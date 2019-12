Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dea5ffe-6d8f-4516-b0d3-2993e84b2b62","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tizenöt embert ítélt el bűnszövetségben, üzletszerűen, különösen jelentős értékre elkövetett csalás, költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt pénteken első fokon a Győri Törvényszék.","shortLead":"Tizenöt embert ítélt el bűnszövetségben, üzletszerűen, különösen jelentős értékre elkövetett csalás, költségvetési...","id":"20191206_Tizenot_embert_iteltek_el_korhintacsalas_miatt_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dea5ffe-6d8f-4516-b0d3-2993e84b2b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2e4f6a-0097-47d9-8b78-e73842783a32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Tizenot_embert_iteltek_el_korhintacsalas_miatt_Gyorben","timestamp":"2019. december. 06. 18:06","title":"Tizenöt embert ítéltek el körhintacsalás miatt Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55a7448-b855-4c87-b572-16578baab1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191207_Adventi_mesenaptar__december_7_A_joszivuseg_pajzsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c55a7448-b855-4c87-b572-16578baab1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bcccae-0441-46e1-b814-1b17dfea44b2","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Adventi_mesenaptar__december_7_A_joszivuseg_pajzsa","timestamp":"2019. december. 07. 08:07","title":"Adventi mesenaptár - december 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legdinamikusabban fejlődő közösségi szolgáltatását, a TikTokot sokan nem kedvelik. Ezúttal amerikai diákok egy csoportja próbál fellépni ellene.","shortLead":"A világ egyik legdinamikusabban fejlődő közösségi szolgáltatását, a TikTokot sokan nem kedvelik. Ezúttal amerikai...","id":"20191205_tiktok_bytedance_kemprogram_adatgyujtes_adattovabbitas_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16695205-f712-4d0d-a74c-1677354afee1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_tiktok_bytedance_kemprogram_adatgyujtes_adattovabbitas_kina","timestamp":"2019. december. 05. 13:03","title":"Súlyos vádak a TikTok ellen, azt mondják, kiszivattyúzzák a felhasználók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szokatlanul meleg idén a tél, és a közeli tengeri területeken nincs elegendő jégtakaró, ahol a ragadozók zsákmány után kutathatnának.\r

","shortLead":"Szokatlanul meleg idén a tél, és a közeli tengeri területeken nincs elegendő jégtakaró, ahol a ragadozók zsákmány után...","id":"20191205_Ehes_jegesmedvek_tucatjai_koborolnak_egy_orosz_varos_kornyeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63417918-27a4-4397-9c45-2227628039d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Ehes_jegesmedvek_tucatjai_koborolnak_egy_orosz_varos_kornyeken","timestamp":"2019. december. 05. 20:57","title":"Éhes jegesmedvék tucatjai kóborolnak egy orosz város környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb iparági pletykák szerint az iPhone 12 mellé egy AirPodsot is csomagol majd az Apple.","shortLead":"A legfrissebb iparági pletykák szerint az iPhone 12 mellé egy AirPodsot is csomagol majd az Apple.","id":"20191205_apple_airpods_iphone_12_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c22b7-248c-495b-b985-d5cd52acf452","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_apple_airpods_iphone_12_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2019. december. 05. 11:03","title":"Igazi meglepetéssel készülhet az új iPhone mellé az Apple: ingyen járhat az AirPods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b50d0-4c36-4121-80da-fd6d3160f175","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A boltból menekülő bűnözők ellopták a UPS csomagküldő szolgálat egyik teherautóját, a sofőrjét pedig túszul ejtették.","shortLead":"A boltból menekülő bűnözők ellopták a UPS csomagküldő szolgálat egyik teherautóját, a sofőrjét pedig túszul ejtették.","id":"20191206_rablas_ekszerbolt_miami_florida_tuszejtok_autosuldozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30b50d0-4c36-4121-80da-fd6d3160f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f16b1b-6b6f-410a-88f2-a01549800d2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_rablas_ekszerbolt_miami_florida_tuszejtok_autosuldozes","timestamp":"2019. december. 06. 10:18","title":"Filmbe illő rablás volt Miamiban, autós üldözéssel, tússzal, lövöldözéssel, négy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00150f1-ddd6-43f9-9b10-57d85ea94399","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem akarták, hogy kiszivárogjon a karakter léte, a Disney ezért nem adta időben gyártásba a Baby Yoda-termékeket. A rajongók így kénytelenek házilag barkácsolt figurákra, illetve öreg Yodákra fanyalodni.","shortLead":"Nem akarták, hogy kiszivárogjon a karakter léte, a Disney ezért nem adta időben gyártásba a Baby Yoda-termékeket...","id":"20191206_A_Disney_kihagyja_a_karacsonyt_az_ev_cukisagaval_a_kamu_jatekokat_viszik_mint_a_cukrot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e00150f1-ddd6-43f9-9b10-57d85ea94399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a0120b-5f77-4fc6-963b-5cb081d53a68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_A_Disney_kihagyja_a_karacsonyt_az_ev_cukisagaval_a_kamu_jatekokat_viszik_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. december. 06. 07:20","title":"A Disney kihagyja a karácsonyt az év cukiságával, a kamu játékokat viszik, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség egy nővel és annak élettársával szemben is vádat emelt kiskorú veszélyeztetése miatt, mert a gyermek mellett ittak és erőszakosan viselkedtek.","shortLead":"Az ügyészség egy nővel és annak élettársával szemben is vádat emelt kiskorú veszélyeztetése miatt, mert a gyermek...","id":"20191205_Fegyvert_szoritott_egy_no_fejehez_az_elettarsa_az_anya_9_eves_gyerekenek_a_szeme_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eca382-e6cd-4b43-a0c8-2014788d2fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Fegyvert_szoritott_egy_no_fejehez_az_elettarsa_az_anya_9_eves_gyerekenek_a_szeme_elott","timestamp":"2019. december. 05. 12:10","title":"9 éves gyereke szeme láttára szorítottak fegyvert egy nő fejéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]