[{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 20 feltételezett tagját Isztambulban.\r

\r

","shortLead":"A török rendőrség csütörtökön bejelentette, hogy őrizetbe vette az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet 20...","id":"20191226_Orizetbe_vettek_20_feltetelezett_terroristat_Torokorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09efb05f-3eb0-45ab-8979-6d8c745fecca","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Orizetbe_vettek_20_feltetelezett_terroristat_Torokorszagban","timestamp":"2019. december. 26. 21:31","title":"Őrizetbe vettek 20 feltételezett terroristát Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2185a416-2053-4b74-b2f9-dc09b176e45c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó eséllyel ez a világ egyik leginkább környezetbarát autós alagútja.","shortLead":"Jó eséllyel ez a világ egyik leginkább környezetbarát autós alagútja.","id":"20191227_latta_mar_a_kidolt_fat_amin_egy_autout_vezet_at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2185a416-2053-4b74-b2f9-dc09b176e45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f4b280-3877-4c91-abef-f884751d2bf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_latta_mar_a_kidolt_fat_amin_egy_autout_vezet_at","timestamp":"2019. december. 27. 06:41","title":"Látta már a kidőlt gigantikus fát, amin egy autóút vezet át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem két hónappal az előrehozott választások után megalakult csütörtökön a koszovói parlament, házelnöknek az ultranacionalista Önrendelkezés (Vetevendosje) képviselőjét, Glauk Konjufcát választották meg. A parlament öt alelnöke közül az egyik a szerb kisebbség soraiból került ki.\r

\r

","shortLead":"Majdnem két hónappal az előrehozott választások után megalakult csütörtökön a koszovói parlament, házelnöknek...","id":"20191226_Megalakult_a_koszovoi_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aba1ef6-9c88-4330-9311-c509abe310af","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Megalakult_a_koszovoi_parlament","timestamp":"2019. december. 26. 17:29","title":"Megalakult a koszovói parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96452e04-3850-48f0-be88-de733f6c20c0","c_author":"RTL-hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatta az MSZP is saját jelöltjét a 13. kerületi időközi választásokra. Ezzel biztossá vált, hogy az ellenzéki pártoknak nem lesz közös jelöltjük márciusban. A Momentumos főpolgármester-helyettes Kerpel-Fronius Gábor helyére kell új képviselőt választani. Az MSZP és a Momentum azonban nem tudott megegyezni, kinek a jelöltje induljon a Fideszes jelölttel szemben.","shortLead":"Bemutatta az MSZP is saját jelöltjét a 13. kerületi időközi választásokra. Ezzel biztossá vált, hogy az ellenzéki...","id":"20191226_Nem_lesz_kozos_ellenzeki_jelolt_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96452e04-3850-48f0-be88-de733f6c20c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ab5287-5ec8-438e-bdf8-8c3a28162e26","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Nem_lesz_kozos_ellenzeki_jelolt_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. december. 26. 20:45","title":"Nem lesz közös ellenzéki jelölt a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan incidens is történt idén a Facebook háza táján, melyek miatt sokan nem bíznak az oldalban. Egy új esztendő jó ok lehet arra, hogy kilépjen Mark Zuckerberg birodalmából.","shortLead":"Több olyan incidens is történt idén a Facebook háza táján, melyek miatt sokan nem bíznak az oldalban. Egy új esztendő...","id":"20191228_facebook_fiok_torlese_ujevi_fogadalom_igeret_adatvedelmi_incidens_mark_zuckerberg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f52373b-542e-47ad-be08-d80303ef63e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_facebook_fiok_torlese_ujevi_fogadalom_igeret_adatvedelmi_incidens_mark_zuckerberg","timestamp":"2019. december. 28. 14:03","title":"Kezdje úgy 2020-at, hogy törli magát a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999bbc98-ec58-4328-92f0-3756081cf211","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Holtan találták szerdán Ari Behn norvég írót, Márta Lujza hercegnő egykori férjét - három közös gyermekük apját. \r

\r

","shortLead":"Holtan találták szerdán Ari Behn norvég írót, Márta Lujza hercegnő egykori férjét - három közös gyermekük apját. \r

\r

","id":"20191226_Meghalt_Kevin_Spacey_egyik_megvadoloja_Ari_Behn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=999bbc98-ec58-4328-92f0-3756081cf211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c684804-0eac-47e0-b7c1-f1150d5b135b","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Meghalt_Kevin_Spacey_egyik_megvadoloja_Ari_Behn","timestamp":"2019. december. 26. 16:10","title":"Öngyilkos lett Kevin Spacey egyik megvádolója, Ari Behn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"Blogíró, bestsellerszerző, boldogságkutató, motivációs tréner, manapság pedig mozgóképes vonalra váltott. Mosolyka, azaz Hozleiter Fanny és férje, Sándor (Sankó), valamint Vékony Zoli producer a közelmúltban fejezték be első közös filmjük, a Mosolyka – Majd helyett MOST forgatását. Csuja Imrétől Udvaros Dorottyáig, Kiss Tibitől Szabó Győzőig a művészvilág nagy nevei csatlakoztak a szerethetőnek és különlegesnek ígérkező vállalkozáshoz. Mosolyka történetére ugyanis tényleg azt lehet mondani, hogy filmbe illő. ","shortLead":"Blogíró, bestsellerszerző, boldogságkutató, motivációs tréner, manapság pedig mozgóképes vonalra váltott. Mosolyka...","id":"20191227_Hozleiter_Fanny_Mosolyka_Nem_akarom_senkivel_elhitetni_hogy_mindig_boldog_vagyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45b10737-aa0a-4070-b288-f9076df1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2ebf98-9585-46f6-ae48-9930ec43adf1","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Hozleiter_Fanny_Mosolyka_Nem_akarom_senkivel_elhitetni_hogy_mindig_boldog_vagyok","timestamp":"2019. december. 27. 20:00","title":"Hozleiter Fanny Mosolyka: Nem akarom elhitetni, hogy mindig boldog vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191226_Egy_utolso_karacsonyi_cukisag_kisfilm_a_2019es_ev_mentett_allatairol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba28da4-c689-4db2-b292-f73c930d27c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ad3e8c-6809-4faf-a91b-986ea9a62ca0","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Egy_utolso_karacsonyi_cukisag_kisfilm_a_2019es_ev_mentett_allatairol","timestamp":"2019. december. 26. 21:45","title":"Egy utolsó karácsonyi cukiság: kisfilm a 2019-es év mentett állatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]