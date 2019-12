Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"125092fa-8975-447f-a549-9adaad22eeae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Diet Prada számolt be arról, hogy a Nanushka 2020-as elő-őszi kollekciójának egy darabja kísértetiesen hasonlít egy 2018-as Céline együttesre.","shortLead":"A Diet Prada számolt be arról, hogy a Nanushka 2020-as elő-őszi kollekciójának egy darabja kísértetiesen hasonlít...","id":"20191220_Lekoppintotta_a_Nanushka_az_egyik_francia_markat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=125092fa-8975-447f-a549-9adaad22eeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc07894f-6304-4db5-80ec-4b518d5bd6c9","keywords":null,"link":"/kkv/20191220_Lekoppintotta_a_Nanushka_az_egyik_francia_markat","timestamp":"2019. december. 20. 10:48","title":"Lekoppintotta a Nanushka az egyik francia márkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A december egyfelől a vissza-, másfelől az előretekintések időszaka. Piaci elemzők megtippelték, milyen termékekkel léphet piacra 2020-ban a technológia egyik legnagyobb óriása, az Apple.","shortLead":"A december egyfelől a vissza-, másfelől az előretekintések időszaka. Piaci elemzők megtippelték, milyen termékekkel...","id":"20191219_apple_varhato_termekei_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0cb119-51cb-48ba-b44d-cc103c1b42db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_apple_varhato_termekei_2020","timestamp":"2019. december. 19. 10:03","title":"Belenéztek a kristálygömbbe: ezek az Apple-újdonságok érkezhetnek jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat.","shortLead":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat.","id":"20191219_Antarktisz_felfedezes_foldalatti_hegyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14caccb-33e3-462e-92ca-5296b764607a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_Antarktisz_felfedezes_foldalatti_hegyek","timestamp":"2019. december. 19. 13:37","title":"Gigantikus képződményeket fedeztek fel az Antarktisz jégpáncélja alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az amerikai űrhivatal (NASA) az Európai Űrügynökséggel (ESA) közösen indítja útnak az aszteroida eltérítésére szánt projektet, valamikor 2020 decembere és 2021 májusa között.","shortLead":"A tervek szerint az amerikai űrhivatal (NASA) az Európai Űrügynökséggel (ESA) közösen indítja útnak az aszteroida...","id":"20191220_nasa_aszteroida_dart_rendszer_aszteroida_elteritese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef368e47-70ba-4032-90f4-bb9d754fde54","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_nasa_aszteroida_dart_rendszer_aszteroida_elteritese","timestamp":"2019. december. 20. 09:03","title":"Belevezetnek egy űrhajót egy felénk közeledő aszteroidába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","shortLead":"Nem tudják megfékezni a bozóttüzeket Ausztráliában, már a fővárosban élők is veszélyben vannak.","id":"20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacb3ed4-1668-49bb-b57f-0bf93bdd9aa2","keywords":null,"link":"/vilag/20191219_Ausztralia_bozottuz_evakualas","timestamp":"2019. december. 19. 11:41","title":"Már Sydney-t fenyegeti a bozóttűz, szükségállapotot rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f2a6ce-2fc8-4c3e-867f-d2f78c3b8816","c_author":"Haulitus Anikó","category":"elet","description":"Az ünnepi asztalon a bejgli mellett ott a helye a hagyományos karácsonyi aprósüteményeknek is. S még nem késtünk le semmiről, ráadásul idő- és energiatakarékosan egyedivé és kicsit izgalmasabbá is tehetjük őket.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Az ünnepi asztalon a bejgli mellett ott a helye a hagyományos karácsonyi aprósüteményeknek is. S még nem késtünk le...","id":"20191218_Klasszikusok_aproban__karacsonyi_receptek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f2a6ce-2fc8-4c3e-867f-d2f78c3b8816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2e540d-005f-40e3-bd31-c9e794562b10","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Klasszikusok_aproban__karacsonyi_receptek","timestamp":"2019. december. 18. 18:31","title":"A legjobb karácsonyi aprósütik (Receptek még időben tálalva)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Most-Híd és a Magyar Közösségi Összefogás még a 4 százalékot sem érné el.","shortLead":"A Most-Híd és a Magyar Közösségi Összefogás még a 4 százalékot sem érné el.","id":"20191218_Parlamenti_kuszob_alatt_vannak_a_magyarokat_kepviselo_partok_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59621938-546f-4cd5-9fa1-c1bb52ced5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca1dac5-77e4-4c5f-b849-b6a4a5f6ceef","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Parlamenti_kuszob_alatt_vannak_a_magyarokat_kepviselo_partok_Szlovakiaban","timestamp":"2019. december. 18. 20:12","title":"Parlamenti küszöb alatt vannak a magyart pártok Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10841390-170f-432d-a18e-491c7df8dc89","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A megújuláshoz állapotváltásra, perspektíva-váltásra van szükség. Az évkörök ünnepei épp ezt teszik kézzelfoghatóvá számunkra. Tegyük élvezetessé az adventi készülődést, és öltöztessük ünneplőbe a lelkünket is.","shortLead":"A megújuláshoz állapotváltásra, perspektíva-váltásra van szükség. Az évkörök ünnepei épp ezt teszik kézzelfoghatóvá...","id":"20191219_7_tipp_a_meghittseg_visszaszerzesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10841390-170f-432d-a18e-491c7df8dc89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a09489a-9936-4654-8569-f638294a7ca7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191219_7_tipp_a_meghittseg_visszaszerzesere","timestamp":"2019. december. 19. 12:15","title":"7 tipp a meghittség visszaszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]