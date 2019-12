Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f497d221-e9fa-4d64-9623-9193e81c27d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plüss vízipók marad, az embernagyságút átalakítják.","shortLead":"A plüss vízipók marad, az embernagyságút átalakítják.","id":"20191216_vizipok_csodapok_vizilabda_eb_szervezok_ujratervezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f497d221-e9fa-4d64-9623-9193e81c27d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3660ea2-1f84-4200-9a48-4662c6ca7fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_vizipok_csodapok_vizilabda_eb_szervezok_ujratervezes","timestamp":"2019. december. 17. 05:05","title":"A szervezők is elismerték: ciki a tangás vízipók, áttervezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villamosvezetővel verekedett össze, egy hajléktalant rángatott, külföldieket dobált üvegekkel. ","shortLead":"Villamosvezetővel verekedett össze, egy hajléktalant rángatott, külföldieket dobált üvegekkel. ","id":"20191217_Harom_es_fel_evre_bortonbe_kuldhetik_a_villamoson_balhezo_ferfit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b62c12-c478-43e7-bbfb-35d141626e19","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Harom_es_fel_evre_bortonbe_kuldhetik_a_villamoson_balhezo_ferfit","timestamp":"2019. december. 17. 11:59","title":"Három és fél évre börtönbe küldhetik a villamoson balhézó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem a törvény kihirdetését” – írta Áder.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint indokolt a Fidesz-kétharmad szerint elfogadott törvénymódosítás. „A mai napon elrendeltem...","id":"20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b15fbaa-940a-46c9-ad05-5aa50629e7d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Ader_alairta_a_tb_torvenyt_azt_is_megmagyarazta_miert","timestamp":"2019. december. 18. 11:14","title":"Áder aláírta a tb-törvényt, azt is megmagyarázta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ddbf59-57cb-461e-8b4b-1651d64680ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy baráti társaság emlékezetes karácsonyi ajándékkal kedveskedett Angelicának.","shortLead":"Egy baráti társaság emlékezetes karácsonyi ajándékkal kedveskedett Angelicának.","id":"20191217_360_ezer_forintos_borravalot_kapott_egy_pincerno_New_Jerseyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ddbf59-57cb-461e-8b4b-1651d64680ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959da8fc-2273-4263-8f7f-b80d4b8862e5","keywords":null,"link":"/elet/20191217_360_ezer_forintos_borravalot_kapott_egy_pincerno_New_Jerseyben","timestamp":"2019. december. 17. 16:46","title":"360 ezer forintos borravalót kapott egy pincérnő New Jersey-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az entomológusok, azaz a rovarokkal foglalkozó tudósok szerint az évszázad végére eltűnhetnek a bolygóról a rovarok, ha nem értjük meg, mi okozza a pusztulásukat.","shortLead":"Az entomológusok, azaz a rovarokkal foglalkozó tudósok szerint az évszázad végére eltűnhetnek a bolygóról a rovarok, ha...","id":"20191217_rovar_kihalas_biodar_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7fedfa-a107-48d3-82c1-61720e22667f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_rovar_kihalas_biodar_projekt","timestamp":"2019. december. 17. 19:03","title":"Vészesen pusztulnak a rovarok, a tudósok egyelőre nem értik, hogy mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f4b7d8-13ef-45f2-9342-d5e6a12fcbe5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Mindezt „gyurcsányi stílben”. A humorista/íróval a HVG év végi számában olvasható interjú.","shortLead":"Mindezt „gyurcsányi stílben”. A humorista/íróval a HVG év végi számában olvasható interjú.","id":"20191218_Bodocs_Tibor_elarulta_lesze_iden_is_Aderparodia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4b7d8-13ef-45f2-9342-d5e6a12fcbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e1756f-041e-45a8-a3c8-579703d9bb61","keywords":null,"link":"/elet/20191218_Bodocs_Tibor_elarulta_lesze_iden_is_Aderparodia","timestamp":"2019. december. 18. 11:17","title":"Bödőcs Tibor elárulta, lesz-e idén is Áder-paródia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24250fe-2705-46fb-aeb1-e00c85110b42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, miért nem készített interjúkat Orbán Viktorral, és az is, miért hagyta abba a focimeccsek közvetítését.","shortLead":"Kiderült, miért nem készített interjúkat Orbán Viktorral, és az is, miért hagyta abba a focimeccsek közvetítését.","id":"20191217_A_Nepstadionban_lezsidoztak_Vitray_Tamast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f24250fe-2705-46fb-aeb1-e00c85110b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6759b4-9962-420f-8f32-e7a7a7c3944d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_A_Nepstadionban_lezsidoztak_Vitray_Tamast","timestamp":"2019. december. 17. 21:24","title":"Egy zsidózás vetett véget Vitray Tamás sportriporteri pályafutásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0","c_author":"Szalai Erzsébet","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt években azt a folyamatot tapasztalhattuk meg, ahogy a globalizálódás hatására a gazdaságok „kiszerveződnek” az államok alól, és a nemzetállami megerősítés mintha ennek ellenhatása lenne. Ezért vonzó példakép megannyi autokrata vezető számára Orbán Viktor. Ám a tartalékok fogytán, így a magyar modell a bukás példája is lehet.","shortLead":"Az elmúlt években azt a folyamatot tapasztalhattuk meg, ahogy a globalizálódás hatására a gazdaságok „kiszerveződnek”...","id":"20191218_Szalai_Erzsebet_A_magyarorszagi_ujkapitalizmus_kulonossege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=808ea6ef-9988-41a7-b54c-ba3b3abe51d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75ef639-c2ce-4751-a085-0beb169a7f1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191218_Szalai_Erzsebet_A_magyarorszagi_ujkapitalizmus_kulonossege","timestamp":"2019. december. 18. 13:19","title":"Szalai Erzsébet: A magyarországi újkapitalizmus különössége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]