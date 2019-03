Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjával az Echo Tv készített interjút.","shortLead":"A Dózsa György úti halálos baleset egyik vádlottjával az Echo Tv készített interjút.","id":"20190306_M_Richard_Lehet_utalni_meg_gyulolkodni_de_legalabb_lenne_oka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd14c92-c17b-48fd-a28f-d1282e5d4b19","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_M_Richard_Lehet_utalni_meg_gyulolkodni_de_legalabb_lenne_oka","timestamp":"2019. március. 06. 09:34","title":"M. Richárd: Lehet utálni, meg gyűlölködni, de legalább lenne oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének megfilmesítési jogát. ","shortLead":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének...","id":"20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507a3819-e31d-47c5-ba27-29534b5470b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","timestamp":"2019. március. 06. 17:59","title":"Sorozatot forgat a Száz év magányból a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy A30 és és A50 készülékeken túl más A-szériás mobilokat is fejleszt a Samsung. Ezúttal az A60-ról szivárogtak ki részletek. ","shortLead":"A Galaxy A30 és és A50 készülékeken túl más A-szériás mobilokat is fejleszt a Samsung. Ezúttal az A60-ról szivárogtak...","id":"20190306_samsung_galaxy_a60_eros_akkumulator_32_megapixeles_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f4dcb6d-3476-4e7c-a387-d8b069fabe09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee8e76-d3e1-463d-b077-7750e52a1a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_samsung_galaxy_a60_eros_akkumulator_32_megapixeles_szelfikamera","timestamp":"2019. március. 06. 16:33","title":"32 megapixeles kamera, 4500 mAh-es aksi: jó kis telefon jön a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kedden három londoni helyszínen felbukkant, borítékba rejtett gyújtószerkezetek miatt adott ki figyelmeztetést a tárca.","shortLead":"A kedden három londoni helyszínen felbukkant, borítékba rejtett gyújtószerkezetek miatt adott ki figyelmeztetést...","id":"20190306_fokozott_korultekintesre_inti_a_kulugy_a_londoni_magyarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc93d49-07a5-4805-ac2e-8af7f574802d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b940ef-b6fa-49e3-beff-682b68c67745","keywords":null,"link":"/vilag/20190306_fokozott_korultekintesre_inti_a_kulugy_a_londoni_magyarokat","timestamp":"2019. március. 06. 14:07","title":"Fokozott körültekintésre inti a külügy a londoni magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Az Ajax Amsterdam és a Tottenham az első két továbbjutó a BL nyolcaddöntőjében.","id":"20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d43e5f2-d7b8-430e-b1c6-d2076f6de4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ba83bd-7c32-4993-ae59-03ed82740548","keywords":null,"link":"/sport/20190306_Idegenben_alazta_az_Ajax_a_Realt","timestamp":"2019. március. 06. 05:09","title":"Idegenben alázta az Ajax a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogellenesen végzett alkuszi tevékenységgel vádolja a jegybank a Magyar Adósságrendező Zrt.-t.","shortLead":"Jogellenesen végzett alkuszi tevékenységgel vádolja a jegybank a Magyar Adósságrendező Zrt.-t.","id":"20190306_Feljelentette_az_MNB_a_Magyar_Adossagrendezot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0339b26e-c45c-4c1d-b99e-b8cc897c31e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Feljelentette_az_MNB_a_Magyar_Adossagrendezot","timestamp":"2019. március. 06. 10:33","title":"Feljelentette az MNB a Magyar Adósságrendezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201910_ferris_wheel_oriaskerekbiznisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faba4b11-5646-426d-8962-513ecca2c503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a8b0d0-e8a3-4f19-b054-2058e9532b79","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.10/201910_ferris_wheel_oriaskerekbiznisz","timestamp":"2019. március. 06. 00:00","title":"FERRIS WHEEL: óriáskerék-biznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legalapvetőbb jogelveknek, a világosságnak és kiszámíthatóságnak sem felel meg a Stop Soros, ezért meg kellett volna semmisítenie azt az Alkotmánybíróságnak, mondja a Magyar Helsinki Bizottság. Ennek hiányában marad a bizonytalanság légköre.","shortLead":"A legalapvetőbb jogelveknek, a világosságnak és kiszámíthatóságnak sem felel meg a Stop Soros, ezért meg kellett volna...","id":"20190306_Helsinki_Bizottsag_Az_Alkotmanybirosagnak_meg_kellett_volna_semmisitenie_Stop_Sorost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30133bf0-d198-4b11-812b-7f024320ece2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Helsinki_Bizottsag_Az_Alkotmanybirosagnak_meg_kellett_volna_semmisitenie_Stop_Sorost","timestamp":"2019. március. 06. 16:55","title":"Helsinki Bizottság: Az Alkotmánybíróságnak meg kellett volna semmisítenie Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]