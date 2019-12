Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78a08003-6651-4854-8cd8-0c53b7c0f72e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok zöme egyetemista.","shortLead":"Az áldozatok zöme egyetemista.","id":"20191228_Pokolgepes_merenyletben_tobben_meghaltak_a_szomaliai_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a08003-6651-4854-8cd8-0c53b7c0f72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2111388a-2210-45a8-88cd-82a6b7f5b5f1","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Pokolgepes_merenyletben_tobben_meghaltak_a_szomaliai_fovarosban","timestamp":"2019. december. 28. 09:14","title":"Több mint kilencvenen meghaltak a szomáliai pokolgépes merényletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külföldi fociklubok, magyar úszók, egyházak, Áder János klímavédelmi alapítványa és sokan mások a kormány év végi pénzszórásának kedvezményezettjei közt.","shortLead":"Külföldi fociklubok, magyar úszók, egyházak, Áder János klímavédelmi alapítványa és sokan mások a kormány év végi...","id":"20191227_A_kormany_elsutotte_a_penzagyut__kapott_Hosszu_Katinka_es_a_turani_alapitvany_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fd40d6-262c-4be2-ae7f-0451602978ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_A_kormany_elsutotte_a_penzagyut__kapott_Hosszu_Katinka_es_a_turani_alapitvany_is","timestamp":"2019. december. 27. 15:40","title":"A kormány elsütötte a pénzágyút – kapott Hosszú Katinka és a turáni alapítvány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f115f11-bfc7-47a8-b3d3-3035179f84fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"köszönöm\" elrebegése után sok szülőnek és idősebb családtagnak halvány fogalma sincs arról, hogyan hozhatná ki a legtöbbet az ajándékba kapott új technológiai eszközökből – derül ki a Kaspersky felméréséből. A vállalat szerint sokkal több embert érint ez a probléma, mint ahányan azt karácsonykor hajlandóak bevallani.","shortLead":"A \"köszönöm\" elrebegése után sok szülőnek és idősebb családtagnak halvány fogalma sincs arról, hogyan hozhatná ki...","id":"20191228_karacsonyi_ajandek_kutyuk_beallitasa_okostelefon_tablegep_dron_hangszoro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f115f11-bfc7-47a8-b3d3-3035179f84fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c786733a-f537-4fa3-b5de-497c229e6adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_karacsonyi_ajandek_kutyuk_beallitasa_okostelefon_tablegep_dron_hangszoro","timestamp":"2019. december. 28. 08:03","title":"\"Köszönöm\" – mondja karácsonykor, aztán alig boldogul a kütyüvel sok idősebb családtag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria az uniós országoktól lemaradva, csak most tiltotta be a dohányzást a vendéglátásban. Az egészségkampány a vízipipákat is elsodorta.","shortLead":"Ausztria az uniós országoktól lemaradva, csak most tiltotta be a dohányzást a vendéglátásban. Az egészségkampány...","id":"201951__osztrak_cigitilalom__kavehazi_kultura__15_ev_keses__nikotin_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad62237-4a10-4f77-a284-a9d5ce8f744c","keywords":null,"link":"/360/201951__osztrak_cigitilalom__kavehazi_kultura__15_ev_keses__nikotin_nelkul","timestamp":"2019. december. 27. 09:30","title":"Vége a füstös kávéházi hangulatnak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850f2849-47cf-4327-99b1-5a8e8b312827","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Évértékelő podcast a politológussal arról, hogy mennyire instabil a Nemzeti Együttműködés Rendszere, eldől-e 2020-ban, hogy ki az ellenzék vezető ereje, illetve mi a legnagyobb kockázat a Fidesz számára.","shortLead":"Évértékelő podcast a politológussal arról, hogy mennyire instabil a Nemzeti Együttműködés Rendszere, eldől-e 2020-ban...","id":"20191228_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Nem_Orban_farad_hanem_a_kozonseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850f2849-47cf-4327-99b1-5a8e8b312827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a9040e-a168-4d68-9815-f725addd349a","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Nem_Orban_farad_hanem_a_kozonseg","timestamp":"2019. december. 28. 07:00","title":"Csizmadia Ervin a Fülkében: Nem Orbán fárad, hanem a közönség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f66832f-abf8-45b6-a98a-2b7a9c0147b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Görbe tükröt tart a magakellető felszínességnek.","shortLead":"Görbe tükröt tart a magakellető felszínességnek.","id":"20191228_Karacsonykor_sem_kimelte_a_pozolo_celebeket_az_ausztral_komika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f66832f-abf8-45b6-a98a-2b7a9c0147b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71e1081-28e2-4fee-9e41-e28746ef5e68","keywords":null,"link":"/elet/20191228_Karacsonykor_sem_kimelte_a_pozolo_celebeket_az_ausztral_komika","timestamp":"2019. december. 28. 14:59","title":"Karácsonykor sem kímélte a pózoló celebeket az ausztrál komika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy szél miatt több megyére figyelmeztetést is kiadtak. ","shortLead":"A nagy szél miatt több megyére figyelmeztetést is kiadtak. ","id":"20191227_hideg_szel_teli_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b802322-492c-4bce-a4c0-17b6dc33780d","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_hideg_szel_teli_idojaras","timestamp":"2019. december. 27. 20:26","title":"Jön a hideg meg a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem lehet mostantól csak telefonszámmal használni a Messengert, az üzengetéshez mindenképp Facebook-fiók kell. A változtatást titokban hajtotta végre a közösségi oldal.","shortLead":"Nem lehet mostantól csak telefonszámmal használni a Messengert, az üzengetéshez mindenképp Facebook-fiók kell...","id":"20191227_facebook_messenger_uzenetkuldes_telefonszam_fiok_letrehozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9454c51b-65c4-453d-96fc-c7c4c5bcea3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_facebook_messenger_uzenetkuldes_telefonszam_fiok_letrehozasa","timestamp":"2019. december. 27. 19:03","title":"Változtatott karácsonykor a Messengeren a Facebook, eltűnt egy kiskapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]