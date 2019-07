Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c86cc706-9f86-4115-8750-08cdb9cb4a7a","c_author":"D. Bányász Gergő - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnöke szerint digitális diktatúra az, amit Orbán Viktor felépített Magyarországon. Vona Gábor volt a hvg.hu podcastjának, a Fülkének a vendége.","shortLead":"A Jobbik volt elnöke szerint digitális diktatúra az, amit Orbán Viktor felépített Magyarországon. Vona Gábor volt...","id":"20190720_Vona_a_Fulkeben_Orban_es_Gyurcsany_kez_a_kezben_jar_egyutt_kell_levaltani_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c86cc706-9f86-4115-8750-08cdb9cb4a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9731f95-a5b3-4fc0-9fe8-d4da9df8371c","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Vona_a_Fulkeben_Orban_es_Gyurcsany_kez_a_kezben_jar_egyutt_kell_levaltani_oket","timestamp":"2019. július. 20. 12:30","title":"Vona a Fülkében: Orbán és Gyurcsány kéz a kézben jár, együtt kell leváltani őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készülhetünk a 30 fok feletti hőmérsékletre.","shortLead":"Készülhetünk a 30 fok feletti hőmérsékletre.","id":"20190720_Zivatarokkal_jon_a_meleg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39813b18-3bd3-4ec1-8216-dffe63eed5a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Zivatarokkal_jon_a_meleg","timestamp":"2019. július. 20. 10:33","title":"Zivatarokkal jön a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c58186-f558-401a-9693-342809ee284d","c_author":"Czeglédi Fanni - Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nagyot dobott az Egyesült Államokban a The Qualitons, a zenei piac korlátait illetően viszont van bennük némi egészséges cinizmus, különösen, hogy több magyar fesztiválra arra hivatkozva nem hívják őket, hogy nincs közönségük. Elismerik, hogy a zenéjük nehéz, de szerintük ha az ember azon gondolkozik, hogy könnyen eladható dolgot csináljon, abba is simán bele lehet bukni. Interjú G. Szabó Hunor dobos, énekes-gitáros dalszerzővel és Szőke Barna gitárossal.","shortLead":"Nagyot dobott az Egyesült Államokban a The Qualitons, a zenei piac korlátait illetően viszont van bennük némi...","id":"20190719_The_Qualitons_interju_KEXP_Seattle_zenekar_egyuttes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c58186-f558-401a-9693-342809ee284d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f346836-6d69-4ca7-83d8-9226620db326","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_The_Qualitons_interju_KEXP_Seattle_zenekar_egyuttes","timestamp":"2019. július. 19. 20:00","title":"Magyarországon kifogások, Amerikában ziccer – The Qualitons-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","shortLead":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","id":"20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478c7c9-a294-4fb6-9068-9a478f1107a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","timestamp":"2019. július. 21. 12:57","title":"Ezer tűzoltó küzd az erdőtüzek ellen Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Farkas Bertalan fiatal mérnökhallgatóként ünnepelte az első holdra szállást, és úgy véli, az emberiségnek ismét célba kellene vennie égi kísérőnket. Az első magyar űrhajóssal az Apollo-11 küldetés 50. évfordulója és a misszió eddig nem látott felvételeit bemutató dokumentumfilmje kapcsán beszélgetett a History tévécsatorna munkatársa.","shortLead":"Farkas Bertalan fiatal mérnökhallgatóként ünnepelte az első holdra szállást, és úgy véli, az emberiségnek ismét célba...","id":"20190720_holdra_szallas_farkas_bertalan_history_ritka_felvetelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71bf9a1f-2de7-4055-bd97-7ecaf7cea844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e0b66f-5579-45a6-856a-cc32140489dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_holdra_szallas_farkas_bertalan_history_ritka_felvetelek","timestamp":"2019. július. 20. 17:03","title":"Farkas Bertalan a tévé előtt ujjongott, amikor Armstrong a Holdra lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül életveszélyes gyermeket vagy kutyát magára hagyni. ","shortLead":"Nem véletlenül életveszélyes gyermeket vagy kutyát magára hagyni. ","id":"20190721_Erre_a_tablazatra_gondoljon_mielott_barkit_otthagy_a_kocsiban_a_napon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860ae7f9-b7c2-4913-9375-f87fa8255b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Erre_a_tablazatra_gondoljon_mielott_barkit_otthagy_a_kocsiban_a_napon","timestamp":"2019. július. 21. 10:15","title":"Erre a táblázatra gondoljon, mielőtt bárkit otthagy a kocsiban a napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ef988f-8dbf-4f35-bfb6-8b3b1f76b996","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint nehezen tudta feldolgozni a szakítást, a bíróságon kell érte felelnie. ","shortLead":"A jelek szerint nehezen tudta feldolgozni a szakítást, a bíróságon kell érte felelnie. ","id":"20190721_Feltorte_volt_baratnoje_Facebookfiokjat_es_onnan_kuldott_fenyegeto_uzeneteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0ef988f-8dbf-4f35-bfb6-8b3b1f76b996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d36757d-3679-4ad5-8461-33e120b3ec4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Feltorte_volt_baratnoje_Facebookfiokjat_es_onnan_kuldott_fenyegeto_uzeneteket","timestamp":"2019. július. 21. 12:43","title":"Feltörte volt barátnője Facebook-fiókját és onnan küldött fenyegető üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási tudnivalót el kellett sajátítaniuk. Alább erről láthatnak képeket.","shortLead":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási...","id":"20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a9c5a8-9254-4ea7-b3e8-27f78d5a437e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","timestamp":"2019. július. 20. 15:05","title":"Mutatjuk, min mentek végig Armstrongék a nagy utazás előtt - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]