Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellehetetlenülés határán vannak a gyógyászati segédeszközök gyártói – állítják. A kormány viszont annak nem örül, hogy évről évre többet kell fizetni, és nem tartható így sem a keret.","shortLead":"Az ellehetetlenülés határán vannak a gyógyászati segédeszközök gyártói – állítják. A kormány viszont annak nem örül...","id":"20190620_Evi_70_milliardot_elkoltenek_es_senki_sem_boldog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffb7227-97fc-477a-962f-4b2841aeee77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Evi_70_milliardot_elkoltenek_es_senki_sem_boldog","timestamp":"2019. június. 20. 16:59","title":"Évi 70 milliárdot elköltenek, és senki sem boldog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d0fe63-0c5d-44c3-834b-5b0cc9dafc8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Négy, biológiailag egyik nembe sem sorolható fiatal felnőttet követ végig a Human Rights Watch filmfesztiválján debütáló alkotás, a No Box For Me.","shortLead":"Négy, biológiailag egyik nembe sem sorolható fiatal felnőttet követ végig a Human Rights Watch filmfesztiválján...","id":"20190620_Dokumentumfilm_keszult_az_interszexualisok_eleterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d0fe63-0c5d-44c3-834b-5b0cc9dafc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7fa812-c819-40aa-801a-46a2f94a1e3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Dokumentumfilm_keszult_az_interszexualisok_eleterol","timestamp":"2019. június. 20. 16:23","title":"Dokumentumfilm készült az interszexuálisok életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Korábban két pakisztáni sportlövő és egy sportvezető nem kapott beutazási vízumot, a NOB garanciát kapott, hogy nem ismétlődik meg az eset. ","shortLead":"Korábban két pakisztáni sportlövő és egy sportvezető nem kapott beutazási vízumot, a NOB garanciát kapott, hogy nem...","id":"20190620_Ujra_rendezhet_nemzetkozi_sportesemenyeket_India","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc61983f-f807-49e8-877a-34c1ee3a9c1f","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Ujra_rendezhet_nemzetkozi_sportesemenyeket_India","timestamp":"2019. június. 20. 21:44","title":"Újra rendezhet nemzetközi sporteseményeket India","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GDPR követelményrendszere meglehetősen bonyolult, és számos értelmezési problémát vet fel, különösképpen a kisebb adatkezelők számára. Fokozottan ez a helyzet az egyéni vállalkozók esetében – az ő problémáikat járta körül az Adózóna.","shortLead":"A GDPR követelményrendszere meglehetősen bonyolult, és számos értelmezési problémát vet fel, különösképpen a kisebb...","id":"20190621_egyeni_vallalkozo_GDPR_adozona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2848b1-5374-446b-b83c-95f2a0f03ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20190621_egyeni_vallalkozo_GDPR_adozona","timestamp":"2019. június. 21. 10:56","title":"Nem véletlen lesznek rosszul az egyéni vállalkozók a GDPR szótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a656dc44-214a-477d-b228-6b45e338a2de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak addig, amíg házkutatást nem tartottak nála. ","shortLead":"De csak addig, amíg házkutatást nem tartottak nála. ","id":"20190619_Raketalovedekeket_es_konnygazgranatot_is_tartott_otthon_egy_szekesfehevari_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a656dc44-214a-477d-b228-6b45e338a2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c01c23b-671f-4939-82f7-4647692ef62b","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Raketalovedekeket_es_konnygazgranatot_is_tartott_otthon_egy_szekesfehevari_ferfi","timestamp":"2019. június. 19. 15:05","title":"Rakétalövedékeket és könnygázgránátot is tartott otthon egy székesfehévári férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeged irányába csak egy sávon járható az autópálya Kiskunfélegyháza közelében.","shortLead":"Szeged irányába csak egy sávon járható az autópálya Kiskunfélegyháza közelében.","id":"20190620_m5_autopalya_baleset_serultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea605833-404a-4aa6-ac61-741c9ac9750b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_m5_autopalya_baleset_serultek","timestamp":"2019. június. 20. 06:43","title":"Többen megsérültek az M5-ösön egy balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894f9ae1-a70c-4628-a8d9-5280f8d99bfd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A holland vezetésű nemzetközi vizsgálócsoport megnevezte azt a négy embert, aki a vádak szerint meghatározó szerepet játszott az Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó maláj gép lelövésében, 2014 júliusában. A katasztrófában 298 ember vesztette életét. A vizsgálócsoporttal egy napon a Bellingcat oknyomozó portál is közzétette gyanúsítottjai nevét. Valamennyien olyan személyek, akik kapcsolatban álltak Moszkvával, illetve a kelet-ukrajnai szakadárokkal.","shortLead":"A holland vezetésű nemzetközi vizsgálócsoport megnevezte azt a négy embert, aki a vádak szerint meghatározó szerepet...","id":"20190619_Lemoshatatlanul_Moszkvara_eg_a_malaj_gep_lelovese__mar_a_nevek_is_megvannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=894f9ae1-a70c-4628-a8d9-5280f8d99bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99d17ce-9ce0-46e9-b8c1-e231eaa36152","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Lemoshatatlanul_Moszkvara_eg_a_malaj_gep_lelovese__mar_a_nevek_is_megvannak","timestamp":"2019. június. 19. 17:00","title":"Lemoshatatlanul Moszkvára ég a maláj gép lelövése – megvannak a gyanúsítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elton John még mindig nagyon jól szól a Szavannán.","shortLead":"Elton John még mindig nagyon jól szól a Szavannán.","id":"20190621_Kibirja_konnyek_nelkul_ahogy_Beyonce_es_Donald_Glover_elenekli_Az_oroszlankiraly_legjobb_dalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1d5ecf-51f7-48c0-ad47-530fb98edca3","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_Kibirja_konnyek_nelkul_ahogy_Beyonce_es_Donald_Glover_elenekli_Az_oroszlankiraly_legjobb_dalat","timestamp":"2019. június. 21. 12:25","title":"Kibírja könnyek nélkül, ahogy Beyoncé és Donald Glover elénekli Az oroszlánkirály legjobb dalát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]