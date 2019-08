Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88da57fb-22c4-4dc0-b87a-66c1a1fe887e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Augusztus 20. alkalmából kitüntetéseket osztott ki a kormány, két korábbi Orbán-miniszter és egy fideszes polgármester és a Corvinus rektora is a díjazottak között van. Az elismerések többségét egyházi személyek kapták.



","shortLead":"Augusztus 20. alkalmából kitüntetéseket osztott ki a kormány, két korábbi Orbán-miniszter és egy fideszes polgármester...","id":"20190819_Lanczi_Andras_Stumpf_Istvan_Rethelyi_Miklos_is_megkapta_a_Magyar_Erdemrend_kituntetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88da57fb-22c4-4dc0-b87a-66c1a1fe887e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8061280f-cc30-48c1-b760-098667bf5f8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Lanczi_Andras_Stumpf_Istvan_Rethelyi_Miklos_is_megkapta_a_Magyar_Erdemrend_kituntetest","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:23","title":"Lánczi András, Stumpf István, Réthelyi Miklós is megkapta a Magyar Érdemrend kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06db183-91de-4b2c-a220-c8295983ef54","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Ötvennégy diákkal kezdi első tanévét a 4 milliárd adóforintból induló, fizetős, kvázi önkormányzati, meglepően haladó szellemiségű iskola Debrecenben.","shortLead":"Ötvennégy diákkal kezdi első tanévét a 4 milliárd adóforintból induló, fizetős, kvázi önkormányzati, meglepően haladó...","id":"201933__kettos_merce__oktatas__modern_varosok_program__internacionaliskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a06db183-91de-4b2c-a220-c8295983ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05139fd4-3386-4295-9320-cac955c2ae89","keywords":null,"link":"/itthon/201933__kettos_merce__oktatas__modern_varosok_program__internacionaliskola","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:30","title":"Sokba került az adófizetőknek, hogy ebben az iskolában Wass Albert ne legyen tananyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékének egyik hallgatója elkészítette az Ország - alternatív - Tortáját. Az összetevők kormánybarát újságok. ","shortLead":"A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékének egyik hallgatója elkészítette az Ország - alternatív - Tortáját...","id":"20190820_Emeszthetetlen_az_orszag_propaganda_lapjaibol_keszult_tortaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e491d85-a056-4f04-b85d-f4b7bcb7852d","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Emeszthetetlen_az_orszag_propaganda_lapjaibol_keszult_tortaja","timestamp":"2019. augusztus. 20. 15:18","title":"Emészthetetlen az ország (propaganda lapjaiból készült) tortája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b30350cd-4669-4954-baf3-89dd11210155","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"A krónikus munkaerőhiány többet tehet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáért, mint az állami büntetőadó.","shortLead":"A krónikus munkaerőhiány többet tehet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáért, mint az állami büntetőadó.","id":"201933__megvaltozott_munkakepesseg__foglalkoztatas__egy_helyben__kincstari_optimizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b30350cd-4669-4954-baf3-89dd11210155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42056149-15b4-45b5-9641-f6da11b93930","keywords":null,"link":"/itthon/201933__megvaltozott_munkakepesseg__foglalkoztatas__egy_helyben__kincstari_optimizmus","timestamp":"2019. augusztus. 20. 11:00","title":"Az állam szóban támogatja a fogyatékos emberek foglalkoztatását, de tettekkel alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f45495-04d7-4c56-b6ff-578387fff21d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mert van/nincs érvényes magyarországi lakcímük. Az MTI által közölt választási kisokosból az is kiderül, a lakcímmel nem rendelkező hajléktalanok bár nem szavazhatnak, őket meg lehet választani akár főpolgármesterré is, ha jelöltként indulnak.\r

\r

","shortLead":"Mert van/nincs érvényes magyarországi lakcímük. Az MTI által közölt választási kisokosból az is kiderül, a lakcímmel...","id":"20190819_114_ezer_kulfoldi_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason_de_a_hajlektalanok_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94f45495-04d7-4c56-b6ff-578387fff21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63ff57-081e-475a-8b29-0f8068bbcf71","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_114_ezer_kulfoldi_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason_de_a_hajlektalanok_nem","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:02","title":"114 ezer külföldi szavazhat az önkormányzati választáson, de a hajléktalanok nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldi diplomaták Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök ismételt győzelmére számítanak a 2020-as választásokon - összegezte tapasztalatait vasárnap közölt riportjában a Politico című lap. ","shortLead":"Külföldi diplomaták Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök ismételt győzelmére számítanak a 2020-as választásokon...","id":"20190818_Politico_kulfoldi_diplomatak_Donald_Trump_gyozelmere_szamitanak_a_2020as_valasztasokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526506cb-29e5-4031-a8d3-9501df95c5b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Politico_kulfoldi_diplomatak_Donald_Trump_gyozelmere_szamitanak_a_2020as_valasztasokon","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:52","title":"Politico: külföldi diplomaták Donald Trump győzelmére számítanak a 2020-as választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","shortLead":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","id":"20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb8fd1-4a02-4865-b37c-262aed3640a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:58","title":"István, a király rockopera-versenyt írnak ki az iskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az államalapítás ünnepével kapcsolatos rendezvények miatt augusztus 20-án is számos, a budai és a pesti fő közlekedési útvonalat, valamint Duna-hidat érintő útlezárás és közösségi közlekedési változás lép életbe Budapesten. A belvárost közösségi közlekedéssel érdemes megközelíteni: a BKK a kötöttpályás járatok igénybevételét, kiemelten az M1-es, az M2-es, az M4-es, valamint az augusztus 20-án egész nap Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedő M3-as metró használatát ajánlja.","shortLead":"Az államalapítás ünnepével kapcsolatos rendezvények miatt augusztus 20-án is számos, a budai és a pesti fő közlekedési...","id":"20190820_Augusztus_20an_is_le_lesz_zarva_a_fel_varos_a_rakpartok_es_a_hidak_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a915425f-1f55-4084-a378-4b478eb14df5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190820_Augusztus_20an_is_le_lesz_zarva_a_fel_varos_a_rakpartok_es_a_hidak_is","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:27","title":"Augusztus 20-án is le lesz zárva a fél város: a rakpartok és a hidak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]