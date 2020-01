Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"Lakner Zoltán","category":"itthon","description":"A kormányfői bejelentés ellenére változatlanul az látszik, hogy az egészségpolitika alapja nem a nagyobb ráfordítás, hanem a nagyobb spórolás lesz. Az ellenzék előtt viszont új lehetőség nyílik. ","shortLead":"A kormányfői bejelentés ellenére változatlanul az látszik, hogy az egészségpolitika alapja nem a nagyobb ráfordítás...","id":"20200113_Lakner_Zoltan_A_festek_lesz_tobb_nem_a_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454a1b86-8af3-40d9-ab32-515af3d72aba","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Lakner_Zoltan_A_festek_lesz_tobb_nem_a_penz","timestamp":"2020. január. 13. 13:59","title":"Lakner Zoltán: A festék lesz több, nem a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e495a91e-7333-4e7f-9bb7-5416f13f82bb","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tizennégy év után hagyta ott a színészi pályát, és lett inkább rádiós, újságíró, majd színházi sajtóreferens, de könyveket is ír. Legutóbbi regényében önéletrajzi elemeket sem nélkülözve meséli el egy vidéki színésznő szerelmi történetét. Portréinterjú Sándor Erzsivel. ","shortLead":"Tizennégy év után hagyta ott a színészi pályát, és lett inkább rádiós, újságíró, majd színházi sajtóreferens, de...","id":"202002_sandor_erzsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e495a91e-7333-4e7f-9bb7-5416f13f82bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a304bb-955f-4bb5-b1d9-a76877745bca","keywords":null,"link":"/360/202002_sandor_erzsi","timestamp":"2020. január. 14. 15:00","title":"Sándor Erzsi: Vannak rendezők, akik azt gondolják, hogy joguk van a lelki terrorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6a6aa5-b49b-4e57-8806-d37b2c782893","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Nem a tőke hiánya korlátozza a magánegészségügy fejlesztését. Világos kormányzati szándék híján minden megy tovább a maga esetleges módján.","shortLead":"Nem a tőke hiánya korlátozza a magánegészségügy fejlesztését. Világos kormányzati szándék híján minden megy tovább...","id":"202002__maganegeszsegugy__penzboseg__ongondoskodas__utkeresok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6a6aa5-b49b-4e57-8806-d37b2c782893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a31178e-41a6-4ecc-ac44-c8870a913cf6","keywords":null,"link":"/360/202002__maganegeszsegugy__penzboseg__ongondoskodas__utkeresok","timestamp":"2020. január. 13. 07:00","title":"Egészségügy: még a magánszektornak is fáj a kormányzati teszetoszaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételt a Hegyvidék TV készítette és az ATV tette közzé.","shortLead":"A felvételt a Hegyvidék TV készítette és az ATV tette közzé.","id":"20200114_Ime_a_video_amelyen_Pokorni_Zoltan_beszelt_nyilas_multu_nagyapjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108a8fab-982c-4eb4-869a-ca4a1c830513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda9d6ce-0af3-45b9-b9a4-5ae872ddd252","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Ime_a_video_amelyen_Pokorni_Zoltan_beszelt_nyilas_multu_nagyapjarol","timestamp":"2020. január. 14. 19:35","title":"Íme a videó, amelyen Pokorni Zoltán beszélt nyilas múltú nagyapjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3d54d0-f376-4cd8-9a51-280af0ba772c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs könnyű dolga a Weinstein büntetőügyét tárgyaló New York-i bíróságnak, a szexuális ragadozó filmmogul esetében ugyanis különösen nehéz semleges esküdteket találni. Gigi Hadid azonban megígérte, hogy pártatlan lesz, és csak az elhangzó tények alapján fog ítélni. ","shortLead":"Nincs könnyű dolga a Weinstein büntetőügyét tárgyaló New York-i bíróságnak, a szexuális ragadozó filmmogul esetében...","id":"20200114_Szupermodell_lesz_az_egyik_eskudt_Harvey_Weinstein_targyalasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f3d54d0-f376-4cd8-9a51-280af0ba772c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b60c9d-45c5-4c14-8ce7-1a76c481922b","keywords":null,"link":"/elet/20200114_Szupermodell_lesz_az_egyik_eskudt_Harvey_Weinstein_targyalasan","timestamp":"2020. január. 14. 11:30","title":"Szupermodell lesz az egyik esküdt Harvey Weinstein tárgyalásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e525b4-a0dc-478b-b307-b7e86e7ad52d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány már bőven beletette a maga részét a fővárosi állatkertben épülő Biodómba, nem lehet minden elszálló költségű projektre csak úgy pluszpénzt adni – állítja Fürjes Balázs. A kormány Budapest-államtitkára az állatkert főigazgatóját hibáztatja a kialakult helyzetért.","shortLead":"A kormány már bőven beletette a maga részét a fővárosi állatkertben épülő Biodómba, nem lehet minden elszálló költségű...","id":"20200114_A_kormany_nevelesi_celzat_miatt_sem_ad_tobb_penzt_a_fovarosi_Biodomra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46e525b4-a0dc-478b-b307-b7e86e7ad52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cdd10c-66ca-4b29-9873-3a451b178167","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_kormany_nevelesi_celzat_miatt_sem_ad_tobb_penzt_a_fovarosi_Biodomra","timestamp":"2020. január. 14. 12:45","title":"A kormány nevelési célzat miatt sem ad több pénzt a fővárosi Biodómra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f14f33a-3f60-47ff-a23d-85a93ff49032","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig még egyetlen sorozatgyártású személyautóban sem volt annyira erős 3 hengeres erőforrás, mint amilyet a Toyota most leleplezett.","shortLead":"Eddig még egyetlen sorozatgyártású személyautóban sem volt annyira erős 3 hengeres erőforrás, mint amilyet a Toyota...","id":"20200113_261_loero_ime_a_vilag_legerosebb_3_hengeres_benzinmotorja_toyota_yaris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f14f33a-3f60-47ff-a23d-85a93ff49032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5397ba4e-a8e3-4219-8f58-5d3f9b1bf0f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_261_loero_ime_a_vilag_legerosebb_3_hengeres_benzinmotorja_toyota_yaris","timestamp":"2020. január. 13. 13:21","title":"261 lóerő: íme a világ legerősebb 3 hengeres benzinmotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","shortLead":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","id":"20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92585dc9-b122-4a41-81c2-8bd93c25dfbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","timestamp":"2020. január. 15. 05:07","title":"6627 milliárd forintot tartanak a magyarok a matracban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]