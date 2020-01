Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7b4a310-61a3-4ec2-af02-db96ef2a63f3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar kultúra napja alkalmából díjazták.","shortLead":"A magyar kultúra napja alkalmából díjazták.","id":"20200120_Beremenyi_Geza_iro_kapta_a_Kolcseyemlekplakettet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b4a310-61a3-4ec2-af02-db96ef2a63f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabaca26-60a0-45ff-9613-4af81bd520a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Beremenyi_Geza_iro_kapta_a_Kolcseyemlekplakettet","timestamp":"2020. január. 20. 09:45","title":"Bereményi Géza író kapta a Kölcsey-emlékplakettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Már az Európai Néppárt belső egységét veszélyezteti a magyar kormánypárt kizárása körül kialakult vita, éppen ezért egyre több képviselő szabadulna Orbán Viktortól – értesült a hvg.hu. A Fidesz maradása mellett érvelők sem maradéktalanul elégedettek, a francia delegáció szerint a bölcsek tanácsának jelentéséből okulnia kell mindkét félnek, és megoldást kell találni a nézeteltérésekre. Az EPP vezetése azonban még mindig nem döntötte el, szavaznak-e a februári választmányon a Fidesz sorsáról. ","shortLead":"Már az Európai Néppárt belső egységét veszélyezteti a magyar kormánypárt kizárása körül kialakult vita, éppen ezért...","id":"20200121_neppart_fidesz_kizaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded880b6-37b0-4685-a5d5-7c6183a99635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83696ce-0780-4aa5-92ba-0370e3381efd","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_neppart_fidesz_kizaras","timestamp":"2020. január. 21. 11:20","title":"„A néppárti frakció 75-80 százaléka kész kitenni a Fideszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) a Hold felszínén található porból állítaná elő az űrhajósok és a rakéták számára az oxigént.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) a Hold felszínén található porból állítaná elő az űrhajósok és a rakéták számára...","id":"20200120_europai_urugynokseg_esa_holdbazis_oxigen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04825ba2-78ed-41ee-8552-e8c76217a5ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_europai_urugynokseg_esa_holdbazis_oxigen","timestamp":"2020. január. 20. 10:33","title":"Kitalálták a tudósok, hogyan gyárthatunk oxigént a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy héttel azután, hogy a Magyar Orvosi Kamara nyilvánosságra hozta, szerinte mennyit kellene keresniük az orvosoknak, a kórházszövetség is állást foglalt.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy a Magyar Orvosi Kamara nyilvánosságra hozta, szerinte mennyit kellene keresniük az orvosoknak...","id":"20200121_Korhazszovetseg_beremeles_kell_de_a_betegellatas_biztonsaga_ne_keruljon_veszelybe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5366831-8eef-495f-95a7-506642880624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0500bee9-67f0-4ab7-814a-cd81e042bd07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Korhazszovetseg_beremeles_kell_de_a_betegellatas_biztonsaga_ne_keruljon_veszelybe","timestamp":"2020. január. 21. 12:41","title":"Kórházszövetség: béremelés kell, de a betegellátás biztonsága ne kerüljön veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tremmel Zoltán Vajna több érdekeltségében is ott volt, a Las Vegas kaszinóban most is igazgatósági tag.","shortLead":"Tremmel Zoltán Vajna több érdekeltségében is ott volt, a Las Vegas kaszinóban most is igazgatósági tag.","id":"202003_tremmelkt_advisory_vajna_bizalmasa_tanacsot_ad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf192ba-34d9-465a-9193-6b2aba8e49ba","keywords":null,"link":"/360/202003_tremmelkt_advisory_vajna_bizalmasa_tanacsot_ad","timestamp":"2020. január. 20. 10:00","title":"Andy Vajna bizalmasa tanácsokat készül adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94fc969-2478-442f-aec4-ac248b30195f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA-hoz került német márka megkezdte a plugin hibrid hajtásláncú Grandland X hazai forgalmazását. ","shortLead":"A francia PSA-hoz került német márka megkezdte a plugin hibrid hajtásláncú Grandland X hazai forgalmazását. ","id":"20200120_hazankban_a_legujabb_zold_rendszamos_opel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e94fc969-2478-442f-aec4-ac248b30195f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad552c3-c3e4-42f9-9ebf-da50998dd871","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_hazankban_a_legujabb_zold_rendszamos_opel","timestamp":"2020. január. 20. 07:59","title":"Hazánkban a legújabb zöld rendszámos Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Simonka György nem kér kegyelmet, elkészült a Bölcsek Tanácsának jelentése a Fideszről. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Budapest-politika szakmai műhelyt hoz létre a kormány, Simonka György nem kér kegyelmet, elkészült a Bölcsek Tanácsának...","id":"20200121_Radar360_Fordulat_orosz_metrokocsik_ugyeben_Trumpnak_kinos_pillanatai_lesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db22e8f-cedd-447b-919e-1ade8c0383b1","keywords":null,"link":"/360/20200121_Radar360_Fordulat_orosz_metrokocsik_ugyeben_Trumpnak_kinos_pillanatai_lesznek","timestamp":"2020. január. 21. 08:10","title":"Radar360: Fordulat az orosz metrókocsik ügyében, Trumpnak kínos pillanatai lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen fővel emelkedett a magyar papok létszáma egy év alatt.","shortLead":"Egyetlen fővel emelkedett a magyar papok létszáma egy év alatt.","id":"20200120_Munkaerohiany_van_a_papoknal_imadkoznak_hogy_valtozzon_a_helyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ce2a63-f289-44fb-aa17-c6c5c619862b","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Munkaerohiany_van_a_papoknal_imadkoznak_hogy_valtozzon_a_helyzet","timestamp":"2020. január. 20. 09:01","title":"Munkaerőhiány van a papoknál, imádkoznak, hogy változzon a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]