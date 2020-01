Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem fotó, hanem egy lista került ki az internetre arról, milyen specifikációval érkezhet a Samsung legerősebb csúcsmobilja.","shortLead":"Ezúttal nem fotó, hanem egy lista került ki az internetre arról, milyen specifikációval érkezhet a Samsung legerősebb...","id":"20200114_samsung_galaxy_s20_ultra_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6a89ef-2868-432e-80c5-a983af0b84ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_samsung_galaxy_s20_ultra_specifikacio","timestamp":"2020. január. 14. 08:37","title":"Ha igaz, amit a Samsungról pletykálnak, brutális mobil lesz a Galaxy S20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Új frontot nyithat a választási kampányban az amerikai elnök, már nem Peking a célpont. A kereskedelmi háború idején kivetett vámok azonban egyelőre maradnak, bár a két fél ma megállapodást köt.","shortLead":"Új frontot nyithat a választási kampányban az amerikai elnök, már nem Peking a célpont. A kereskedelmi háború idején...","id":"20200115_trump_usa_kina_juan_kereskedelmi_haboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd602c7-edef-4878-abbf-70e3da5f5f9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_trump_usa_kina_juan_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2020. január. 15. 05:56","title":"Nagy gesztussal készült Trump a tűzszünetre az USA-kínai kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b06bf1-4a7a-418a-ba76-0077371436c1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Váratlanul lemondott szerdán az orosz kormány, s Vlagyimir Putyin államfő azonnal elfogadta Dmitrij Medvegyev távozását. A Putyin hű szövetségesének számító politikus ügyvezetőként hivatalban marad a következő miniszterelnök hivatalba lépéséig. A lemondást nem sokkal azután jelentették be, hogy évértékelő beszédében Putyin alkotmánymódosításokat javasolt, s ezek értelmében nőne a kormányfő és a parlament jogköre, s szűkülne az államfőé. A kormány lemondásáról reggel még a miniszterek sem tudtak.","shortLead":"Váratlanul lemondott szerdán az orosz kormány, s Vlagyimir Putyin államfő azonnal elfogadta Dmitrij Medvegyev...","id":"20200115_oroszorszag_putyin_medvegyev_kormany_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3b06bf1-4a7a-418a-ba76-0077371436c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483f2eac-a869-4f2c-bbfb-e602a1c23ed1","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_oroszorszag_putyin_medvegyev_kormany_lemondas","timestamp":"2020. január. 15. 16:05","title":"Beindult a nagy hatalmi játszma – ezért mondhatott le az orosz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal több turista érkezett novemberben Magyarországra, mint egy évvel korábban, de a magyaroknak nem ez volt a kedvenc hónapja.","shortLead":"Sokkal több turista érkezett novemberben Magyarországra, mint egy évvel korábban, de a magyaroknak nem ez volt...","id":"20200115_A_kulfoldiek_mentettek_meg_a_magyar_szallodakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5314824c-faef-4a22-8d00-d99690f9fe9b","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_A_kulfoldiek_mentettek_meg_a_magyar_szallodakat","timestamp":"2020. január. 15. 10:59","title":"A külföldiek mentették meg a magyar szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kelleténél több érésszabályozó került a Lidl által árult egyik paradicsomba, nem szabad elfogyasztani. A vételárat visszatéríti a bolt.","shortLead":"A kelleténél több érésszabályozó került a Lidl által árult egyik paradicsomba, nem szabad elfogyasztani. A vételárat...","id":"20200114_furtosparadicsom_lidl_termekvisszahivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f86a9c9-22fc-4ec4-9dee-4b213e7143f8","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_furtosparadicsom_lidl_termekvisszahivas","timestamp":"2020. január. 14. 14:23","title":"Gond van egy Lidlben árusított paradicsommal, ne egye meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters egy animációban mutatta meg, miként terjedt szét a tűzvész miatt keletkező füst a Föld déli féltekéjén. A látvány borzalmas.","shortLead":"A Reuters egy animációban mutatta meg, miként terjedt szét a tűzvész miatt keletkező füst a Föld déli féltekéjén...","id":"20200114_ausztralia_tuzvesz_szmog_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eb654d7-8143-4108-862b-355ad5c0e72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd534c6-1128-430f-90bc-e7204b3af502","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_ausztralia_tuzvesz_szmog_video","timestamp":"2020. január. 14. 13:03","title":"Ezen a videón látszik igazán, mennyire globális probléma az ausztrál tűzvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának lenni összeférhetetlen.","shortLead":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának...","id":"20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f62b8b7-d0f2-4502-ada1-6a0501829d97","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","timestamp":"2020. január. 13. 19:50","title":"A momentumosok nem lehetnek tagok Márki-Zay mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c117a300-ad75-4988-b0b7-bc078f54c1b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervátültetésre előkészített májak akár egy hétig is használhatók maradnak egy új, számos kísérletben már bizonyított orvosi eszközzel. Feltalálói szerint kisebb csodát sikerült alkotniuk.","shortLead":"A szervátültetésre előkészített májak akár egy hétig is használhatók maradnak egy új, számos kísérletben már...","id":"20200113_emberi_maj_majatultetes_transzplantacio_szerv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c117a300-ad75-4988-b0b7-bc078f54c1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7fc692-ea61-410a-8ad7-7adaa094764d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_emberi_maj_majatultetes_transzplantacio_szerv","timestamp":"2020. január. 13. 20:22","title":"Meggyógyítja és egy hétig óvja a testen kívüli májat egy új orvosi eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]