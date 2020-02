Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ff4ce5f-3537-4d9d-9fb0-6be2e1a7386d","c_author":"HVG","category":"360","description":"New Yorktól Auschwitzig és a kaliforniai Lake Elsinore-ig elképesztő fotók kerülnek ki a közösségi oldalakra.","shortLead":"New Yorktól Auschwitzig és a kaliforniai Lake Elsinore-ig elképesztő fotók kerülnek ki a közösségi oldalakra.","id":"202005_zavaro_instagramhelyszinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ff4ce5f-3537-4d9d-9fb0-6be2e1a7386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5556db34-8129-4e5b-9412-830d107533cb","keywords":null,"link":"/360/202005_zavaro_instagramhelyszinek","timestamp":"2020. február. 03. 12:00","title":"Nincs hely a világon, amelyet ne zavarnának az instagramosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05398e18-3c79-4328-95e0-ff40e21e5b84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Poco januárban vált a Xiaomi almárkájává, mostanra pedig már be is mutatták a Poco X2-t.","shortLead":"A Poco januárban vált a Xiaomi almárkájává, mostanra pedig már be is mutatták a Poco X2-t.","id":"20200204_xiaomi_poco_poco_x2_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05398e18-3c79-4328-95e0-ff40e21e5b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aadefd-95fa-4f0a-a96e-0045fd149e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200204_xiaomi_poco_poco_x2_okostelefon","timestamp":"2020. február. 04. 11:03","title":"Megfizethető árral itt a Xiaomiból \"kiugrott\" mobilmárka első saját telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az OPEC országainak hosszabb távon gondot okozhat a csökkenő kínai kerslet.","shortLead":"Az OPEC országainak hosszabb távon gondot okozhat a csökkenő kínai kerslet.","id":"20200204_koronavirus_olajar_opec","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccfe07c-0d7c-4dd2-8851-b94e1a9e9ee0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_koronavirus_olajar_opec","timestamp":"2020. február. 04. 15:35","title":"A koronavírus padlóra küldte az olajárakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A közpénzek elköltését vizsgáló újságírók munkáját is ellehetetleníti, ha a költségvetési szervek és a bíróság gyakorlatában általánossá válik, hogy a GDPR-ra hivatkozva tartanak vissza magánszemélyekre vonatkozó adatokat. A hvg.hu pillanatnyilag az Országgyűlés Hivatalával áll hadban, mert meg szeretnénk tudni, hogy a pártfrakcióknak ki ad sok tíz- és százmillióért tanácsokat. ","shortLead":"A közpénzek elköltését vizsgáló újságírók munkáját is ellehetetleníti, ha a költségvetési szervek és a bíróság...","id":"20200203_GDPR_szakerto_lista_frakcio_orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eeee3a-04a0-4dea-9429-c4eeacb4b13e","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_GDPR_szakerto_lista_frakcio_orszaggyules","timestamp":"2020. február. 03. 15:00","title":"Pártnak dolgozni nem ciki, csak az, ha kiderül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81daf46-c6e5-437b-b1cf-f90143c43204","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Andy Grove, az Intel vezérigazgatója egy 1994-es PSA-tesztből megtudta, hogy egy tumor növekszik a prosztatájában. Az orvos azt javasolta, keressen fel egy urológust, Andy Grove azonban másképp reagált. Mit tanulhatnak példájából napjaink cégvezetői?","shortLead":"Andy Grove, az Intel vezérigazgatója egy 1994-es PSA-tesztből megtudta, hogy egy tumor növekszik a prosztatájában...","id":"20200202_Mit_uzen_egy_cegvezeto_rakkezelesenek_tortenete_napjaink_vezetoinek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a81daf46-c6e5-437b-b1cf-f90143c43204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f007fe-3080-4d4b-af23-282a5d400803","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200202_Mit_uzen_egy_cegvezeto_rakkezelesenek_tortenete_napjaink_vezetoinek","timestamp":"2020. február. 02. 19:15","title":"Mit üzen egy cégvezető rákkezelésének története napjaink vezetőinek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne a gyógyszere, noha hálapénzfizetésben élen járunk az EU-ban.","shortLead":"Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne...","id":"202005__halapenzvita__orokzold_tema__szurkezona__no_para","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e8b42a-7fa5-46ad-8958-74deb333f74a","keywords":null,"link":"/360/202005__halapenzvita__orokzold_tema__szurkezona__no_para","timestamp":"2020. február. 04. 13:00","title":"Tényleg az orvosok akarják betiltani a hálapénzt, de a kormány ezt nem engedi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172a59c4-b288-4bc8-be11-ed4cd10b0fb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott renderképek után egy nem hivatalos videó is befutott a várhatóan jövő héten bemutatkozó Samsung Galaxy Z Flipről.","shortLead":"A kiszivárgott renderképek után egy nem hivatalos videó is befutott a várhatóan jövő héten bemutatkozó Samsung Galaxy Z...","id":"20200203_samsung_galaxy_z_flip_foto_video_bengeskin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172a59c4-b288-4bc8-be11-ed4cd10b0fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1f2e9a-2911-44da-8ba3-35cf51875db0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_samsung_galaxy_z_flip_foto_video_bengeskin","timestamp":"2020. február. 03. 12:03","title":"Itt az első videó a Samsung új összecsukható mobiljáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 12 koronavírusos beteget kezelnek Németországban.","shortLead":"Már 12 koronavírusos beteget kezelnek Németországban.","id":"20200204_Ujabb_nemet_kapta_el_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ca3e31-5090-4070-b011-c1eff5ef3647","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Ujabb_nemet_kapta_el_a_koronavirust","timestamp":"2020. február. 04. 07:42","title":"Újabb német kapta el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]