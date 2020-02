Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajával rokonságban álló 30 óriásteknőst azonosítottak a kutatók egy tudományos expedíció keretében a csendes-óceáni szigetcsoporton.","shortLead":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajával rokonságban álló 30 óriásteknőst azonosítottak a kutatók...","id":"20200206_kihalt_galapagosi_oriasteknosfaj_leszarmazottai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37be7398-fec6-4641-a2a5-58841270b413","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_kihalt_galapagosi_oriasteknosfaj_leszarmazottai","timestamp":"2020. február. 06. 21:03","title":"Megtalálták a kihalt galápagosi óriásteknősök leszármazottait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyére azért még mindig vonatkozik a figyelmeztetés.","shortLead":"Három megyére azért még mindig vonatkozik a figyelmeztetés.","id":"20200206_veszit_az_erejebol_a_viharos_szel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d7ea4c2-fac1-4b99-8ca8-9e512bf3459c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0894e8-af9d-4b87-9354-5fb70c46f396","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_veszit_az_erejebol_a_viharos_szel","timestamp":"2020. február. 06. 05:46","title":"Veszít végre az erejéből a viharos szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed12bae-dcdc-420f-8558-d34efa9f19ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-as autópályán a káli után Gödöllőnél is történt egy baleset.","shortLead":"Az M3-as autópályán a káli után Gödöllőnél is történt egy baleset.","id":"20200207_Tomegkarambol_az_M3ason_Egy_ember_meghalt_nyolc_megserult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eed12bae-dcdc-420f-8558-d34efa9f19ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e67a6-5cbf-45ee-95b3-67c725f4ad57","keywords":null,"link":"/cegauto/20200207_Tomegkarambol_az_M3ason_Egy_ember_meghalt_nyolc_megserult","timestamp":"2020. február. 07. 07:23","title":"Tömegkarambol az M3-ason: Egy ember meghalt nyolc megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Várkapitányság győztest hirdetett a Budavári Palota déli nyaktagjának átépítésére kiírt beszerzésen.","shortLead":"A Várkapitányság győztest hirdetett a Budavári Palota déli nyaktagjának átépítésére kiírt beszerzésen.","id":"20200206_Ujabb_beruhazas_indul_a_Budai_Varban_46_milliard_forintba_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62af7c30-e743-4afb-b3f7-22b6252d8ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Ujabb_beruhazas_indul_a_Budai_Varban_46_milliard_forintba_kerul","timestamp":"2020. február. 06. 11:19","title":"Újabb beruházás indul a Budai Várban, 4,6 milliárd forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc7bd9b-bb98-49d5-bf8f-497f2aa9ab3c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ötmillió fontot költhet a brit kormány, hogy bizonygassa, mennyire szeretnék, hogy a skótok az Egyesült Királyságban maradjanak.","shortLead":"Ötmillió fontot költhet a brit kormány, hogy bizonygassa, mennyire szeretnék, hogy a skótok az Egyesült Királyságban...","id":"20200205_A_skotoknak_udvarol_Valentinnapon_Boris_Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cc7bd9b-bb98-49d5-bf8f-497f2aa9ab3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02714d34-f603-40fc-958b-1356ebc9bd2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_A_skotoknak_udvarol_Valentinnapon_Boris_Johnson","timestamp":"2020. február. 05. 17:01","title":"A skótoknak udvarol Valentin-nap előtt Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0653d27b-6572-41f1-8547-1486e6ebc07c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egykori államtitkár vidéken már szervez színházat, most egy nagy múltú fővárosi intézménnyel fogott össze Budapesten. ","shortLead":"Az egykori államtitkár vidéken már szervez színházat, most egy nagy múltú fővárosi intézménnyel fogott össze...","id":"202006_hart_protect_l_simon_es_amuveszeti_iskolasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0653d27b-6572-41f1-8547-1486e6ebc07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c79a07-e881-4a51-981f-db750f48fd9f","keywords":null,"link":"/360/202006_hart_protect_l_simon_es_amuveszeti_iskolasok","timestamp":"2020. február. 07. 10:00","title":"Művészeti iskolával dolgozik együtt L. Simon alapítványa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ff9b66-1f7d-4081-a591-1a6001c0b921","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mit gondol a kizöldülő Orbán Viktorról, a néppárttal frigyre lépő ökopártokról és a mai lázadó ifjúságról 1968 vezéralakja, Daniel Cohn-Bendit? A francia-német zöldmozgalom meghatározó alakja nyugdíjas éveit tölti, pedig lehetne Macron minisztere is. Véleménye azért még van mindenről.","shortLead":"Mit gondol a kizöldülő Orbán Viktorról, a néppárttal frigyre lépő ökopártokról és a mai lázadó ifjúságról 1968...","id":"202006__daniel_cohnbendit__klimavedelemrol_afiatalok_lazadasarol__orban_klimavedo_lett_mazel_tov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ff9b66-1f7d-4081-a591-1a6001c0b921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a616e3-8acd-4b6b-8746-71eec2ef1dd4","keywords":null,"link":"/360/202006__daniel_cohnbendit__klimavedelemrol_afiatalok_lazadasarol__orban_klimavedo_lett_mazel_tov","timestamp":"2020. február. 06. 13:00","title":"Cohn-Bendit: Ha Orbán módszere fertőző, akkor legyen az emberséges politika is az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4f066-93b4-4ebd-8b40-f0a16d9ddbf1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok inkább a háttérben szervezkedik tovább Huawei-ügyben, és úgy tűnik, akadt egy terv, amely akár használható is lehet.","shortLead":"Az Egyesült Államok inkább a háttérben szervezkedik tovább Huawei-ügyben, és úgy tűnik, akadt egy terv, amely akár...","id":"20200207_ericsson_nokia_huawei_5g_halozat_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4f066-93b4-4ebd-8b40-f0a16d9ddbf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7a09da-d043-48e5-b40e-5e9e41a24c29","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_ericsson_nokia_huawei_5g_halozat_egyesult_allamok","timestamp":"2020. február. 07. 07:03","title":"Trumpék rámennének az Ericssonra és a Nokiára, hogy megtörjék a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]