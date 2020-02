Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4f9dda8-286a-4f2d-a1b9-d33945982787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportvezető a csütörtöki tárgyaláson azt mondta, Portik titokban többórányi hangfelvételt készített kettejük beszélgetéseiről, de azokon soha nem hangzik el a megbízás Fenyő János megölésére, mert ilyen megbízás nem is volt soha.","shortLead":"A sportvezető a csütörtöki tárgyaláson azt mondta, Portik titokban többórányi hangfelvételt készített kettejük...","id":"20200213_gyarfas_tamas_portik_tamas_fenyo_janos_megolese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4f9dda8-286a-4f2d-a1b9-d33945982787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e204e7c9-ec88-4f36-b783-6e3d437820e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_gyarfas_tamas_portik_tamas_fenyo_janos_megolese","timestamp":"2020. február. 13. 20:30","title":"Gyárfás azt állította, hogy Tasnádi, Portik és az orosz-ukrán maffia is zsarolni próbálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai gyártó mélyrepüléséből az Airbus profitál.","shortLead":"Az amerikai gyártó mélyrepüléséből az Airbus profitál.","id":"20200212_Egyetlen_megrendelest_sem_kapott_a_Boeing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0225f83c-27f1-4226-8753-f7e5bdc373be","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Egyetlen_megrendelest_sem_kapott_a_Boeing","timestamp":"2020. február. 12. 18:13","title":"Egyetlen megrendelést sem kapott a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valentin-nap apropóján, az egymástól távol élők kapcsolattartásának megkönnyítésére 3 napon át felhasználható 100 gigabájtos adatkeretet nyújt ügyfeleinek a Vodafone. Az opciót mindenkinek magának kell aktiválnia.","shortLead":"A Valentin-nap apropóján, az egymástól távol élők kapcsolattartásának megkönnyítésére 3 napon át felhasználható 100...","id":"20200214_valentin_nap_vodafone_100_gb_ingyen_mobilinternet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63668af1-f2ed-4193-a4ed-4c15e196ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1859b725-103c-488f-b50d-926214468778","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_valentin_nap_vodafone_100_gb_ingyen_mobilinternet","timestamp":"2020. február. 14. 08:03","title":"Kapcsolja be: 100 GB-nyi mobilnetet ad ingyen a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dfde7a-9658-4197-a99c-46813d189628","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Az utóbbi időben kétszer is merészet lépett a Coca-Cola: először a meleg párokat bemutató Love is love kampánnyal, majd Schobert Norbert szülő nőket érintő megjegyzésére reagáló hirdetéseikkel. Szűcs Judittal, a Coca-Cola Magyarország Kft. kommunikációs vezetőjével és Kölcsei Gergely senior brand menedzserrel beszélgettünk arról, hogyan készülnek és milyen utóélete van ezeknek a kampányoknak.","shortLead":"Az utóbbi időben kétszer is merészet lépett a Coca-Cola: először a meleg párokat bemutató Love is love kampánnyal, majd...","id":"20200212_cocacola_marketing_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4dfde7a-9658-4197-a99c-46813d189628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e73bb2-d234-4cae-81e6-0e927f7f34c7","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_cocacola_marketing_interju","timestamp":"2020. február. 12. 12:00","title":"Schobert-kontra vagy Love is love – milyen reklám kell a magyaroknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közzétette nyolcvan fellépő nevét a fesztivál. ","shortLead":"Közzétette nyolcvan fellépő nevét a fesztivál. ","id":"20200212_Calvin_Harris_Dua_Lipa_es_a_Kings_of_Leon_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6b79-754c-4c2b-a775-9285f249ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a22d462-f954-41d1-8202-5c1014a2469c","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Calvin_Harris_Dua_Lipa_es_a_Kings_of_Leon_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2020. február. 12. 16:23","title":"Calvin Harris, Dua Lipa és a Kings of Leon is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebe3253-be52-4300-becf-3ffc7c0b1f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetgyűlés elnöke arról beszélt, hogy Juan Jose Marquest azért vették őrizetbe, mert olyan elemlámpát találtak nála, amely elemtartójában feltehetően C4-es szintetikus robbanóanyag volt.","shortLead":"A nemzetgyűlés elnöke arról beszélt, hogy Juan Jose Marquest azért vették őrizetbe, mert olyan elemlámpát találtak...","id":"20200213_Orizetbe_vettek_a_venezuelai_ellenzeki_vezeto_nagybatyjat_az_indoklas_szerint_robbanoanyagot_csempeszett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ebe3253-be52-4300-becf-3ffc7c0b1f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f2d542-bc4e-48e9-8e49-485c2a085fea","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Orizetbe_vettek_a_venezuelai_ellenzeki_vezeto_nagybatyjat_az_indoklas_szerint_robbanoanyagot_csempeszett","timestamp":"2020. február. 13. 06:46","title":"Őrizetbe vették a venezuelai ellenzéki vezető nagybátyját, az indoklás szerint robbanóanyagot csempészett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ced6358-6a57-4518-8a57-7a9b33fb10c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy észt jelentés szerint októberben Grúziában is készülni kell kibertámadásra Oroszországtól.","shortLead":"Egy észt jelentés szerint októberben Grúziában is készülni kell kibertámadásra Oroszországtól.","id":"20200212_Orosz_beavatkozhatnak_az_amerikai_elnokvalasztasba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ced6358-6a57-4518-8a57-7a9b33fb10c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0e3bb5-046c-4a75-adc2-c50a220431cb","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Orosz_beavatkozhatnak_az_amerikai_elnokvalasztasba","timestamp":"2020. február. 12. 17:59","title":"Egy jelentés szerint az oroszok idén is beavatkozhatnak az amerikai elnökválasztásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501f84c7-bc02-4ee8-8ed4-f41993e9df3e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Alig 3 millió dollár a szalonállapotú ZIL-111-es.","shortLead":"Alig 3 millió dollár a szalonállapotú ZIL-111-es.","id":"20200213_Elarverezik_a_Gagarint_szallito_limuzint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=501f84c7-bc02-4ee8-8ed4-f41993e9df3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c813621-62f8-4ad4-8670-738bfedfa590","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_Elarverezik_a_Gagarint_szallito_limuzint","timestamp":"2020. február. 13. 13:45","title":"Elárverezik a Gagarint szállító limuzint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]