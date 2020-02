Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkentette a Pénzügyminisztérium a 2020-as GDP-növekedési előrejelzését.","shortLead":"Jelentősen csökkentette a Pénzügyminisztérium a 2020-as GDP-növekedési előrejelzését.","id":"20200214_varga_mihaly_gdp_2020_nyugdijpremium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5aef23b-af77-4be0-9de3-10a9fb634895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_varga_mihaly_gdp_2020_nyugdijpremium","timestamp":"2020. február. 14. 12:59","title":"Ha Vargáéknak igazuk lesz, idén nem fizetnek nyugdíjprémiumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jó ideje nem sikerül eltalálni az öt számot. ","shortLead":"Jó ideje nem sikerül eltalálni az öt számot. ","id":"20200215_Megint_nem_volt_otos_a_lotton_oruletes_mar_a_nyeremenyalap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cebb361-27f9-4538-b314-a7409b44dde8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89758164-937c-4550-a2ea-88a6c31cb296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_Megint_nem_volt_otos_a_lotton_oruletes_mar_a_nyeremenyalap","timestamp":"2020. február. 15. 19:55","title":"Megint nem volt ötös a lottón, őrületes már a nyereményalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c015ef-ac53-4d2f-94d5-c297f2431f24","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Noha erre törvény kötelezi őket, nem tették közzé a cégek azt a dokumentumot, amelyből kiderülhetne, mekkora üzlet az övék. ","shortLead":"Noha erre törvény kötelezi őket, nem tették közzé a cégek azt a dokumentumot, amelyből kiderülhetne, mekkora üzlet...","id":"202007__beszamolo_nelkul__habony_korei__apropo_es_summa__koz_vetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c015ef-ac53-4d2f-94d5-c297f2431f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41c9f79-7654-4e40-91ea-6f2a41350858","keywords":null,"link":"/360/202007__beszamolo_nelkul__habony_korei__apropo_es_summa__koz_vetites","timestamp":"2020. február. 14. 13:00","title":"Semmit sem tudni a közmédia legnagyobb műsorgyártóinak gazdálkodásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce88d5f-aa79-4da6-ac03-1f16fbd90ebd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen cuki egy jegesmedve, mielőtt több mázsás vérengző fenevad lesz belőle.","shortLead":"Ilyen cuki egy jegesmedve, mielőtt több mázsás vérengző fenevad lesz belőle.","id":"20200215_Jegesmedvebocsot_lathat_aki_most_Becsbe_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce88d5f-aa79-4da6-ac03-1f16fbd90ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2400c6-9b94-4fa1-8cf5-016a20447edd","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Jegesmedvebocsot_lathat_aki_most_Becsbe_megy","timestamp":"2020. február. 15. 08:32","title":"Jegesmedvebocsot láthat, aki most Bécsbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151c917-9f32-4d89-854b-84876eca6687","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A régészek a genti székegyház új látogatóközpontjának építése előtti feltáráson bukkantak a csontokra.","shortLead":"A régészek a genti székegyház új látogatóközpontjának építése előtti feltáráson bukkantak a csontokra.","id":"20200214_Emberi_csontokbol_keszult_falakra_bukkantak_egy_belga_szekesegyhaz_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e151c917-9f32-4d89-854b-84876eca6687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a15377-4d3f-48e8-9813-aa33f02b6ee4","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Emberi_csontokbol_keszult_falakra_bukkantak_egy_belga_szekesegyhaz_alatt","timestamp":"2020. február. 14. 16:54","title":"Emberi csontokból készült falakra bukkantak egy belga székesegyház alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig becsültnél nagyobb mértékben, már ebben az évszázadban megemelheti a tengerszintet az antarktiszi jégolvadás. Egy nemzetközi kutatócsoport új tanulmánya szerint az évszázad végéig csupán ez a tényező 58 centiméterrel növelheti meg a vízszintet.","shortLead":"Az eddig becsültnél nagyobb mértékben, már ebben az évszázadban megemelheti a tengerszintet az antarktiszi jégolvadás...","id":"20200214_antarktiszi_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d73510-3ffd-4b84-a13e-08d5034010c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_antarktiszi_jegolvadas_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2020. február. 14. 19:03","title":"Sokkal nagyobb bajt jelez az antarktiszi jégolvadás, mint hitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti vállalkozó érdekeltségébe tartozó ZÁÉV december közepén zenés-táncos mulatságot tartott abban a stadionban, amelyet részben ez a cég épített fel. Most derült ki, mennyibe került mindez.","shortLead":"A felcsúti vállalkozó érdekeltségébe tartozó ZÁÉV december közepén zenés-táncos mulatságot tartott abban a stadionban...","id":"20200214_puskas_arena_meszaros_lorinc_szuletesnap_zaev_zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7a75d0-22df-4322-a553-b2c9973df02d","keywords":null,"link":"/kkv/20200214_puskas_arena_meszaros_lorinc_szuletesnap_zaev_zrt","timestamp":"2020. február. 14. 18:54","title":"Több mint 3 millióba került Mészáros cégének a Puskás-stadionban tartott buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a444cc-0117-472c-866c-961467eb553c","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Romániában a kormánypárt meg akar bukni, hogy december helyett hamarabb legyen a parlamenti választás. Jönnek az önkormányzati választások is, a polgármesteri székekért ádáz harc kezdődött – a magyarok nagyon nehéz helyzetbe kerülhetnek.","shortLead":"Romániában a kormánypárt meg akar bukni, hogy december helyett hamarabb legyen a parlamenti választás. Jönnek...","id":"202007__kormanybuktatas_romaniaban__orban_manovere__taktikak__vereseg_a_gyozelemert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03a444cc-0117-472c-866c-961467eb553c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da080311-c73d-41df-a68c-228f4e8b0fe6","keywords":null,"link":"/360/202007__kormanybuktatas_romaniaban__orban_manovere__taktikak__vereseg_a_gyozelemert","timestamp":"2020. február. 14. 19:00","title":"A romániai Orban úgy megy, hogy marad, az RMDSZ a túlélésért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]