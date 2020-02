Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A franchise-nak nagyon fontos az ország, de kénytelenek voltak így dönteni. ","shortLead":"A franchise-nak nagyon fontos az ország, de kénytelenek voltak így dönteni. ","id":"20200218_Lefujtak_a_Bondfilm_premierjet_Kinaban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a657f129-1325-42a9-8450-126aef23b865","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Lefujtak_a_Bondfilm_premierjet_Kinaban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 18. 12:25","title":"Lefújták a Bond-film premierjét Kínában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee5ea93-4f1a-4e2d-af3f-efa987c1d42e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, nem hivatalos hírek szerint március 31-én is tart majd egy bemutatót az Apple, méghozzá nyomós okkal: ekkor fogják állítólag lerántani a leplet az olcsó(bb) iPhone-ról.","shortLead":"Új, nem hivatalos hírek szerint március 31-én is tart majd egy bemutatót az Apple, méghozzá nyomós okkal: ekkor fogják...","id":"20200218_apple_iphone_9_bemutato_marcius_iphone_se_2_2020_olcso_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee5ea93-4f1a-4e2d-af3f-efa987c1d42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf3b722-df94-4400-a435-eb7e47fe7313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_apple_iphone_9_bemutato_marcius_iphone_se_2_2020_olcso_iphone","timestamp":"2020. február. 18. 08:33","title":"Egyre biztosabb, hogy márciusban új iPhone érkezik, a 9-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd","c_author":"","category":"360","description":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is elrepíthetik a Marsra.","shortLead":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is...","id":"20200219_Elektromos_bakteriumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216046f-8142-4797-923f-a3381bf76ecf","keywords":null,"link":"/360/20200219_Elektromos_bakteriumok","timestamp":"2020. február. 19. 10:05","title":"Nem beszélnek a levegőbe, abból áramot termelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem tartja pártrendezvénynek a honvédelmi tárca a miniszterelnöki évértékelőt, Soros Zuckerbergnek üzent, unokázós csalók rendőrkézen. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Nem tartja pártrendezvénynek a honvédelmi tárca a miniszterelnöki évértékelőt, Soros Zuckerbergnek üzent, unokázós...","id":"20200218_Radar360_Harom_magyar_korhazi_karantenban_egy_repulonyi_ember_ragadt_egy_gepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c244b9-b710-4af1-ae99-1117c830ce6c","keywords":null,"link":"/360/20200218_Radar360_Harom_magyar_korhazi_karantenban_egy_repulonyi_ember_ragadt_egy_gepen","timestamp":"2020. február. 18. 17:30","title":"Radar360: Három magyar kórházi karanténban, egy repülőnyi ember ragadt egy gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6db1a7-1d90-475a-8170-2f51ae5f45ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan projektet is kiválasztott a NASA, melyek során már ismert bolygókat és holdjaikat vizsgálnák a kutatók, de más szempontból és kérdések miatt.","shortLead":"Négy olyan projektet is kiválasztott a NASA, melyek során már ismert bolygókat és holdjaikat vizsgálnák a kutatók, de...","id":"20200217_nasa_discovery_program_venusz_neptunusz_jupiter_naprendszer_hold_legkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6db1a7-1d90-475a-8170-2f51ae5f45ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e13054b-b501-4f1d-8dbe-40bf95116d73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_nasa_discovery_program_venusz_neptunusz_jupiter_naprendszer_hold_legkor","timestamp":"2020. február. 17. 17:03","title":"Új bolygók felé fordul a NASA, jöhet a Vénusz és a Neptunusz felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda94e77-8fb7-4e37-bba9-b5fe46632153","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három embert tartóztattak le a rendőrök, egy társuk még szökésben van.","shortLead":"Három embert tartóztattak le a rendőrök, egy társuk még szökésben van.","id":"20200219_Harom_orszag_rendorei_kapcsoltak_le_a_noket_futtato_magyar_bunbandat__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dda94e77-8fb7-4e37-bba9-b5fe46632153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa66557-f7c4-4155-999d-a16f4ea868ec","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Harom_orszag_rendorei_kapcsoltak_le_a_noket_futtato_magyar_bunbandat__video","timestamp":"2020. február. 19. 05:47","title":"Három ország rendőrei kapcsolták le a nőket futtató magyar bűnbandát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Rengeteg élelmiszer kerül a szemétbe, és a hulladék több mint feléért a háztartások felelősek. Mindez nemcsak gazdaságnak jelent számottevő kiesést, de a klímaváltozást is befolyásolja, hiszen a maradékok megsemmisítése környezetszennyező és költséges, a készétel-adományozás pedig a gyakorlatban komoly nehézségekbe ütközik.","shortLead":"Rengeteg élelmiszer kerül a szemétbe, és a hulladék több mint feléért a háztartások felelősek. Mindez nemcsak...","id":"20200218_fenntarthatosag_elelmiszerhulladek_elelmiszerpazarlas_mezogazdasag_fao_elelmiszerbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ef73e0-64a7-4d4d-aa29-3d2bba7a9c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_fenntarthatosag_elelmiszerhulladek_elelmiszerpazarlas_mezogazdasag_fao_elelmiszerbank","timestamp":"2020. február. 18. 11:20","title":"Évente ötvenezer forintnyi élelmiszert dobunk ki a kukába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A mentőszolgálat szerint ilyen baleset millióból egyszer következik be. ","shortLead":"A mentőszolgálat szerint ilyen baleset millióból egyszer következik be. ","id":"20200219_Repulo_gazpalack_olt_meg_egy_jarokelot_Sydneyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc8502a-c39e-4afc-94f8-c0756ac2e44b","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Repulo_gazpalack_olt_meg_egy_jarokelot_Sydneyben","timestamp":"2020. február. 19. 14:05","title":"Repülő gázpalack ölt meg egy járókelőt Sydneyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]