Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5dc64b2-0221-419a-8068-d88c1b7e853d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha romlik az étvágykontroll, a memória is gyengül.","shortLead":"Ha romlik az étvágykontroll, a memória is gyengül.","id":"20200220_A_gyorsetelek_karosithatjak_az_agy_tulevest_korlatozo_funkciojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc64b2-0221-419a-8068-d88c1b7e853d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7af3ecb-b33e-4318-9191-fe7b201ca7ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_A_gyorsetelek_karosithatjak_az_agy_tulevest_korlatozo_funkciojat","timestamp":"2020. február. 20. 21:40","title":"A gyorsételek károsíthatják az agy túlevést korlátozó funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72709c-9cef-4f41-a5b5-9efc991ab361","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200219_Igy_szol_eloben_az_uj_James_Bondfilm_betetdala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb72709c-9cef-4f41-a5b5-9efc991ab361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc74a7d-afa8-42d3-9bab-fc8e2b3beef0","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Igy_szol_eloben_az_uj_James_Bondfilm_betetdala","timestamp":"2020. február. 19. 11:25","title":"Így szól élőben az új James Bond-film betétdala (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f6460c-c005-4f83-bee0-87b0deb98736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy előkelő egyiptomi pap koporsóját vizsgálták meg tüzetesebben a Harvard Egyetem kutatói. ","shortLead":"Egy előkelő egyiptomi pap koporsóját vizsgálták meg tüzetesebben a Harvard Egyetem kutatói. ","id":"20200219_koporso_egyiptom_szarkofag_anhefenhonszu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49f6460c-c005-4f83-bee0-87b0deb98736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98443971-8132-45e7-99e6-b0a3cb6c6f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_koporso_egyiptom_szarkofag_anhefenhonszu","timestamp":"2020. február. 19. 10:33","title":"Videóra vették, ahogyan felnyitják Anhefenhonszu 3000 éves koporsóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5a2e5f-9090-4a38-bfbf-5d4c5218d512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még a fotósok és képszerkesztők közül is csak kevesen tudnak róla, hogy az Adobe éppen 30 évvel ezelőtt, 1990. február 19-én adta ki a Photoshop legelső verzióját, a programét, ami azóta is meghatározza az életünket.","shortLead":"Talán még a fotósok és képszerkesztők közül is csak kevesen tudnak róla, hogy az Adobe éppen 30 évvel ezelőtt, 1990...","id":"20200219_adobe_photoshop_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5a2e5f-9090-4a38-bfbf-5d4c5218d512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16645ab1-e2ae-4f47-a00a-b641c32cfea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_adobe_photoshop_video","timestamp":"2020. február. 19. 17:03","title":"Videó: 30 éves a Photoshop, ilyen volt a legelső verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával zajló Creation rajzpályázat különféle kérdésekre keresi a választ. Például arra, hogy milyen lehetett a dinoszauruszok és az ember kapcsolata.

","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával zajló Creation rajzpályázat különféle kérdésekre keresi a választ...","id":"20200219_evoluciotagadas_evolucio_emmi_rajzpalyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe363333-3f42-4829-b854-6dc941016bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_evoluciotagadas_evolucio_emmi_rajzpalyazat","timestamp":"2020. február. 19. 14:18","title":"Evolúciótagadó rajzpályázatot hirdettek magyar fiataloknak a kormány támogatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f5f2f-a729-44ef-bb35-66f7185cf795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vancouverben próbálkoznak a belövőszobák mintájára opiátautomatával, abban bízva, hogy így kevesebben vesznek a feketepiacon rossz minőségű anyagot.","shortLead":"Vancouverben próbálkoznak a belövőszobák mintájára opiátautomatával, abban bízva, hogy így kevesebben vesznek...","id":"20200219_Uzembe_helyeztek_a_vilag_elso_opiatautomatajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f5f2f-a729-44ef-bb35-66f7185cf795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1141ab0f-a1bd-4416-9b01-db437bfdfedd","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Uzembe_helyeztek_a_vilag_elso_opiatautomatajat","timestamp":"2020. február. 19. 05:58","title":"Üzembe helyezték a világ első opiátautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az osztrák vasút nem fogad és nem indít vonatokat a határállomásnál, nagy késésekre kell számítani.","shortLead":"Az osztrák vasút nem fogad és nem indít vonatokat a határállomásnál, nagy késésekre kell számítani.","id":"20200219_Megbenult_a_vonatkozlekedes_Hegyeshalomnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7978cfbf-f187-40a9-a6c4-3a19c473c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bde3c7e-0f39-4b45-b057-40ec4d611c46","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Megbenult_a_vonatkozlekedes_Hegyeshalomnal","timestamp":"2020. február. 19. 14:40","title":"Megbénult a vonatközlekedés Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b84d88-b05f-4711-860f-58a5da527202","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Bár a nagykövetségek és a hírszerzés között nagy az átjárás, a magyar szolgálatok – mint arra a perui nagykövet esete is rávilágított – nincsenek felkészülve a nemzetbiztonsági kockázatok kiszűrésére.","shortLead":"Bár a nagykövetségek és a hírszerzés között nagy az átjárás, a magyar szolgálatok – mint arra a perui nagykövet esete...","id":"20200220_Kockazatok_es_mellekhatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36b84d88-b05f-4711-860f-58a5da527202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1f70ef-206e-4fe9-ab41-717be493fb72","keywords":null,"link":"/360/20200220_Kockazatok_es_mellekhatasok","timestamp":"2020. február. 20. 07:00","title":"Annyi a váltás a magyar diplomáciában, hogy nehéz lett kiszűrni a kockázatokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]