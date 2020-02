A bankszámla díjkimutató, amelyet minden magyar számlatulajdonosnak meg kellett kapnia januárban, összesítve tartalmazza az összes bankszámlához kapcsolódó költséget. Ebből azonnal kiderül, hogy mennyit fizetünk azért, ha például állandóan automatából veszünk fel készpénzt, ha folyószámlahitelt görgetünk magunk előtt, de sokkoló lehet a tranzakciókról érkező SMS üzenetek összköltsége is. Sok olvasó panaszkodott arra, hogy nem találja a díjkimutatást, ezért az alábbiakban nem csak az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkat gyűjtöttük össze, hanem megmutatjuk azt is, hogy az összesítés a bankok netbankjain belül hol található meg.

A bankszámla díjkimutatásra sokszor PAD díjkimutatás néven hivatkoznak, illetve ilyen néven lehet a netbankokon belül is megtalálni. Hogy miért a „PAD díjkimutatás” név? A 2014/92/EU irányelv rendelkezik a lakossági bankszámlák díjainak összehasonlíthatóságáról, ez alapján pedig a 11/2018.(VIII.13.) Korm. rendelet kötelezi a bankokat arra, hogy 2020. január 31-ig ügyfeleiknek meghatározott formátumú, egységes díjkimutatást küldjenek. Az EU-s irányelv elnevezetése a Payment Account Directive, így innen a „PAD” rövidítés, amivel a díjkimutatás kapcsán sokszor találkozhatunk.

Az idei díjkimutatás egyelőre csak az előző év utolsó öt hónapjának számlaköltségeit tartalmazza, ám 2021-ben már egy teljes év kiadásai szerepelnek majd benne. Hogy miért jó ez nekünk? Azért, mert az egységes szerkezetű kimutatás pontosan rávilágít a „rossz szokások” költségeire. Lehet, hogy kétszer is meggondoljuk majd, hogy a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőségen túl pénzt vegyünk fel ATM-ből, ha eszünkbe jut, ez éves szinten akár több tízezer forintba is kerülhet. De lehet, hogy valaki végül azért kér a számlamozgásokról SMS helyett inkább a mobilalkalmazásába üzeneteket, mert nem akar fizetni olyanért, amit ingyen is elérhet.

A rossz beidegződések levetkőzésén túl a bankszámlák összehasonlítására is lehetőséget ad a díjkimutatás, hiszen az ebben szereplő adatokat megadva egy bankszámla kalkulátorban azonnal számszerűsíthető, hogy ha semmin nem változtatnánk, mennyit kellene fizetnünk az egyes számlacsomagok esetében. A 13 bank bankszámláit összehasonlító Bankmonitor bankszámla kalkulátor (link ITT) szerint átlagos használat esetén is több tízezer forint árkülönbség lehet két számla költségei között évente.

Milyen díjakat tartalmaz a díjkimutatás?

a fizetési számlához kapcsolódó díjakat

a betéti kártyához kapcsolódó díjakat

az internetbank és a mobilalkalmazás díjait

a telefonos banki szolgáltatások díjai

az SMS szolgáltatás díjait

a fizetési számlához kapcsolódó kamatokat

a folyószámlahitelhez kapcsolódó kamatokat és díjakat.

Hol található a díjkimutatás az internetes banki felületen?