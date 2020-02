Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót hívott össze a kormány azért, hogy a nemzeti konzultáció első két kérdését elmondják. Az egyikkel az Orbán-kormány egy korábbi döntését vonnák vissza, a másikkal a most is meglévő bírósági gyakorlatot szentesítenék.","shortLead":"Sajtótájékoztatót hívott össze a kormány azért, hogy a nemzeti konzultáció első két kérdését elmondják. Az egyikkel...","id":"20200219_A_karteritesi_pereket_is_kidobnak__Bemutattak_a_nemzeti_konzultacio_elso_kerdeseit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28d3d8c-6ee8-49bc-8cc7-23bb99ff289d","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_karteritesi_pereket_is_kidobnak__Bemutattak_a_nemzeti_konzultacio_elso_kerdeseit","timestamp":"2020. február. 19. 12:02","title":"Bemutatták a nemzeti konzultáció első kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e0ec20-1fd6-4b3b-b995-6e5002d71aad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett hazánkba a zöld rendszámos e-tron SUV sportosabbra rajzolt legújabb változata. ","shortLead":"Megérkezett hazánkba a zöld rendszámos e-tron SUV sportosabbra rajzolt legújabb változata. ","id":"20200219_magyarorszagon_az_audi_etron_sportback_kupe_villanyterepjaroja_suv_zold_rendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e0ec20-1fd6-4b3b-b995-6e5002d71aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188ce2be-b5a2-48c4-be2d-bf875defd5be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_magyarorszagon_az_audi_etron_sportback_kupe_villanyterepjaroja_suv_zold_rendszam","timestamp":"2020. február. 19. 07:59","title":"Magyarországon az Audi kupé villanyterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lett volna vetélytárs, de egy nap után visszavonták az engedélyét. Közben Andy Vajna örökösei új online kaszinóhoz kaptak állami hozzájárulást.","shortLead":"Lett volna vetélytárs, de egy nap után visszavonták az engedélyét. Közben Andy Vajna örökösei új online kaszinóhoz...","id":"20200220_Rivalis_nelkul_hasitanak_a_Vajnaorokosok_az_online_kaszinopiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f43812-7441-4b3c-8a69-8b520f7bac53","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Rivalis_nelkul_hasitanak_a_Vajnaorokosok_az_online_kaszinopiacon","timestamp":"2020. február. 20. 10:44","title":"Rivális nélkül hasítanak a Vajna-örökösök az online kaszinópiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07faeb53-ac82-4bd5-aebb-240b15c4ab42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pethőné Nagy Csilla azért szólalt meg, mert egyetért Bulgakovval abban, hogy \"a legnagyobb bűn a gyávaság\".","shortLead":"Pethőné Nagy Csilla azért szólalt meg, mert egyetért Bulgakovval abban, hogy \"a legnagyobb bűn a gyávaság\".","id":"20200220_A_Nat_2020_az_irodalomtanitas_Mohacsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07faeb53-ac82-4bd5-aebb-240b15c4ab42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09edab03-e1b4-4e94-aa6b-7ba0bef617a4","keywords":null,"link":"/elet/20200220_A_Nat_2020_az_irodalomtanitas_Mohacsa","timestamp":"2020. február. 20. 09:40","title":"„A Nat 2020 az irodalomtanítás Mohácsa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszüntetnék a gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől - ígéri a brit kormány.","shortLead":"Megszüntetnék a gazdaság függését az Európából érkező olcsó munkaerőtől - ígéri a brit kormány.","id":"20200219_Kozzetette_a_brit_kormany_milyen_feltetelekkel_vallalhatnak_munkat_kulfoldiek_2021tol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97f12325-280d-44d8-92bf-a37e516367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821a0328-f010-4047-afb9-fbfd41e24e59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Kozzetette_a_brit_kormany_milyen_feltetelekkel_vallalhatnak_munkat_kulfoldiek_2021tol","timestamp":"2020. február. 19. 07:35","title":"Közzétette a brit kormány, milyen feltételekkel vállalhatnak munkát külföldiek 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan elindulhat a SpaceX űrturista-programja, igaz, ehhez előbb még egy fontos teszten is túl kell esniük.","shortLead":"Hamarosan elindulhat a SpaceX űrturista-programja, igaz, ehhez előbb még egy fontos teszten is túl kell esniük.","id":"20200218_spacex_crew_dragon_space_adventures_urturista_urturizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff0e68-a9b9-48f2-abff-866679705eee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_spacex_crew_dragon_space_adventures_urturista_urturizmus","timestamp":"2020. február. 18. 19:03","title":"Bemondta a SpaceX, mikor viszik az űrbe az első turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elárulta azt is, hogy ki van az irodalmi elitben: Nádas, Kertész, Esterházy, Konrád, Krasznahorkai.","shortLead":"Elárulta azt is, hogy ki van az irodalmi elitben: Nádas, Kertész, Esterházy, Konrád, Krasznahorkai.","id":"20200218_Demeter_Szilard_nem_akarja_hogy_Aczel_Gyorgynek_nezzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7c383e-59fd-4a68-894e-54c168e42926","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Demeter_Szilard_nem_akarja_hogy_Aczel_Gyorgynek_nezzek","timestamp":"2020. február. 18. 16:07","title":"Demeter Szilárd nem akarja, hogy Aczél Györgynek nézzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403","c_author":"Lakner Zoltán","category":"360","description":"Nem hiába dicséri az elmúlt 10 évét a miniszterelnök, hiszen az uniós pénzek csökkenésével a gazdaság növekedése a jövőben alább hagyhat. Közben véleményszerzőnk szerint az ellenzéknek sem ártana ezekről a kérdésekről gondolkodnia. ","shortLead":"Nem hiába dicséri az elmúlt 10 évét a miniszterelnök, hiszen az uniós pénzek csökkenésével a gazdaság növekedése...","id":"202008_az_aranykor_elmarad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f86790a-76f9-4901-864c-777345fe3f7c","keywords":null,"link":"/360/202008_az_aranykor_elmarad","timestamp":"2020. február. 20. 10:00","title":"Lakner Zoltán: Az aranykor elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]