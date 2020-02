Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38a76b33-05fb-4c07-85ee-d69ea496e074","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan bemutatkozik a Mercedes-AMG GT73 4-Door Hybrid, ami konnektorról is tölthető lesz, így elvileg 50 kilométert is elgurul elektromosan.","shortLead":"Hamarosan bemutatkozik a Mercedes-AMG GT73 4-Door Hybrid, ami konnektorról is tölthető lesz, így elvileg 50 kilométert...","id":"20200221_Jon_a_MercedesAMG_GT_73_4Door","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a76b33-05fb-4c07-85ee-d69ea496e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c8eede-e48c-4ad9-ae02-c1ad0104fc29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Jon_a_MercedesAMG_GT_73_4Door","timestamp":"2020. február. 21. 14:11","title":"Szétfeszíti a zöld rendszám értelmét a Mercedes 800 lóerős hibrid újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha a bűnelkövető jogait védeni perverzió a jogerős ítélet után, akkor előtte is az. Ebben az esetben védtelen lesz mindenki, akit az állam ügyészsége bűnösnek minősít. Volt már ilyen. Vélemény.","shortLead":"Ha a bűnelkövető jogait védeni perverzió a jogerős ítélet után, akkor előtte is az. Ebben az esetben védtelen lesz...","id":"20200221_Revesz_A_nagy_magyar_bunozoszaporitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a94544-7516-420e-8bb7-adb3c04d816f","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Revesz_A_nagy_magyar_bunozoszaporitas","timestamp":"2020. február. 21. 12:18","title":"Révész: A nagy magyar bűnözőszaporítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a0858e-689e-42b9-bea4-12e0e006f216","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig luxusruhaüzlet volt abban az épületben amit a három milliárdos közös cége birtokolt. Most ingatlanbefektetők vették meg tőlük. ","shortLead":"Eddig luxusruhaüzlet volt abban az épületben amit a három milliárdos közös cége birtokolt. Most ingatlanbefektetők...","id":"202008_sinvest_andrassy_21_garancsiek_elvaltak_max_maratol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a0858e-689e-42b9-bea4-12e0e006f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795f1f0f-43e0-4919-bf64-74d3f3234bd0","keywords":null,"link":"/360/202008_sinvest_andrassy_21_garancsiek_elvaltak_max_maratol","timestamp":"2020. február. 21. 10:00","title":"Eladta egyik közös ingatlancégét a Garancsi-Hernádi-Csányi hármas ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bda4c3-fc59-46e7-8f87-8d6a5c52df5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke péntek reggel mutathatja be az uniós tagállamok vezetőinek az új javaslatot, amely az éjszakába nyúló kétoldalú megbeszéléseken pontosított tagországi álláspontok alapján készülhet.","shortLead":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke péntek reggel mutathatja be az uniós tagállamok vezetőinek az új javaslatot...","id":"20200221_Uj_javaslat_bemutatasaval_folytatodhat_az_unios_koltsegvetesi_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97bda4c3-fc59-46e7-8f87-8d6a5c52df5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dbbe64-6bbf-4181-8d06-e6706d90c4df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Uj_javaslat_bemutatasaval_folytatodhat_az_unios_koltsegvetesi_vita","timestamp":"2020. február. 21. 05:03","title":"Új javaslat bemutatásával folytatódhat az uniós költségvetési vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb tanulmányban figyelmeztetnek a tudósok a rovarok kipusztulásának veszélyeire, ezúttal a Biology Conservation című folyóiratban. A bolygónkon kihalás előtt álló mintegy egymillió állat- és növényfaj fele rovar, és az eltűnésük végzetes következménnyel járhat az emberek számára.","shortLead":"Újabb tanulmányban figyelmeztetnek a tudósok a rovarok kipusztulásának veszélyeire, ezúttal a Biology Conservation című...","id":"202008_rovarriado_hol_avege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a610072a-0f02-48df-965e-f782abccb1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41096bfd-7236-4cbc-a4c0-647f63386f8e","keywords":null,"link":"/360/202008_rovarriado_hol_avege","timestamp":"2020. február. 21. 12:30","title":"“Végzetes következménnyel járhat az emberek számára” – állítják a rovarok pusztulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A spanyol pár először csak összeveszett az ellenőrrel, mert nem volt érvényesítve a jegyük. Utána már meg is ütötték az ellenőrt.","shortLead":"A spanyol pár először csak összeveszett az ellenőrrel, mert nem volt érvényesítve a jegyük. Utána már meg is ütötték...","id":"20200220_Megvert_ket_spanyol_egy_BKVellenort_a_Keletinel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e82af3-4e1b-4b41-8b4d-52a6a56d3e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Megvert_ket_spanyol_egy_BKVellenort_a_Keletinel","timestamp":"2020. február. 20. 17:27","title":"Megvert két spanyol egy BKV-ellenőrt a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori oligarcha a politikával szakított, de a politizálással nem. Közben egy falunapra lovakat vitt a gyerekeknek.","shortLead":"Az egykori oligarcha a politikával szakított, de a politizálással nem. Közben egy falunapra lovakat vitt a gyerekeknek.","id":"20200221_Simicska_ajkai_kenyeret_vesz_nem_zircit_mert_Ajka_MSZPs_varos_Zirc_pedig_fideszes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca259ef-4b89-42b4-a625-27f76b09b09d","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Simicska_ajkai_kenyeret_vesz_nem_zircit_mert_Ajka_MSZPs_varos_Zirc_pedig_fideszes","timestamp":"2020. február. 21. 08:17","title":"Simicska ajkai kenyeret vesz, nem zircit, mert Ajka MSZP-s város, Zirc pedig fideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21bdae9-daf1-4405-942a-1c890cdbaa3e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elismerést azok kaphatják, akik hivatásuk gyakorlása mellett jelentős közéleti tevékenységet is kifejtenek.","shortLead":"Az elismerést azok kaphatják, akik hivatásuk gyakorlása mellett jelentős közéleti tevékenységet is kifejtenek.","id":"20200222_Szorenyi_Levente_kapta_az_Emberi_meltosagert_kituntetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a21bdae9-daf1-4405-942a-1c890cdbaa3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6852ffb-9c3e-495f-9782-44d47153d914","keywords":null,"link":"/itthon/20200222_Szorenyi_Levente_kapta_az_Emberi_meltosagert_kituntetest","timestamp":"2020. február. 22. 14:25","title":"Szörényi Levente kapta az Emberi méltóságért kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]