[{"available":true,"c_guid":"9f9f1e11-5bda-4218-9c87-71c120f7c42e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Taycan Turbo S nem a nagy hatótávról, hanem sokkal inkább az elképesztő menetdinamikáról szól. ","shortLead":"A Taycan Turbo S nem a nagy hatótávról, hanem sokkal inkább az elképesztő menetdinamikáról szól. ","id":"20200224_minden_villanyautot_a_teslat_is_legyorsulja_az_elso_elektromos_porsche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f9f1e11-5bda-4218-9c87-71c120f7c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02ec58f-dc37-4ad5-b729-ed30d885f982","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_minden_villanyautot_a_teslat_is_legyorsulja_az_elso_elektromos_porsche","timestamp":"2020. február. 24. 06:41","title":"Minden villanyautót, a Teslát is legyorsulja az első elektromos Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy szülőből hárman aggódnak a gyermeküket veszélyeztető okoseszköz-függőségtől, minden negyedik szülő pedig már tapasztalt is függőségi tüneteket gyermekénél – derült ki a Huawei hazai kutatásából, amely az Y-generációs szülők digitális nevelési szokásait vizsgálta. A felmérés szerint a szülők jellemzően csak rövid időre adják készülékeiket gyermekeik kezébe, azonban akadnak olyan helyzetek is, amikor egy hároméves gyermek naponta 5 óránál többet használt okoseszközt. A szülők túlnyomó többsége felügyeli, mire használja csemetéje az okoseszközöket.","shortLead":"Négy szülőből hárman aggódnak a gyermeküket veszélyeztető okoseszköz-függőségtől, minden negyedik szülő pedig már...","id":"20200222_gyerekek_okotelefon_hasznalata_fuggoseg_szulok_huawei_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2737321d-4532-4942-aeb0-569df1048fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fed9351-07ec-4ff7-a489-56930b4ccb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_gyerekek_okotelefon_hasznalata_fuggoseg_szulok_huawei_felmeres","timestamp":"2020. február. 22. 19:03","title":"Négyből három magyar szülő félelemmel áll 3-10 éves gyermeke és az okostelefonja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nyolc vádlott felfüggesztett, kettő letöltendő büntetést kapott, többeket felmentettek a tábornokok perében. ","shortLead":"Nyolc vádlott felfüggesztett, kettő letöltendő büntetést kapott, többeket felmentettek a tábornokok perében. ","id":"20200224_A_tabornokok_vesztegetesi_perenek_17_vadlottja_kozul_ketten_vonulnak_bortonbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353d3950-1fff-4c11-a02a-54cecd855bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_tabornokok_vesztegetesi_perenek_17_vadlottja_kozul_ketten_vonulnak_bortonbe","timestamp":"2020. február. 24. 12:17","title":"A tábornokok vesztegetési perének 17 vádlottja közül ketten vonulnak börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4314e85-38a0-4d53-a5ef-df8e83d0540c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is trükköznek a dízelautók kibocsátási adataival a Daimlernél.","shortLead":"Továbbra is trükköznek a dízelautók kibocsátási adataival a Daimlernél.","id":"20200223_Meg_tobb_Mercedest_hivhatnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt_hatalmas_buntetesre_szamithat_a_Daimler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4314e85-38a0-4d53-a5ef-df8e83d0540c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4914019a-828f-47d8-9261-1083502937f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Meg_tobb_Mercedest_hivhatnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt_hatalmas_buntetesre_szamithat_a_Daimler","timestamp":"2020. február. 23. 16:25","title":"Még több Mercedest hívhatnak vissza a dízelbotrány miatt, hatalmas büntetésre számíthat a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7202ab-dcb9-4fe8-9c5b-1d167425d986","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"4,2 milliárdos eredményt hozott 2019-ben a Pallas Athéné-alapítványoknak a jegybank által rájuk bízott 266 milliárd. Az alapítványok PADME néven egyesültek, az új szervezet már vagyona 84 százalékát egyik megörökölt leányvállalatában tartotta. A Pallas-birodalomban alig maradt ingatlan, bár nem kizárt, hogy ezeket is csak kiszervezték.","shortLead":"4,2 milliárdos eredményt hozott 2019-ben a Pallas Athéné-alapítványoknak a jegybank által rájuk bízott 266 milliárd...","id":"20200223_Papiron_283_milliard_forintot_er_az_egyesult_Matolcsyalapitvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa7202ab-dcb9-4fe8-9c5b-1d167425d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1eb5dd-a7ea-4fe2-a726-cf8015f2b36c","keywords":null,"link":"/kkv/20200223_Papiron_283_milliard_forintot_er_az_egyesult_Matolcsyalapitvany","timestamp":"2020. február. 23. 11:30","title":"Papíron már 283 milliárd forintot ér az egyesült \"Matolcsy-alapítvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon elfogott, többszörös emberöléssel is gyanúsított pakisztáni férfi letartóztatását – közölte a Fővárosi Főügyészség vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Az ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a nemzetközi elfogatóparancs alapján Magyarországon...","id":"20200223_Elrendelte_a_birosag_az_emberolessel_gyanusitott_pakisztani_letartoztatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082480f3-bca7-4edb-b114-cc1f454ecc73","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Elrendelte_a_birosag_az_emberolessel_gyanusitott_pakisztani_letartoztatasat","timestamp":"2020. február. 23. 14:37","title":"Elrendelte a bíróság az emberöléssel gyanúsított pakisztáni letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nincs az a pénz” – mondta Pethőné Nagy Csilla mesterpedagógus, a pécsi Babits Mihály Gyakorlógimnázium tanára, a befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő módszer egyik hazai megalkotója.","shortLead":"„Nincs az a pénz” – mondta Pethőné Nagy Csilla mesterpedagógus, a pécsi Babits Mihály Gyakorlógimnázium tanára...","id":"20200224_A_nepszeru_irodalomkonyvek_szerzoje_nem_engedi_hogy_az_allam_dolgozza_at_muveit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfc5350-5aad-4a0f-9199-a8a30a5a3308","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_nepszeru_irodalomkonyvek_szerzoje_nem_engedi_hogy_az_allam_dolgozza_at_muveit","timestamp":"2020. február. 24. 14:54","title":"A népszerű irodalomkönyvek szerzője nem engedi, hogy az állam dolgozza át műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b772bc7f-b8fa-4b93-9297-5b38e7cd0645","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három nap alatt három – látszólag – teljesen különböző adatlopási-kémkedési ügy fejleményei kerültek nyilvánosságra, bizonyítva, hogy a személyes (és céges) adatok egyre kevésbé vannak biztonságban.","shortLead":"Három nap alatt három – látszólag – teljesen különböző adatlopási-kémkedési ügy fejleményei kerültek nyilvánosságra...","id":"202008__adatszivargasok__hatso_ajtok__nem_titkos_iras__betekintest_nyernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b772bc7f-b8fa-4b93-9297-5b38e7cd0645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81966579-3006-497f-bac4-5621debb823e","keywords":null,"link":"/360/202008__adatszivargasok__hatso_ajtok__nem_titkos_iras__betekintest_nyernek","timestamp":"2020. február. 23. 08:15","title":"Tündérmesében ringatják a világot, miközben ha kémkedésről van szó, mindenkinek mindenki gyanús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]