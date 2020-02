Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki már a kezében tarthatja azt az iPhone-t, amelyről a pletykák szerint március 31-én rántja majd le a leplet az Apple.","shortLead":"Valaki már a kezében tarthatja azt az iPhone-t, amelyről a pletykák szerint március 31-én rántja majd le a leplet...","id":"20200221_apple_iphone_9_se2_kiszivargott_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9335bb9-490e-472c-9c1f-b09f04e7a5bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_apple_iphone_9_se2_kiszivargott_video","timestamp":"2020. február. 21. 11:33","title":"Videó: Ez lehet az olcsó iPhone 9, amit még be sem mutatott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca2d38-fe89-4e58-80b1-f15c880764be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"India madárpopulációja jelentősen megfogyatkozott az elmúlt évtizedekben egy kormányjelentés szerint.","shortLead":"India madárpopulációja jelentősen megfogyatkozott az elmúlt évtizedekben egy kormányjelentés szerint.","id":"20200221_india_madarpopulacio_csokkenes_ebird","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca2d38-fe89-4e58-80b1-f15c880764be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f57495-fe8b-4a68-b0d0-3ca98b362f88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_india_madarpopulacio_csokkenes_ebird","timestamp":"2020. február. 21. 16:03","title":"Megcsappant India madárpopulációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e81a78-767b-4dbf-8199-c2ad1fd3e29c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A \"Hol a legdrágább élni?\"- listát Svájc vezeti.\r

\r

","shortLead":"A \"Hol a legdrágább élni?\"- listát Svájc vezeti.\r

\r

","id":"20200222_Ezek_a_vilag_legdragabb_orszagai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82e81a78-767b-4dbf-8199-c2ad1fd3e29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e1557b-1c2a-4b20-89d8-f1d9a018745c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Ezek_a_vilag_legdragabb_orszagai","timestamp":"2020. február. 22. 18:21","title":"Ezek a világ legdrágább országai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933544d4-776c-475b-9539-2ba0b24e3650","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújítja földfelszíni digitális sugárzásának technológiáját az Antenna Hungária. Márciustól fél éven át, tíz üzemben kapcsolgatják majd az adókat, ami teljes vagy részleges üzemszünettel jár. Fontos, hogy a technológiaváltás után az előfizetőknek maguknak kell elvégezniük a dekóderek újrahangolását.","shortLead":"Megújítja földfelszíni digitális sugárzásának technológiáját az Antenna Hungária. Márciustól fél éven át, tíz üzemben...","id":"20200222_antenna_hungaria_frekvenciacsere_mindig_tv_extra_dekoder_athangolasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=933544d4-776c-475b-9539-2ba0b24e3650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77965ef3-87c4-4e48-9fbf-11d3d24988e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_antenna_hungaria_frekvenciacsere_mindig_tv_extra_dekoder_athangolasa","timestamp":"2020. február. 22. 12:03","title":"Készüljön, nem lesz tévéadás – és csak akkor jön vissza, ha kézzel újrahangolja a tévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31cea55-8214-4490-a293-ba80757dfbd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most nem a laposföld-elméletet akarja bizonyítani.","shortLead":"Most nem a laposföld-elméletet akarja bizonyítani.","id":"20200221_Holnap_ujra_repul_Mad_Mike_a_gozraketas_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31cea55-8214-4490-a293-ba80757dfbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a51a377-2d0a-4140-aeef-7c7f96beb8f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_Holnap_ujra_repul_Mad_Mike_a_gozraketas_ember","timestamp":"2020. február. 21. 17:35","title":"Holnap újra repül Mad Mike, a gőzrakétás ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289a591c-0d5e-4e01-ab71-f4ed4b9935e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárják az új koronavírus gócpontjait; az ott élők a következő két hétben nem hagyhatják el a területet, és senki nem léphet be oda - jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök a rendkívüli rendelet pontjait ismertetve sajtótájékoztatón szombat éjszaka.","shortLead":"Az észak-olaszországi Lombardia és Veneto térségében lezárják az új koronavírus gócpontjait; az ott élők a következő...","id":"20200223_Lezartak_tobb_olasz_varost_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=289a591c-0d5e-4e01-ab71-f4ed4b9935e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f4fed6-3c3b-4572-9f9f-dfc492baa3bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_Lezartak_tobb_olasz_varost_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 23. 08:40","title":"Lezártak több olasz várost a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e330ed1-9f9c-4180-9e32-ee6610dac869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyenként mutatja be a kormány azokat a kérdéseket, amelyek szerepelnek majd a következő nemzeti konzultációban. Megérkezett a következő témakör, a feltételes szabadságra bocsátás.","shortLead":"Egyenként mutatja be a kormány azokat a kérdéseket, amelyek szerepelnek majd a következő nemzeti konzultációban...","id":"20200221_volner_pal_nemzeti_konzultacio_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e330ed1-9f9c-4180-9e32-ee6610dac869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496bd317-e0e0-4bfa-97ba-4e2c9312774a","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_volner_pal_nemzeti_konzultacio_kerdes","timestamp":"2020. február. 21. 11:39","title":"Nemzeti konzultáció: a kormány arról is kérdez, hogy szabadulhassanak-e kedvezménnyel az erőszakos bűnözők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple mindig is szűk kereteket szabott a felhasználóknak azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek meg iPhone-jukon (iPadjükön), egy új értesülése szerint a vállalat most igen nagyvonalú lépésre készül ezzel kapcsolatban. Igaz, nem jószántából.","shortLead":"Bár az Apple mindig is szűk kereteket szabott a felhasználóknak azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek meg iPhone-jukon...","id":"20200222_alapertelmezett_appok_megvaltoztatasa_ios_ipados","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7285261-908f-479c-820e-0645a483c971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a1512-5c6d-4f4a-a80d-3e3a22a030b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_alapertelmezett_appok_megvaltoztatasa_ios_ipados","timestamp":"2020. február. 22. 15:03","title":"Örülhet, aki Gmailt használ, enyhítheti az Apple az iPhone-os szigort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]