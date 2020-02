Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úttörő technológiát használtak fel a Mandalorian című sci-fi sorozat forgatásához - ez is kiderül Jon Favreu producer és csapata látványos werkvideójából.","shortLead":"Úttörő technológiát használtak fel a Mandalorian című sci-fi sorozat forgatásához - ez is kiderül Jon Favreu producer...","id":"20200223_kijott_a_werkfilm_a_Star_Wars_uj_sorozata_a_Mandalorian_latvanyvilagarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92be0a12-aaa2-433e-825f-ed48ed4b99f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_kijott_a_werkfilm_a_Star_Wars_uj_sorozata_a_Mandalorian_latvanyvilagarol","timestamp":"2020. február. 23. 14:55","title":"Kijött a werkvideó a Star Wars új sorozata, a Mandalorian látványvilágáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyűlöletbeszéddel vádolja a képviselőket.","shortLead":"Gyűlöletbeszéddel vádolja a képviselőket.","id":"20200222_Tordai_Bence_feljelenti_Duro_Dorat_es_Horvath_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20269b7-58e1-414e-a25f-8e696bfe0a72","keywords":null,"link":"/itthon/20200222_Tordai_Bence_feljelenti_Duro_Dorat_es_Horvath_Laszlot","timestamp":"2020. február. 22. 16:19","title":"Tordai Bence feljelenti Dúró Dórát és Horváth Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot a délkelet-csehországi Jihlavai Állatkert. Az intézmény már el is hozott két kocát az észak-csehországi Decin állatkertjéből és jelenleg egy kant keres, hogy beindíthassa a programot.","shortLead":"A súlyosan veszélyeztetett cebu szigeti disznó (Sus cebifrons) megmentéséért indít tenyészprogramot...","id":"20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea855604-d7cb-48e6-9038-02b43afef112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c4e4ba-018c-4906-add8-cfbc257bdd4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_cebu_szigeti_diszno_tenyesztese_sulyosan_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2020. február. 23. 14:03","title":"Az emberiség hamarosan kiirthatja a cebu szigeti disznót, de program indult a megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721","c_author":"HVG","category":"360","description":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez egy impozáns budapesti szálloda köthető. ","shortLead":"Laki Péter nemrég a Balatonnál tűnt fel cégével, most egy olyan budapesti vállalkozásba vásárolta be magát, amelyhez...","id":"202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40838c9d-d87e-49ee-a1bb-d6d8d80cf721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db818cfe-2aa5-40f6-b4ac-1ccff354d22b","keywords":null,"link":"/360/202008_jc_investment_magyaramerikai_koprodukcio","timestamp":"2020. február. 23. 12:15","title":"New York-i szállodamágnással állt össze a magyar épületszobrász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ab3d75-e826-449a-a718-f76686c280cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két hétig voltak karanténban Berlinben a kínai Vuhanból hazatért német állampolgárok, egyikük sem fertőződött meg.\r

","shortLead":"Két hétig voltak karanténban Berlinben a kínai Vuhanból hazatért német állampolgárok, egyikük sem fertőződött meg.\r

","id":"20200223_vuhani_koronavirus_karanten_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ab3d75-e826-449a-a718-f76686c280cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a64bbb-2755-44e5-8007-9078fe0c1746","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_vuhani_koronavirus_karanten_nemetorszag","timestamp":"2020. február. 23. 15:45","title":"Elhagyhatták a karantént, jól vannak a Vuhanból hazatért németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tőkebevonással 11 ezermilliárd forintra növekedhet a SpaceX értéke.","shortLead":"A tőkebevonással 11 ezermilliárd forintra növekedhet a SpaceX értéke.","id":"20200223_space_x_elon_musk_tokeemeles_urhajozas_urinternet_starlink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a08f93-6fda-4ce7-a169-af239f14fc5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_space_x_elon_musk_tokeemeles_urhajozas_urinternet_starlink","timestamp":"2020. február. 23. 17:34","title":"Elon Musk 250 millió dollárt tol űrcégébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200223_Megszuletett_Tarantino_elso_gyermeke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1b90160-ab2b-48e8-8b0d-bf95e69203f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467f67d8-bd2b-4102-b01e-3b9bc0d7414a","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Megszuletett_Tarantino_elso_gyermeke","timestamp":"2020. február. 23. 17:04","title":"Megszületett Quentin Tarantino első gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két fertőzöttet találtak a Velence-München vonaton, leállították a vasúti közlekedést Ausztria és Olaszország között.","shortLead":"Két fertőzöttet találtak a Velence-München vonaton, leállították a vasúti közlekedést Ausztria és Olaszország között.","id":"20200224_Ausztria_Olaszorszag_koronavirus_vasut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8553b085-1866-46ae-9bf6-e883211dd8d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Ausztria_Olaszorszag_koronavirus_vasut","timestamp":"2020. február. 24. 05:06","title":"Ausztria nem engedi be a vonatokat Olaszországból a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]