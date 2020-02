Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút a videó megjelenése után eltiltották a munkától.","shortLead":"A fiút a videó megjelenése után eltiltották a munkától.","id":"20200223_Akar_az_utogondozasa_is_veszelybe_kerulhet_a_foti_gyermekotthonrol_rappelo_fiunak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964bd89d-6cfc-4d11-810c-747d7eb42a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Akar_az_utogondozasa_is_veszelybe_kerulhet_a_foti_gyermekotthonrol_rappelo_fiunak","timestamp":"2020. február. 23. 20:07","title":"Akár az utógondozása is veszélybe kerülhet a fóti gyermekotthonról rappelő fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c5e5d8-6f63-49cd-bf6e-b31dd50c924c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Kiszámíthatatlanok a koronavírus-járvány gazdasági következményei, ám az semmiképpen nem tesz jót a helyzetnek, hogy a világ második gazdasága után éppen a legnagyobb problémákkal küzdő euróövezeti országot érte utol a betegség. ","shortLead":"Kiszámíthatatlanok a koronavírus-járvány gazdasági következményei, ám az semmiképpen nem tesz jót a helyzetnek...","id":"20200225_koronavirus_gazdasag_tozsde_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c5e5d8-6f63-49cd-bf6e-b31dd50c924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e76c6ab-7070-41f8-827b-9baff5798aa0","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_koronavirus_gazdasag_tozsde_olaszorszag","timestamp":"2020. február. 25. 07:00","title":"Oda üt a koronavírus, ahol igazán fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd791224-6aa0-4569-8ac2-10b2fb61a5d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét többsége van az eddigi koalíciónak, amit a Német Szociáldemokrata Párt a Zöldekkel alkotott.","shortLead":"Ismét többsége van az eddigi koalíciónak, amit a Német Szociáldemokrata Párt a Zöldekkel alkotott.","id":"20200224_A_szocdemek_gyoztek_a_hamburgi_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd791224-6aa0-4569-8ac2-10b2fb61a5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253d439c-88f4-43c7-a8c4-562d41763779","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_A_szocdemek_gyoztek_a_hamburgi_valasztason","timestamp":"2020. február. 24. 08:53","title":"A szocdemek győztek a hamburgi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerelvények március 9-től nem fognak megállni az Arany János utca és a Ferenciek tere állomásokon, áthaladnak rajta.","shortLead":"A szerelvények március 9-től nem fognak megállni az Arany János utca és a Ferenciek tere állomásokon, áthaladnak rajta.","id":"20200224_m3_as_metro_felujitasa_megallo_lezaras_belvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2a3cc0-b716-47a3-b260-5d854c7067cd","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_m3_as_metro_felujitasa_megallo_lezaras_belvaros","timestamp":"2020. február. 24. 16:36","title":"3-as metró: rövidesen lezárnak két belvárosi megállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b355cdc-8038-425b-a923-8f7e707f5369","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint hétfő délelőtt mutatta be a Sony az idei évre szánt mobiljait, és egy fejlesztés alatt álló készüléket is megvillantott a cég.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfő délelőtt mutatta be a Sony az idei évre szánt mobiljait, és egy fejlesztés alatt álló...","id":"20200224_sony_xperia_1_i_sony_xperia_10_ii_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b355cdc-8038-425b-a923-8f7e707f5369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732370e3-9723-4dff-a285-a0a351fb3b27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_sony_xperia_1_i_sony_xperia_10_ii_telefon","timestamp":"2020. február. 24. 11:03","title":"Bivalyerős processzorral és furcsa elnevezéssel itt a Sony új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kimutatták a koronavírust a Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar alkalmazottjánál – jelentette be sajtótájékoztatóján Menczer Tamás, a Külügyminisztérium államtitkára. Mint mondta, február 19-én feloldották a karantént a hajón, a személyzet jelentős része, köztük három magyar is azonban a hajón maradt. ","shortLead":"Kimutatták a koronavírust a Japán mellett karanténba helyezett óceánjáró, a Diamond Princess egyik magyar...","id":"20200224_Koronavirus_van_mar_magyar_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688629ca-a22a-4e25-8a91-8c90933134da","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Koronavirus_van_mar_magyar_fertozott","timestamp":"2020. február. 24. 15:27","title":"Koronavírus: van már magyar fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b974b1-6181-4cd5-be5c-a244fac9a799","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szó szerint bekötötték a fejüket.","shortLead":"Szó szerint bekötötték a fejüket.","id":"20200223_Maszkban_tartott_tomegeskuvot_220_par_a_Fulopszigeteken__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76b974b1-6181-4cd5-be5c-a244fac9a799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcc9bce-19b9-49db-89ab-2d3e9e40a3fd","keywords":null,"link":"/elet/20200223_Maszkban_tartott_tomegeskuvot_220_par_a_Fulopszigeteken__video","timestamp":"2020. február. 23. 20:55","title":"Maszkban tartott tömegesküvőt 220 pár a Fülöp-szigeteken - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","shortLead":"Ugyan van erről kérdés a hamarosan induló nemzeti konzultációban is, de már most döntést hoztak róla.","id":"20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470435d2-271b-46e5-88b1-b2cbb083951c","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Felfuggesztik_a_bortonkarteritesek_kifizeteset","timestamp":"2020. február. 25. 12:38","title":"Felfüggesztik a börtönkártérítések kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]