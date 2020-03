Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adbef2b3-d703-4ef1-ab1e-061ecd9ca659","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mozik nem zárnak be, viszont egy előadásra csak 99-en mehetnek be.","shortLead":"A mozik nem zárnak be, viszont egy előadásra csak 99-en mehetnek be.","id":"20200312_Letszamkorlatozas_mellett_tartanak_nyitva_a_Cinema_City_mozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adbef2b3-d703-4ef1-ab1e-061ecd9ca659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e17f6b0-41cc-4a32-86bc-4abd9165683b","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_Letszamkorlatozas_mellett_tartanak_nyitva_a_Cinema_City_mozik","timestamp":"2020. március. 12. 10:51","title":"Létszámkorlátozás mellett tartanak nyitva a Cinema City-mozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt veszélyhelyzetet hirdetett a kormány.","shortLead":"A koronavírus miatt veszélyhelyzetet hirdetett a kormány.","id":"20200311_Ezt_jelenti_a_veszhelyzet__pontok_szedtuk_a_bejelenteseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38d2baff-3c66-4287-9861-5eee32e5018e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668cb38e-d0e4-493b-b85c-9a838696c8da","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Ezt_jelenti_a_veszhelyzet__pontok_szedtuk_a_bejelenteseket","timestamp":"2020. március. 11. 14:50","title":"Ezt jelenti a veszélyhelyzet - pontokba szedtük a bejelentéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7eaa03-0f89-4628-949c-a8179707c3fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járványvédelmi lépéseket készített elő és vezet be Budapest, amelyek a tömegközlekedést és a fővárosi intézményeket is érintik – közölte Karácsony Gergely főpolgármester. ","shortLead":"Járványvédelmi lépéseket készített elő és vezet be Budapest, amelyek a tömegközlekedést és a fővárosi intézményeket is...","id":"20200311_koronavirus_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f7eaa03-0f89-4628-949c-a8179707c3fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57496c7d-4353-409b-810f-0e83c9f1ad59","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_budapest_karacsony_gergely_fopolgarmester_jarvany","timestamp":"2020. március. 11. 16:04","title":"Budapest a vírus ellen: többet takarítanak, felfüggesztik az első ajtós felszállást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab74e867-d13b-4409-81cd-680fac2c24d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többen megrémültek a nagy robaj miatt.","shortLead":"Többen megrémültek a nagy robaj miatt.","id":"20200311_almennyezet_halcentrum_vendeglo_bekescsaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab74e867-d13b-4409-81cd-680fac2c24d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec76dcf8-e82e-40ba-8911-d2ae79e190e6","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_almennyezet_halcentrum_vendeglo_bekescsaba","timestamp":"2020. március. 11. 19:12","title":"Leszakadt egy békéscsabai vendéglő mennyezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8346b40a-55a4-4b74-b268-58d6b034676e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Wikileaks informátora egy évet ült.","shortLead":"A Wikileaks informátora egy évet ült.","id":"20200313_Szabadlabon_Chelsea_Manning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8346b40a-55a4-4b74-b268-58d6b034676e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c9a67-49b3-40eb-9c81-0581123bf618","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Szabadlabon_Chelsea_Manning","timestamp":"2020. március. 13. 07:22","title":"Szabadlábon Chelsea Manning","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a honlapján.","shortLead":"Elgázolt egy embert a 3-as metró a Klinikák megállónál – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a honlapján.","id":"20200312_Gazolt_a_3as_metro_a_Klinikaknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca7751-fd21-4373-b434-cc6c27aac5b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Gazolt_a_3as_metro_a_Klinikaknal","timestamp":"2020. március. 12. 12:13","title":"Gázolt a 3-as metró a Klinikáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5196391-4a14-4bb7-86dd-b9a380faa339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, Melbourne-ben zavartalanul készülnek a hétvégi szezonnyitó futamra.","shortLead":"Miközben az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, Melbourne-ben zavartalanul...","id":"20200312_Lewis_Hamilton_megdobbent_azon_hogy_nem_fujtak_le_az_Ausztral_Nagydijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5196391-4a14-4bb7-86dd-b9a380faa339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4123330-ad37-4983-8ee4-29f472b15613","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Lewis_Hamilton_megdobbent_azon_hogy_nem_fujtak_le_az_Ausztral_Nagydijat","timestamp":"2020. március. 12. 10:03","title":"Lewis Hamilton megdöbbent azon, hogy nem fújták le az Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hárommal nőtt a szám.","shortLead":"Hárommal nőtt a szám.","id":"20200313_19re_nott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228f8bba-fe71-4845-9805-b91c4f5b6e03","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_19re_nott_a_koronavirusos_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 13. 10:08","title":"19-re nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]