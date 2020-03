Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","shortLead":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","id":"20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9ad9d7-2728-4bd3-aa07-3e55cec11358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","timestamp":"2020. március. 24. 16:46","title":"Elkezdenek bezárni az olasz benzinkutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban ugyanennek a kutatócsapatnak sikerült meghatároznia a koronavírus teljes genetikai kódját.","shortLead":"Korábban ugyanennek a kutatócsapatnak sikerült meghatároznia a koronavírus teljes genetikai kódját.","id":"20200323_pecs_koronavirus_ellenanyag_ellenszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2aa1eaf-9d68-4394-8b11-ab8c495673bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_pecs_koronavirus_ellenanyag_ellenszer","timestamp":"2020. március. 23. 20:04","title":"Lehetséges koronavírus-ellenanyagot kezdenek tesztelni Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"12 kiadó majdnem 15 ezer, magyar nyelvű szakkönyvet tett ingyen elérhetővé a neten a járványhelyzetre való tekintettel. ","shortLead":"12 kiadó majdnem 15 ezer, magyar nyelvű szakkönyvet tett ingyen elérhetővé a neten a járványhelyzetre való tekintettel. ","id":"20200323_Ingyenesen_elerhetove_tettek_tobb_ezer_konyvet_a_magyar_kiadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747afe79-025b-4507-8ad8-f85eb9dfb76f","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Ingyenesen_elerhetove_tettek_tobb_ezer_konyvet_a_magyar_kiadok","timestamp":"2020. március. 23. 15:21","title":"Ingyenesen elérhetővé tettek több ezer könyvet magyar kiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8eeecd-7413-49b3-8d61-6efa8ef2ffb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200324_Kulonkeges_hangulatu_klip_keszult_a_kiurult_Budapestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e8eeecd-7413-49b3-8d61-6efa8ef2ffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217d8f68-5282-4b12-bc9a-dda820014163","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Kulonkeges_hangulatu_klip_keszult_a_kiurult_Budapestrol","timestamp":"2020. március. 24. 10:38","title":"Különleges hangulatú klip készült a kiürült Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkétszereződtek az Egészségügyi Világszervezet ellen irányuló hackertámadások, mióta a WHO nagyobb figyelmet fordít a koronavírus elleni küzdelemre.","shortLead":"Megkétszereződtek az Egészségügyi Világszervezet ellen irányuló hackertámadások, mióta a WHO nagyobb figyelmet fordít...","id":"20200324_hackerek_hackertamadas_who_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a850bfb-9be4-45a8-b861-77107ee391de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_hackerek_hackertamadas_who_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 14:03","title":"Profi hackercsapat támadja a WHO szervereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a46de05-1f31-490b-b401-94bc723af3a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyüzemi, mesterséges intelligenciával megtámogatott vizsgálóállomást fejlesztettek, ami még a javítás költségét is kiszámolja. ","shortLead":"Nagyüzemi, mesterséges intelligenciával megtámogatott vizsgálóállomást fejlesztettek, ami még a javítás költségét is...","id":"20200323_autos_rontgen_javitas_szerviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a46de05-1f31-490b-b401-94bc723af3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da9a18b-4b78-4c3d-9470-aa6f263bc4f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_autos_rontgen_javitas_szerviz","timestamp":"2020. március. 23. 14:58","title":"Ez az autós „röntgen” másodpercek alatt megmutatja, milyen állapotban van egy kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fd821a-8e51-49af-af28-125f9e85e816","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén a tizenötödik évét ünnepli az Aegon Irodalmi Díj, amelynek a shortlistje évről évre az egyik leginkább várt könyves lista. Ha a járványhelyzetből adódó kényszerű bezártságot a korábbi díjazottak műveivel szeretné tartalmasabbá tenni, itt az ajánlatunk.","shortLead":"Idén a tizenötödik évét ünnepli az Aegon Irodalmi Díj, amelynek a shortlistje évről évre az egyik leginkább várt...","id":"20200323_Az_Aegon_Irodalmi_Dij_eddigi_nyertesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0fd821a-8e51-49af-af28-125f9e85e816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9ca941-8e10-411f-9f82-63888a31c577","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Az_Aegon_Irodalmi_Dij_eddigi_nyertesei","timestamp":"2020. március. 23. 16:10","title":"A Fogságtól a Vak reményig – válogatott olvasmánylista karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett az országba.","shortLead":"Ismét megugrott a napi új koronavírusos esetek száma Kínában hétfőn, az új fertőzöttek többsége külföldről érkezett...","id":"20200324_Kina_kulfold_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43ff924-7d0a-4b04-ae9a-7df51c922e59","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Kina_kulfold_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 05:39","title":"Kína szerint már a külföldiek viszik be a koronavírust az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]