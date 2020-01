Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően a világbajnoki ezüstérmes spanyolokat megelőzve nyerte a C csoportot és jutott közvetlenül a negyeddöntőbe a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 26-0-ra győzte le a máltai csapatot, így jobb gólkülönbségének köszönhetően...","id":"20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46743454-f12b-494c-87da-7ad4e57480c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd1f83eb-7616-4366-81cb-56911f52fd33","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Galamerkozesen_lett_csoportelso_a_magyar_valogatott_a_ferfi_vizilabda_Ebn","timestamp":"2020. január. 18. 20:11","title":"Gálamérkőzésen lett csoportelső a magyar válogatott a férfi vízilabda Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1befe0-17c1-4ab4-bcd4-4a575b1a197c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tömeges madárpusztulást okoztak a klímaváltozás miatti hőhullámok a Csendes-óceánban. Több tízezer madarat sodort ki a víz 2015 közepe és 2016 eleje között az Egyesült Államok nyugati partjaira és Alaszka partvidékeire.","shortLead":"Tömeges madárpusztulást okoztak a klímaváltozás miatti hőhullámok a Csendes-óceánban. Több tízezer madarat sodort ki...","id":"20200119_klimavaltozas_hohullamok_madarpusztulas_lummak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf1befe0-17c1-4ab4-bcd4-4a575b1a197c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e83ecf-7ee4-479b-9666-147cea8c4c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_klimavaltozas_hohullamok_madarpusztulas_lummak","timestamp":"2020. január. 19. 17:33","title":"Tízezrével hullanak el a madarak a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60058b79-f148-4bf3-a32d-c01c5f7e5b85","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kér a kötelező kvótákból, de úgy véli, hogy Lengyelországnak be kell fogadnia menekülteket, különben nem számíthat Brüsszel segítségére. Varsó liberális polgármesterét, Rafal Trzaskowskit generációja egyik legígéretesebb politikusaként tartják számon.","shortLead":"Nem kér a kötelező kvótákból, de úgy véli, hogy Lengyelországnak be kell fogadnia menekülteket, különben nem számíthat...","id":"202003_rafal_trzaskowski_liberalis_varsoi_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60058b79-f148-4bf3-a32d-c01c5f7e5b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e951bd-da21-4623-9eec-01ff1e235b0f","keywords":null,"link":"/360/202003_rafal_trzaskowski_liberalis_varsoi_polgarmester","timestamp":"2020. január. 19. 09:00","title":"Karácsonnyal együtt küzd a populizmus ellen Varsó liberális polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csak azokat engedné a Magyar Turisztikai Ügynökség szállást hirdetni, akik regisztráltak.","shortLead":"Csak azokat engedné a Magyar Turisztikai Ügynökség szállást hirdetni, akik regisztráltak.","id":"20200120_Tucatjaval_nyitottak_illegalis_hoteleket_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95f95265-48cf-445b-8813-63ab0a626626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9398a-5d4e-4bce-8ea8-b2e886e97620","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_Tucatjaval_nyitottak_illegalis_hoteleket_Budapesten","timestamp":"2020. január. 20. 07:44","title":"Tucatjával nyithattak illegális hoteleket Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0071609c-b365-40a9-b019-2dee2c5c18f0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 430 millió éves skorpiókat azonosítottak kutatók. A Föld legöregebb ismert pókszabásújának fosszíliáira a Wisconsin államban lévő Waukesha lelőhely közelében bukkantak.","shortLead":"Több mint 430 millió éves skorpiókat azonosítottak kutatók. A Föld legöregebb ismert pókszabásújának fosszíliáira...","id":"20200119_skorpio_parioscorpio_venator_paleontologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0071609c-b365-40a9-b019-2dee2c5c18f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68ca6db-672e-4102-ae6a-63bd883ddd06","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_skorpio_parioscorpio_venator_paleontologia","timestamp":"2020. január. 19. 16:33","title":"35 éve találtak két skorpiót, most kiderült, hogy 430 000 000 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni az amerikai űrhadsereg felállítására adott kormányzati pénz első tételét.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni az amerikai űrhadsereg felállítására adott...","id":"20200120_amerika_urhadero_space_force_egyenruha_terepminta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85a0ca2-d0e6-4497-8cdc-759a970544ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_amerika_urhadero_space_force_egyenruha_terepminta","timestamp":"2020. január. 20. 09:33","title":"Bemutatták az amerikai űrhaderő egyenruháját, a fél internet ezen nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetesben már nem maradhatott a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, de a bűnügyi felügyeletét meghosszabbíthatják.","shortLead":"Előzetesben már nem maradhatott a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, de a bűnügyi felügyeletét meghosszabbíthatják.","id":"20200120_Bunugyi_felugyelet_Broker_Marcsi_kun_mediator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46f740d-d430-40ad-9377-1d3d7d61da0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Bunugyi_felugyelet_Broker_Marcsi_kun_mediator","timestamp":"2020. január. 20. 08:38","title":"Bűnügyi felügyelet alatt tartanák Bróker Marcsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19865296-f87b-421f-abb9-6a5bc623266e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül két ritka mélytengeri delfint is partra mosott a víz egy ausztrál partszakaszon. A két egyedet a Viktória állambeli Port Fairy keleti partjainál találták meg. Csak az egyik állat tetemét tudták a hatóságok megvizsgálni.","shortLead":"Néhány héten belül két ritka mélytengeri delfint is partra mosott a víz egy ausztrál partszakaszon. A két egyedet...","id":"20200118_melytengeri_delfin_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19865296-f87b-421f-abb9-6a5bc623266e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36566a2a-ed1a-48d6-98a4-b6752b24cd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_melytengeri_delfin_ausztralia","timestamp":"2020. január. 18. 16:03","title":"Igen ritka mélytengeri delfineket mosott partra a víz Ausztráliában, ráadásul kettőt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]