[{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú időn át maradhatott észrevétlen a Tekya nevű malware a Google Play áruház 56 alkalmazásában. Az appokban futó hirdetésekre kattintott – a felhasználók helyett.","shortLead":"Hosszú időn át maradhatott észrevétlen a Tekya nevű malware a Google Play áruház 56 alkalmazásában. Az appokban futó...","id":"20200324_google_play_aruhaz_hirdetesi_csalas_check_point","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734d66d9-b475-4c3f-89e4-b7f59c717f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_google_play_aruhaz_hirdetesi_csalas_check_point","timestamp":"2020. március. 24. 16:13","title":"Vírusos alkalmazásokat találtak a Google Play áruházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat.","shortLead":"A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került...","id":"20200324_Gazdasagvedelmi_es_karitativ_dontesek_a_videki_varosokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a46a35a-6e71-4f3a-9756-61c5fe96e6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Gazdasagvedelmi_es_karitativ_dontesek_a_videki_varosokban","timestamp":"2020. március. 24. 18:42","title":"Vidéki városok is készítettek mentőcsomagot a vírusjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a385a3-07d7-482d-8a3e-4ed8a9ecd15c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A luxusmárkák anyavállalata már megkapta a hatósági engedélyeket.\r

","shortLead":"A luxusmárkák anyavállalata már megkapta a hatósági engedélyeket.\r

","id":"20200324_Egeszsegugyi_maszkot_gyart_a_Gucci_es_a_Saint_Laurent_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29a385a3-07d7-482d-8a3e-4ed8a9ecd15c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf10fe1-f574-46e7-9f2f-e3a60e207747","keywords":null,"link":"/elet/20200324_Egeszsegugyi_maszkot_gyart_a_Gucci_es_a_Saint_Laurent_is","timestamp":"2020. március. 24. 21:03","title":"Egészségügyi maszkot gyárt a Gucci és a Saint Laurent is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek.","shortLead":"Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek.","id":"20200324_spanyolorszag_idosek_otthona_nyugdijas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7e3dc-ae8b-4ad2-bc1e-94f8c4b5f9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_spanyolorszag_idosek_otthona_nyugdijas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 10:57","title":"Magukra hagyták Spanyolországban az idősotthonokban élőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cc6b5f-d636-4cea-87b8-205fcd8df6e8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A járványhelyzet nemcsak a felnőtteket, hanem a fiatalokat, köztük az egészen pici gyermekeket is megviseli. Sokan a nagyszülők egészségért aggódnak, mások a digitális oktatás miatt bizonytalanok, a legtöbben pedig azért szoronganak, mert nem találkozhatnak a barátaikkal és az osztálytársaikkal. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány lelki segélyvonalán is megszaporodott a koronavírus miatti hívások száma, de a szakembereik szerint nem az a fontos, hogy mindentől megvédjük a kicsiket, hanem hogy mellettük legyünk és a maguk nyelvén elmagyarázzuk nekik, mi történik. ","shortLead":"A járványhelyzet nemcsak a felnőtteket, hanem a fiatalokat, köztük az egészen pici gyermekeket is megviseli. Sokan...","id":"20200324_gyerek_szorongas_lelkisegely_koronavirus_kekvonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83cc6b5f-d636-4cea-87b8-205fcd8df6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce54d6d3-2319-4077-b16a-2a21cb657a9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_gyerek_szorongas_lelkisegely_koronavirus_kekvonal","timestamp":"2020. március. 24. 20:00","title":"A szakértő tanácsai: \"Engedjük meg a gyerekeknek, hogy féljenek a koronavírustól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Hallgattak Johnsonék a járványügyi adatokra és az elégedetlenségre: a britek kedd reggel óta csak a legszükségesebb esetekben hagyhatják el otthonaikat. Az egészségügyben dolgozók szerint még messze van a járvány tetőpontja.","shortLead":"Hallgattak Johnsonék a járványügyi adatokra és az elégedetlenségre: a britek kedd reggel óta csak a legszükségesebb...","id":"20200324_Boris_Johnson_nagy_britannia_koronavirus_vesztegzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d51368-a357-4d24-81b0-1f26ab5835d8","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Boris_Johnson_nagy_britannia_koronavirus_vesztegzar","timestamp":"2020. március. 24. 18:40","title":"Még Boris Johnson is belátta, hogy szükség van a vesztegzárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt javasolja a Fundamenta, hogy aki teheti, ne álljon le, ne tolódjon ki a futamidő, és hogy elkerüljük azt, hogy többet kelljen visszafizetni. ","shortLead":"Azt javasolja a Fundamenta, hogy aki teheti, ne álljon le, ne tolódjon ki a futamidő, és hogy elkerüljük azt...","id":"20200324_Ha_csak_teheti_inkabb_fizesse_tovabb_a_lakastakarekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4def748-b203-4cd9-be8b-dbef8eeaa942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31451ebe-3979-44dc-90d1-170a5c5a582c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Ha_csak_teheti_inkabb_fizesse_tovabb_a_lakastakarekot","timestamp":"2020. március. 24. 13:20","title":"Közzétette a Fundamenta, hogyan lehet tovább törleszteni a lakástakarékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4ba384-be17-4218-a53d-a04a54c3d7f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár éve még azt sem tudtuk, hogy létezik, most viszont figyelemre méltó csúcstelefonokkal rukkol ki a OnePlus. Miközben a világ figyelme a járványra összpontosul, a gyártó néhány napja frissített egyet arculatán.","shortLead":"Pár éve még azt sem tudtuk, hogy létezik, most viszont figyelemre méltó csúcstelefonokkal rukkol ki a OnePlus. Miközben...","id":"20200325_oneplus_logo_modositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad4ba384-be17-4218-a53d-a04a54c3d7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230e5b03-2c76-48e4-8ae6-b1abb6de43d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_oneplus_logo_modositasa","timestamp":"2020. március. 25. 12:03","title":"Új logója van a OnePlusnak, most már jöhetnek az új telefonok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]