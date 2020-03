Már torlódnak a kamionok, így tudja a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületének főtitkára. „Ha ott lettem volna, ez a határozat nem születik meg” – mondja Dittel Gábor, ugyanis a Müller Cecília által csütörtökön késő este szignózott határozat szerint most minden külföldről érkező kamionost a kéthetes karanténra kötelező határozattal látnak el a határon, ami a határok forgalmát jelentősen lassítja. De az éjfél óta beérkező jelzések arról is szólnak, hogy annak a kamionosnak, aki belépett már az országba, de indulna is vissza, most csak negatív teszteredménnyel teheti ezt meg.

A hvg.hu szerkesztőségébe érkezett jelzések szerint az egyébként tünetmentes kamionosok jelentkeztek is a Szent László kórházban a tesztre, a mintát le is vették tőlük, az eredmény majd egyszer jön. Addig állnak. Most a fuvarozók szakmai szervezetei azt kérik a határozatot szignáló tiszti főorvostól, hogy egyértelműsítse, a külföldről megrakodva a magyar határhoz érkező kamionok zavartalanul áthaladhatnak, amennyiben nem Olaszország felől gurulnak.

Alig két hete írt a hvg.hu arról, hogy a március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet rendelkezései kéthetes karanténra kötelezik a kamionsofőröket is. Két szakmai szervezetük is azért lobbizott, hogy ez alól részlegesen, a biztonsági előírásokat betartva, de mentesülhessenek a sofőrök azzal, hogy a hatósági karantén szabályait betartják, de újabb fuvar, megrendelés esetén, hatósági engedélyezéssel újból munkába állnak. A módosító rendelkezés megszületett pár nappal a veszélyhelyzet kihirdetése után, az akkor a fertőzöttnek számító Olaszországból érkező sofőrök esetében írta elő a karantén az előbbi enyhítésekkel. Mivel a veszélyhelyzetet kihirdető rendeletek hatályukat veszítették, és hétfőn az ellenzéki képviselők nem szavazták meg az úgynevezett felhatalmazási törvényt, annak újbóli napirendre kerüléséig rapid határozatokkal hidalta át a kormány azt, hogy bizonyos rendelkezések ne veszítsék el hatályukat a parlament következő üléséig, amikor újra terítékre kerül. Így az elmúlt napokban sorra jöttek a határozatok, így csütörtökön késő este a Müller Cecília által jegyzett határozat is, mely az áruszállításra nézve is zavart hozott.

A csütörtöki határozat szerint ugyanis most nem csak az Olaszországból érkező kamionokat állítják meg a határon, hogy kiadják számukra a piros karanténra való kötelezésről szóló határozatot, hanem mindegyik magyar sofőr megkapja azt, bármely országból is érkezett, majd csak akkor indulhatnak az új fuvarra, ha negatív teszttel rendelkeznek. Ezért torlódhatnak ismét a kamionok a határokon, hiszen ezek kiadása időt vesz igénybe.

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint inkább pontosítani és nyilvánvalóvá kellene tenni az eljárásrendet, ugyanis a veszélyhelyzet kihirdetése után megjelent módosítás szerintük most is érvényes, de eltérő értelmezésre adhat okot a frissen kiadott határozat. A szakmai Ipartestület is osztja az MKFE álláspontját, így csak annyit kérnek, hogy az új határozatot csütörtök éjszaka kiadó tiszti főrvos erősítse meg, hogy a korábbi rendelet hatályos. Pénteken reggel már több kamionos is azzal kereste meg a szakmai szervezeteket, hogy nem engedik be őket, csak miután a karanténról szóló határozatokat kiadták számukra. Mindkét szervezeti vezető felvette a kapcsolatot a határok működését felügyelő Országos Rendőr-főkapitánysággal, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedésért felelős illetékeseivel. A rapid módon legyártott határozat így feltehetően csak átmeneti zavarokat okoz a nemzetközi áruszállításban.