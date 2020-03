Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset miatt lezárták az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát szombat reggel Ludas térségében - írta a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Baleset miatt lezárták az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát szombat reggel Ludas térségében - írta...","id":"20200328_Baleset_miatt_utzar_az_M3as_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd2c116-f488-4750-bd49-859c70efadae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_Baleset_miatt_utzar_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2020. március. 28. 07:26","title":"Baleset miatt útzár az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b25fe24-1928-415d-96c3-3dd0adbab2b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 15 millió dollárt ad annak, aki segít letartóztatni Nicolas Madurót.","shortLead":"Az Egyesült Államok 15 millió dollárt ad annak, aki segít letartóztatni Nicolas Madurót.","id":"20200326_drogkereskedelem_egyesult_allamok_venezuela_nicolas_maduro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b25fe24-1928-415d-96c3-3dd0adbab2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fea6ddb-85b5-4b37-85b6-47a134107d20","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_drogkereskedelem_egyesult_allamok_venezuela_nicolas_maduro","timestamp":"2020. március. 26. 17:48","title":"Drogkereskedelemmel vádolja a venezuelai elnököt az Egyesült Államok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e244f64-3ec1-4747-a17c-92eb04d05bab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fővárosi Állat- és Növénykertben videóra vették a kicsi vidrák érkezését. 