[{"available":true,"c_guid":"a00eede3-7c5c-47b6-8f5c-15a55a6bf5da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok ezer urnát szállítottak a temetőkhöz. A gyászolókat a rendőrség inti csendre.","shortLead":"Sok ezer urnát szállítottak a temetőkhöz. A gyászolókat a rendőrség inti csendre.","id":"20200327_Lehet_hogy_Kina_hazudik_az_aldozatokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00eede3-7c5c-47b6-8f5c-15a55a6bf5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455c276d-c070-4f71-9a57-0a87ac6d993b","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Lehet_hogy_Kina_hazudik_az_aldozatokrol","timestamp":"2020. március. 27. 11:17","title":"Lehet, hogy Kína hazudik az áldozatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idén tíz százalékot is zuhanhat a német gazdaság, ha június végéig kitart a koronavírus-járvány miatt az ország egyre több részében bevezetett kijárási tilalom – jósolja a tekintélyes német gazdasági kutatóintézet, az IW.","shortLead":"Az idén tíz százalékot is zuhanhat a német gazdaság, ha június végéig kitart a koronavírus-járvány miatt az ország...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_gazdasag_nemet_ipari_termeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29320c35-0840-47fc-bd56-30f2459a675b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_koronavirus_jarvany_gazdasag_nemet_ipari_termeles","timestamp":"2020. március. 26. 14:59","title":"Ötödével is zuhanhat a járvány miatt a német ipar termelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt fertőzöttről tudni. Eközben a világ is tovább küzd a betegséggel. Franciaországban például 40 ezer egészségügyi tartalékost és 100 ezer önkéntest küldenek a \"frontra\". Hírek a koronavírus-járványról percről percre.","shortLead":"Meredeken nő a magyarországi koronavírusos esetek száma: a csütörtök reggeli adatok szerint már 261 igazolt...","id":"20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d87f9b4-15b6-4b74-9c5a-4e19819c0e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_nnk_jarvanyugy","timestamp":"2020. március. 26. 07:34","title":"Az emberek 60-70 százaléka eltűnt a közterületekről, 35 újabb magyarországi fertőzött – hírek a járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadjelzőkkel és dudálva fejezték ki szolidaritásukat a taxisok a kórházi dolgozók felé. A gyülekezésről drónvideó is készült. ","shortLead":"A szabadjelzőkkel és dudálva fejezték ki szolidaritásukat a taxisok a kórházi dolgozók felé. A gyülekezésről drónvideó...","id":"20200327_taxisok_budapest_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5ed8e44-bbcf-422b-94b2-e41f9fd4638a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42792f18-510d-4995-bc6c-361451e57617","keywords":null,"link":"/cegauto/20200327_taxisok_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 08:28","title":"Látványos taxis demonstráció volt este Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b3379c-f1e4-4927-9c55-ac586015dc0e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozás nem azonos a kijárási tilalommal, de néhány dologra így is fontos odafigyelni a következő két hétben. A szakértő szerint a most bevezetett intézkedések lényege, hogy a közösségi távolságtartást (social distancing) foglalta keretek közé, miközben csak kevés valódi tiltást tartalmaz. Végigvettük a pénteken kihirdetett kormányrendeletből következő kérdéseket. ","shortLead":"A kijárási korlátozás nem azonos a kijárási tilalommal, de néhány dologra így is fontos odafigyelni a következő két...","id":"20200327_Kisokos_kijarasi_korlatozas_kerdes_valasz_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31b3379c-f1e4-4927-9c55-ac586015dc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d83352-5b03-498d-9cd3-2ea3539bbc4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_Kisokos_kijarasi_korlatozas_kerdes_valasz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 17:01","title":"Találkozhatok a párommal? Lemehetek a nyaralóba? Járhatok futni? Kisokos kijárási korlátozás idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2757d4-abb4-4571-8558-f51c4660f97c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a tolvaj elemeli a fertőtlenítőt, és egy furgonhoz rohan vele.","shortLead":"A biztonsági kamera rögzítette, ahogy a tolvaj elemeli a fertőtlenítőt, és egy furgonhoz rohan vele.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_jarvany_kezfertotlenito_gyogyszertar_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa2757d4-abb4-4571-8558-f51c4660f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c15ef57-f809-4ca9-ae83-5239be9308a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_koronavirus_fertozes_jarvany_kezfertotlenito_gyogyszertar_lopas","timestamp":"2020. március. 26. 12:37","title":"Kézfertőtlenítőt loptak egy érdi patikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nem világos, hogyan lehetne több százezer embert távol tartani az utaktól, és messze nem biztos, hogy nézők nélküli lesz a Tour de France, de az ötlet már megszületett.","shortLead":"Nem világos, hogyan lehetne több százezer embert távol tartani az utaktól, és messze nem biztos, hogy nézők nélküli...","id":"20200326_Nezok_nelkul_Tour_de_France_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd6c687-f261-4c77-8c30-bda04ae02507","keywords":null,"link":"/sport/20200326_Nezok_nelkul_Tour_de_France_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 18:42","title":"Nézők nélküli Tour de France ötletét dobta be a francia sportminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72526343-4ffd-4228-8387-e7f5a11f05d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Tisztelettel, de a leghatározottabban\" kérik, hogy lépjen a kormánytisztviselőkre vonatkozó otthoni munkavégzés ügyében a kormány.","shortLead":"\"Tisztelettel, de a leghatározottabban\" kérik, hogy lépjen a kormánytisztviselőkre vonatkozó otthoni munkavégzés...","id":"20200327_kozszolgalati_szakszervezetek_otthoni_munkavegzes_nyilt_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72526343-4ffd-4228-8387-e7f5a11f05d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17cc2a8-c6fc-42b5-94db-363290a5242d","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_kozszolgalati_szakszervezetek_otthoni_munkavegzes_nyilt_level","timestamp":"2020. március. 27. 13:01","title":"Azonnali home office-t kérnek Orbántól a kormánytisztviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]