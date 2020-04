Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szervezet szerint többek között a magyar kormány is arra használja a koronavírus-járványt, hogy korlátozza a véleménynyilvánítási szabadságot és az újságírók munkáját.","shortLead":"A szervezet szerint többek között a magyar kormány is arra használja a koronavírus-járványt, hogy korlátozza...","id":"20200415_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Informacios_rendorallam_mukodik_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199ab2e9-f13f-47c4-b97d-33f7f513a538","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Informacios_rendorallam_mukodik_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 15. 17:26","title":"Riporterek Határok Nélkül: Magyarországon információs rendőrállam működik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint háromezerrel emelkedett Oroszországban egy nap alatt a koronavírussal fertőzöttek száma, s így már közel 25 ezer vírushordozó van az országban. Már Putyin elnök sem bizakodó, a virológusok attól tartanak, Moszkva lehet a második New York.","shortLead":"Több mint háromezerrel emelkedett Oroszországban egy nap alatt a koronavírussal fertőzöttek száma, s így már közel 25...","id":"20200415_oroszorszag_koronavirus_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af4aa17-1d46-4cf5-ab75-bd3376ef701d","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_oroszorszag_koronavirus_putyin","timestamp":"2020. április. 15. 13:30","title":"Bár egyre súlyosabb az orosz járványhelyzet, a dezinformációra még jut erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf8d296-92df-4454-bc5f-a1624ca70d7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci Rolling Square vállalkozás eredetileg 10 ezer eurót szeretett volna összegyűjteni az Indiegogón, hogy beindítsák a Tau nevű külső akkumulátor gyártását. Már közel 200 ezer eurónál járnak.","shortLead":"A svájci Rolling Square vállalkozás eredetileg 10 ezer eurót szeretett volna összegyűjteni az Indiegogón...","id":"20200415_indiegogo_tau_kulso_akkumulator_rolling_square","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cf8d296-92df-4454-bc5f-a1624ca70d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42982f36-8086-4e52-90ea-5ee314b2b9e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_indiegogo_tau_kulso_akkumulator_rolling_square","timestamp":"2020. április. 15. 11:33","title":"Ügyes kis mobiltöltő akkumulátor a Tau, amit kulcstartóként mindig magával vihet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5c9b528-28f4-459b-808a-1cd45f3dd945","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szokatlan nyílt levelet írt 32 hazai klub és fesztivál a koncertre járóknak.\r

