[{"available":true,"c_guid":"b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter. Oroszország fegyverei tesztelésére használja a szíriai hadszínteret.","shortLead":"Az orosz hadsereg Szíriában tesztelte a T-14-es Armata harckocsit - jelentette ki Gyenyisz Manturov orosz ipari és...","id":"20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b82db44a-9873-4ef1-8ecf-83fe714ef518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7817f088-7aa1-4ab8-8ef2-92065e515fd4","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Az_orosz_hadsereg_kiprobalta_az_Armata_tankot_is_Sziriaban","timestamp":"2020. április. 19. 21:18","title":"Az orosz hadsereg kipróbálta az Armata tankot is Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985b1ef1-ea34-43a5-9b10-932ad76093bb","c_author":"Huth Júliusz ","category":"hvgmuerto","description":"Ebben a szövegben nemzetközi példák segítségével megpróbálom röviden felvázolni az autonóm művészet és a művészeti mező kialakulásának történetét, illetve árnyalni ezeknek a piachoz és a különböző hatalmi mezőkhöz fűződő ambivalens viszonyát. A szöveg második részében a magyarországi művészeti rendszer néhány főbb jellemzőjének ismertetése után javaslatot szeretnék tenni egy szolidaritáselvű kortárs művészeti szervezet létrehozatalára, ami ugyan távolról sem jelentene megoldást a művészeti rendszerbe kódolt összes problémára, de talán fontos lépés lehet a nagyobb mértékű szolidaritás irányába.



","shortLead":"Ebben a szövegben nemzetközi példák segítségével megpróbálom röviden felvázolni az autonóm művészet és a művészeti mező...","id":"20200420_Pozicioharc_helyett_szolidaritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=985b1ef1-ea34-43a5-9b10-932ad76093bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d48b2293-ccea-44f7-85a7-d3dbd56ca3dd","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20200420_Pozicioharc_helyett_szolidaritas","timestamp":"2020. április. 20. 10:39","title":"Kortárs Művészeti Alap – Pozícióharc helyett szolidaritás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az évad végéig zárva tart a Müpa, de egyes előadásokra hamarosan lehet jegyet venni.","shortLead":"Az évad végéig zárva tart a Müpa, de egyes előadásokra hamarosan lehet jegyet venni.","id":"20200418_Ebben_az_evedban_mar_nem_nyit_ki_a_Mupa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f2fd5d6-f481-47e3-a869-083f49537f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eefe6d-afd2-463b-99db-41a39b20f99c","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Ebben_az_evedban_mar_nem_nyit_ki_a_Mupa","timestamp":"2020. április. 18. 19:55","title":"Ebben az évadban már nem nyit ki a Müpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon az anya felépült, és két hét után most találkozhatott először újszülött csecsemőjével. ","shortLead":"Az orvosok féltek, hogy nem éli túl a koronavírus-fertőzést a 36 éves Yanira Soriano, ám szinte csodával határos módon...","id":"20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f34c26d-6efa-4b8c-8dfa-b567feb15d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c59abf-3476-4c78-a7d4-cab863308230","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Ket_het_mesterseges_koma_utan_eloszor_lathatta_ujszulott_babajat_egy_megfertozodott_edesanya","timestamp":"2020. április. 18. 16:15","title":"Két hét mesterséges kóma után először láthatta újszülött babáját egy megfertőződött kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Munkásainak mintegy fele a jövő héttől nem kap fizetést – jelentette be világ legnagyobb szórakoztatóipari vállalata, az amerikai Walt Disney Co. A lépés havi félmilliárd dollár megtakarítást jelent a cégnek, amelyet üzletileg jelentősen sújtott a koronavírusjárvány.","shortLead":"Munkásainak mintegy fele a jövő héttől nem kap fizetést – jelentette be világ legnagyobb szórakoztatóipari vállalata...","id":"20200419_Szazezer_alkalmazottja_fizeteset_allitotta_le_a_Disney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86896e14-8c5d-43de-aef0-2cdd6b5f87ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131cb96-f1d1-4b27-ac2a-a6c94c541a71","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_Szazezer_alkalmazottja_fizeteset_allitotta_le_a_Disney","timestamp":"2020. április. 19. 19:57","title":"Százezer alkalmazottja fizetését állította le a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","shortLead":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","id":"20200418_Jonnek_a_tavaszi_esok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49afabd6-b6f3-4b0d-a99e-f322409b88cd","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Jonnek_a_tavaszi_esok","timestamp":"2020. április. 18. 16:32","title":"Jönnek a tavaszi esők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9cabcd-85dd-4037-b678-befae656ff70","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Cambridge-i Egyetem kutatói új tanulmányukban az iskolák, üzletek, nyilvános helyek szakaszos megnyitását és az emberek fizikai távolságtartásának számos lehetőségét is vizsgálták, amelyekkel a korlátozó intézkedések hamarosan esedékes feloldásakor elkerülhető a koronavírus-fertőzés újbóli kirobbanása.","shortLead":"A Cambridge-i Egyetem kutatói új tanulmányukban az iskolák, üzletek, nyilvános helyek szakaszos megnyitását és...","id":"20200420_koronavirus_terjedesenek_lassitasa_modok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d9cabcd-85dd-4037-b678-befae656ff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77af82e-7519-4c8d-a9db-0e046722005d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_terjedesenek_lassitasa_modok","timestamp":"2020. április. 20. 07:03","title":"275 módot találtak a koronavírus terjedésének lassítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán: a PDSZ vegye föl a Vörös Hadsereg Frakció nevet.","shortLead":"Maruzsa Zoltán: a PDSZ vegye föl a Vörös Hadsereg Frakció nevet.","id":"20200418_Szelsobaloldali_terrorszervezethez_hasonlitotta_az_erettsegi_miatt_tiltakozo_szakszervezetet_az_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b8e9ad-131b-4798-906d-c607162518e6","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Szelsobaloldali_terrorszervezethez_hasonlitotta_az_erettsegi_miatt_tiltakozo_szakszervezetet_az_allamtitkar","timestamp":"2020. április. 18. 20:03","title":"Szélsőbaloldali terrorszervezethez hasonlította az érettségi miatt tiltakozó szakszervezetet az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]