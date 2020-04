Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, a Netflix kínálatában lévő dokumentumfilmet is ingyen elérhetővé tett a YouTube-on a szolgáltató, hogy ezzel segítse a diákok oktatását a koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Több, a Netflix kínálatában lévő dokumentumfilmet is ingyen elérhetővé tett a YouTube-on a szolgáltató, hogy ezzel...","id":"20200420_netflix_ingyen_dokumentumfilm_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8e335f-4686-4104-8cb7-6ce3b9c76306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e727c03-4484-4433-a7cf-b432a64354e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_netflix_ingyen_dokumentumfilm_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 20. 18:03","title":"Szereti a dokumentumfilmeket? A Netflix most ingyen oszt meg néhányat a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ce1ca92-74e6-43e8-a74c-4543da9ddac6","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Karaktergyilkosságnak is beillene az a minap megjelent tanulmány, amely megfontolandó érvekkel tépdesi a szabadságharc lánglelkű költőjének politikusi és katonai babérkoszorúját. A vitairat szerzője szerint Petőfi költőnek zseni volt, de a 48-as forradalom után emberként sorozatosan megbukott. ","shortLead":"Karaktergyilkosságnak is beillene az a minap megjelent tanulmány, amely megfontolandó érvekkel tépdesi a szabadságharc...","id":"202016__petofi_legenda_nelkul__2000__teveszmek__felresoporhetetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ce1ca92-74e6-43e8-a74c-4543da9ddac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9abee73-aec8-408f-9149-e3c78ad94b3e","keywords":null,"link":"/360/202016__petofi_legenda_nelkul__2000__teveszmek__felresoporhetetlen","timestamp":"2020. április. 21. 19:30","title":"Petőfi beleragadt a vezérszerepbe, pedig katonaként és politikusként is sokszor hibázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1f28b8-7d3c-4921-88c0-8cf4a0cb9304","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több százezer embert nem érnek el a kormány mentőintézkedései. Hiába van hiteltörlesztési és kilakoltatási moratórium, ha például albérletben élő emberek tömegeinek kell a lakástulajdonosukkal egyezkedniük. De a legszegényebbek közül is segítség nélkül maradnak azok a százezrek, akik előrefizetős mérőórát használnak, vagy akik uzsorahitelt vettek fel.","shortLead":"Több százezer embert nem érnek el a kormány mentőintézkedései. Hiába van hiteltörlesztési és kilakoltatási moratórium...","id":"20200420_hitel_lakhatas_koronavirus_valsag_alberlet_uzsora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f1f28b8-7d3c-4921-88c0-8cf4a0cb9304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47d5f6e-be86-4ff5-b40a-004422a1f71d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_hitel_lakhatas_koronavirus_valsag_alberlet_uzsora","timestamp":"2020. április. 20. 12:30","title":"Több millióan nem tudják megfogadni a tanácsot, hogy költsenek kevesebbet a bevételeiknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem azt fogják vizsgálni a szabályok enyhítésekor, hogy melyik iparágaknak vagy régióknak lenne gazdaságilag szüksége a nyitásra, hanem az egészségügyi helyzet alapján döntenek – ígérte a miniszterelnök.","shortLead":"Nem azt fogják vizsgálni a szabályok enyhítésekor, hogy melyik iparágaknak vagy régióknak lenne gazdaságilag szüksége...","id":"20200421_olaszorszag_jarvany_giuseppe_conte_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebd4aeb-7b30-42fa-94bb-71bf4c83dbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_olaszorszag_jarvany_giuseppe_conte_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 12:04","title":"Május 4-én elkezdik enyhíteni a járvány miatti szigort Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Tusk nagyapját SS-tagnak írták le. Az állítás több sebből vérzik.","shortLead":"Donald Tusk nagyapját SS-tagnak írták le. Az állítás több sebből vérzik.","id":"20200420_Hirhamisitassal_probalta_lejaratni_az_EPelnoket_a_kormanymedia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc5400b-b79c-47a0-b63b-96ae3503e2af","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_Hirhamisitassal_probalta_lejaratni_az_EPelnoket_a_kormanymedia","timestamp":"2020. április. 20. 11:14","title":"Hamis fotóval próbálta lejáratni a Néppárt elnökét a kormánymédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nagyon veszélyesnek tartott egyiptomi állampolgárról van szó, aki éveket töltött a szíriai-iraki konfliktusövezetben az IÁ harcosaként.","shortLead":"Egy nagyon veszélyesnek tartott egyiptomi állampolgárról van szó, aki éveket töltött a szíriai-iraki...","id":"20200421_iszlam_allam_terrorista_spanyolorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c36a5e9-c98e-4837-bbb0-01935e936827","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_iszlam_allam_terrorista_spanyolorszag","timestamp":"2020. április. 21. 21:12","title":"Elfogták az Iszlám Állam egyik legkeresettebb terroristáját Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391cc075-3929-4054-95d9-0d6760711bf8","c_author":"SOS Gyermekfalvak","category":"brandcontent","description":"A koronavírus okozta történelemi időkben megtanultuk, hogy egy valós katasztrófa csendesebb, mint ahogy azt a filmekben láthattuk: elhagyott utcák, tészta- és lisztvásárlás, élesztőhiány, rengeteg sorozat... és az emberi kapcsolatok gyökeres átalakulása. De mi is történik velünk és környezetünkkel a koronavírus idején? Szolgálunk néhány válasszal, de egy tesztet is összeállítottunk, hogy együtt lássuk, ki miként reagált a problémákra.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus okozta történelemi időkben megtanultuk, hogy egy valós katasztrófa csendesebb, mint ahogy azt a filmekben...","id":"20200421_Atalakult_emberi_kapcsolatok_koronavirus_kerdesekkel_sos_gyermekfalvak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=391cc075-3929-4054-95d9-0d6760711bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48f9319-5da5-45de-98f7-71842eda0cec","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200421_Atalakult_emberi_kapcsolatok_koronavirus_kerdesekkel_sos_gyermekfalvak","timestamp":"2020. április. 21. 07:30","title":"Így zárkóztunk be a koronavírus miatt – szavazzon, Önt mennyire viseli meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24 óra alatt újabb 12 magyar halálát okozta a koronavírus. A fertőzöttek száma már 2168. Hatósági házi karanténban 11 049-en vannak. Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban kérészéletű lehet. Járványhírek percről percre a hvg.hu-n.","shortLead":"24 óra alatt újabb 12 magyar halálát okozta a koronavírus. A fertőzöttek száma már 2168. Hatósági házi karanténban 11...","id":"20200422_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06946552-70e5-427a-a1b3-7f0e4ba1587c","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat_fertozott","timestamp":"2020. április. 22. 07:20","title":"225-nél a magyarországi áldozatok száma – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]