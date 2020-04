Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mezőgazdaságban nagy a munkaerőhiány, ám a járvány miatt utcára kerülőknek csak kis része áramlik az ágazatba, és nagyon hiányoznak a vendégmunkások.","shortLead":"A mezőgazdaságban nagy a munkaerőhiány, ám a járvány miatt utcára kerülőknek csak kis része áramlik az ágazatba, és...","id":"20200422_mezogazdasag_vendegmunkas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3a01d0-31d1-407d-b8a9-2b1ce3192e2d","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_mezogazdasag_vendegmunkas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 12:07","title":"Óriási a munkaerőhiány a mezőgazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője szerint már meggyógyult embereket kell keresni, akiknek a vérsavójában sok vírusellenes anyag van.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője szerint már meggyógyult embereket kell keresni, akiknek a vérsavójában...","id":"20200421_koronavirus_jarvany_terapia_kutatas_versavo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa998ff-77bc-4054-8727-338ac36ca366","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_koronavirus_jarvany_terapia_kutatas_versavo","timestamp":"2020. április. 21. 09:15","title":"A koronavírus-fertőzésből felgyógyultak vérsavóját használnák terápiára magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő gócpontjában, New Yorkban is lassult a megbetegedések üteme","shortLead":"A világban ugyan tovább terjedt az új típusú koronavírus, de Európa egyes részein, valamint az Egyesült Államok fő...","id":"20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb250cdc-d0dc-4b8d-9818-31da0e2fc96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307eb2e4-fca4-40ae-a667-ead7732a037a","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_jarvany_globalis_koronavirus_szamok","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Egyre több országban lassul a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Mínusz 37 dollárig süllyedt egy hordó ára.\r

","shortLead":"Mínusz 37 dollárig süllyedt egy hordó ára.\r

","id":"20200420_koronavirus_olajar_csokkenes_amerika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a633ab-d052-4082-bb1a-ca4e4ddfdd30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_koronavirus_olajar_csokkenes_amerika","timestamp":"2020. április. 20. 20:57","title":"Negatív tartományba került Amerikában a nyersolaj ára a válság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha meg tudjuk akadályozni, hogy az idősotthonokban elterjedjen a járvány, elkerülhető lesz az a \"hatalmas, apokaliptikus\" pandémia, amely egyes nyugat-európai országokban látható – mondja az infektológus.","shortLead":"Ha meg tudjuk akadályozni, hogy az idősotthonokban elterjedjen a járvány, elkerülhető lesz az a \"hatalmas...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_szlavik_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbfbdc2-1aa9-49a2-ad2e-c73450608317","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_szlavik_janos","timestamp":"2020. április. 20. 23:07","title":"Szlávik: El fog húzódni a csúcs, nagyon sok beteg lesz még májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66bf83d-3a12-4b42-ac4e-f23deecae47c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar találmány nagy előnye, hogy nem jelent többletterhelést a kórházi gázhálózatnak. A szabadalmaztatás után megkezdődhet a sorozatgyártás.","shortLead":"A magyar találmány nagy előnye, hogy nem jelent többletterhelést a kórházi gázhálózatnak. A szabadalmaztatás után...","id":"20200421_lelegeztetogep_koronavirus_palkovics_laszlo_szabdalom_femtonics_kft_semmelweis_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e66bf83d-3a12-4b42-ac4e-f23deecae47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867e61cb-e9c7-4671-b2d8-87a11338c502","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_lelegeztetogep_koronavirus_palkovics_laszlo_szabdalom_femtonics_kft_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. április. 21. 16:10","title":"Könnyen használható, hordozható lélegeztetőgépet terveztek magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tájfutás első magyar világbajnoka hivatalosan is bekerült az exkluzív társaságba.","shortLead":"A tájfutás első magyar világbajnoka hivatalosan is bekerült az exkluzív társaságba.","id":"20200422_monspart_sarolta_nemzet_sportoloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d5c2a-80ec-45a6-8ebb-55834ba3171f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6804b7-0cf5-4cf1-bc2b-3b3d943c6d8c","keywords":null,"link":"/sport/20200422_monspart_sarolta_nemzet_sportoloja","timestamp":"2020. április. 22. 10:56","title":"Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója: Ez az elismerés a legjobb gyógyszer a gyógyulásomhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiadó Epic Games foggal-körömmel harcolt a Google felülete (és a cég politikája) ellen, de úgy tűnik, a csatának most vége szakadt.","shortLead":"A kiadó Epic Games foggal-körömmel harcolt a Google felülete (és a cég politikája) ellen, de úgy tűnik, a csatának most...","id":"20200422_epic_games_fortnite_mobilra_android_ios_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3f865b6-bfb7-459f-b930-9521b116e860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82007229-73e1-444b-9929-35718d373c5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_epic_games_fortnite_mobilra_android_ios_letoltes","timestamp":"2020. április. 22. 10:40","title":"18 hónap után bekerült a Play áruházba a Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]