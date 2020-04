Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia kidolgozását és alkalmazását támogatja.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia...","id":"20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e9a3e9-5b46-4a9e-b0f9-92d8c751ab13","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","timestamp":"2020. április. 22. 11:11","title":"Koronavírus-fertőzésen átesett, gyógyult vérplazmadonorokat keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b955e16c-d1a8-42e9-b708-f6ec2a50f12e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Azok a szálláshelyek lehetnek előnyben, amelyekben elszigetelten lehet pihenni.","shortLead":"Azok a szálláshelyek lehetnek előnyben, amelyekben elszigetelten lehet pihenni.","id":"20200423_koronavirus_szallashelyek_udules_nyaralas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b955e16c-d1a8-42e9-b708-f6ec2a50f12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96343ffa-1947-4758-8dc4-9a5d9a8cae1d","keywords":null,"link":"/kkv/20200423_koronavirus_szallashelyek_udules_nyaralas","timestamp":"2020. április. 23. 11:56","title":"Már van érdeklődés az augusztusi szállások iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852044db-9280-4f00-ba8a-e1215c55e960","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla szerint a 65 éven felülieknek kifejezetten javasolt maszkot viselnük, amikor elhagyják otthonaikat.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla szerint a 65 éven felülieknek kifejezetten javasolt maszkot viselnük, amikor...","id":"20200422_maszk_arcmaszk_vedomaszk_semmelweis_egyetem_merkely_bela_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852044db-9280-4f00-ba8a-e1215c55e960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75db64b7-514f-4781-81e8-fe77f2235518","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_maszk_arcmaszk_vedomaszk_semmelweis_egyetem_merkely_bela_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 08:33","title":"Segít a járvány lassításában, ha minél többen viselnek maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai központú Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete szerint több szempontból is úttörő vállalkozás volt az 1896-ban elkészült Millenniumi Földalatti Vasút megépítése. ","shortLead":"Az amerikai központú Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete szerint több szempontból is úttörő vállalkozás volt...","id":"20200423_Felvettek_a_vilag_nagy_merfoldkovei_koze_a_kisfoldalattit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d06fa4-f612-4521-9e85-2f141631d747","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Felvettek_a_vilag_nagy_merfoldkovei_koze_a_kisfoldalattit","timestamp":"2020. április. 23. 09:57","title":"A kisföldalattit felvették a világ nagy mérföldkövei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2168-an igazoltan koronavírusosak itthon.","shortLead":"Már 2168-an igazoltan koronavírusosak itthon.","id":"20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb1e0c7-727f-4dd9-b0f2-33ce3096607b","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 22. 06:43","title":"Tizenkét újabb áldozat, hetven új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1cbda0-bfcd-47e0-96e7-cbcf2232b009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenőrök fogják figyelni, kinek van maszkja.","shortLead":"Az ellenőrök fogják figyelni, kinek van maszkja.","id":"20200422_miskolc_koronavirus_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd1cbda0-bfcd-47e0-96e7-cbcf2232b009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6256b815-c990-4e9b-963f-ca9b17deeae9","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_miskolc_koronavirus_maszk","timestamp":"2020. április. 22. 16:27","title":"Miskolcon is kötelező lesz a maszk a buszokon és a villamosokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81200daa-b4aa-4b8b-9406-7a9dbfe8cb6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Emelt hasmagasság, intelligens összkerékhajtás és a Toyota legújabb hibrid rendszere a kompakt SUV-ban.","shortLead":"Emelt hasmagasság, intelligens összkerékhajtás és a Toyota legújabb hibrid rendszere a kompakt SUV-ban.","id":"20200423_hibrid_osszkerekes_itt_a_minden_elozmeny_nelkuli_toyota_yaris_cross","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81200daa-b4aa-4b8b-9406-7a9dbfe8cb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58037387-b042-4633-a99f-a14bc643d424","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_hibrid_osszkerekes_itt_a_minden_elozmeny_nelkuli_toyota_yaris_cross","timestamp":"2020. április. 23. 10:13","title":"Hibrid összkerekes apróság: itt a minden előzmény nélküli Toyota Yaris Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha már mindenki otthonról tanul, és otthonról végzi a tesi feladatokat is, miért is ne kapcsolódnának össze a neten egy világrekordra?



","shortLead":"Ha már mindenki otthonról tanul, és otthonról végzi a tesi feladatokat is, miért is ne kapcsolódnának össze a neten...","id":"20200422_Szerda_delutan_lehet_a_vilag_legnagyobb_testnevelesoraja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1208a3-9273-4c1b-a5e3-86f6102755f5","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Szerda_delutan_lehet_a_vilag_legnagyobb_testnevelesoraja","timestamp":"2020. április. 22. 14:05","title":"Szerda délután lehet a világ legnagyobb testnevelésórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]