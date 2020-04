Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pályázaton indult balatoni önkormányzatok mindegyike kapott támogatást.","shortLead":"A pályázaton indult balatoni önkormányzatok mindegyike kapott támogatást.","id":"20200423_Folytatodo_balatoni_strandfejlesztes_csuszdakra_is_jut_palyazati_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703b196b-0833-44c6-9507-67b97d0ccc69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_Folytatodo_balatoni_strandfejlesztes_csuszdakra_is_jut_palyazati_penz","timestamp":"2020. április. 23. 05:59","title":"Folytatódó balatoni strandfejlesztés: csúszdákra is jut pályázati pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1369248-5215-449c-bd22-25f613cf607f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A bértámogatási program átírásával még megmenekült a Pannon Fine Food, de a kormány segítségére így is szüksége lesz.","shortLead":"A bértámogatási program átírásával még megmenekült a Pannon Fine Food, de a kormány segítségére így is szüksége lesz.","id":"20200423_elelmiszer_pannon_fine_koronavirus_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1369248-5215-449c-bd22-25f613cf607f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aec7b4-721c-4d4e-b798-d1c871a20625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_elelmiszer_pannon_fine_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 23. 20:28","title":"A kormánytól kérnek segítséget az orosházi libamáj gyártói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csökkentés akár 70 százalék is lehet. Ellene a focista már semmit nem tehet.","shortLead":"A csökkentés akár 70 százalék is lehet. Ellene a focista már semmit nem tehet.","id":"20200423_A_kormany_dontott_arrol_mennyivel_csokkenthetik_a_focistak_fizeteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70006000-9ac0-4f10-92d7-58aa41c0e149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_A_kormany_dontott_arrol_mennyivel_csokkenthetik_a_focistak_fizeteset","timestamp":"2020. április. 23. 08:58","title":"A kormány döntött arról, mennyivel csökkenthetik a focisták fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a tartozásaik fizetésére is alig van pénzük, rendkívüli terhet jelent az érintett országoknak a koronavírus-járvány és az annak nyomában járó recesszió is.","shortLead":"Miközben a tartozásaik fizetésére is alig van pénzük, rendkívüli terhet jelent az érintett országoknak...","id":"20200423_unctad_fejlodo_orszagok_tartozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e3224-80a7-4af2-b95f-0472b94ef1b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_unctad_fejlodo_orszagok_tartozasa","timestamp":"2020. április. 23. 19:46","title":"1000 milliárd dollárnyi adósságot engedne el a fejlődő országoknak az ENSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d8f05e-3409-4d9f-a375-d038573b5cb9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A főorvos betekintést ad a sürgősségi osztályok mostani működésébe, a többi osztálynál pedig úgy látja, hogy \"küzdenek azért, hogy fel tudjanak venni beteget\". Mindenáron el kell kerülni, hogy gép sorsolja ki, hogy kinek jut lélegeztetőgép, viszont nem lesz egyszerű majd az elmaradt műtéteket sem pótolni – véli Zacher. A tapasztalatok alapján pedig joggal feszegethető, hogy szükség van-e egyáltalán ennyi kórházi ágyra.","shortLead":"A főorvos betekintést ad a sürgősségi osztályok mostani működésébe, a többi osztálynál pedig úgy látja, hogy \"küzdenek...","id":"20200423_Zacher_Gabor_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85d8f05e-3409-4d9f-a375-d038573b5cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15cd6cd-e78e-4afa-bafd-80b5a6897828","keywords":null,"link":"/360/20200423_Zacher_Gabor_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 23. 18:30","title":"Zacher Gábor a Home office-ban: \"Kell játszani az ágyszámokkal\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c6dabb-1ce5-4f50-8428-5f8492324068","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kitartó és rendszeres cselekvés szerény szokása mind a termékenységet, mind a kreativitást elősegíti. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"A kitartó és rendszeres cselekvés szerény szokása mind a termékenységet, mind a kreativitást elősegíti. Mutatjuk...","id":"20200422_Igy_segitheti_a_rendszeresseg_a_napi_munkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57c6dabb-1ce5-4f50-8428-5f8492324068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc1249-ef4a-4faa-8555-9c2d4ae5b363","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200422_Igy_segitheti_a_rendszeresseg_a_napi_munkat","timestamp":"2020. április. 22. 14:15","title":"Így segítheti a rendszeresség a napi munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","shortLead":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","id":"20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dd40db-6300-4b9a-83e3-57d409fa1e58","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","timestamp":"2020. április. 23. 11:45","title":"Az ápolóknak Boris Johnson is csak egy beteg volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38adeb21-3f4c-47d4-85ce-2868d5cbbbb9","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A szocialista félvilág a Teremtőjét istenítette a százötven évvel ezelőtt, 1870. április 22-én született Vlagyimir Iljics Lenin (1901-ig Uljanov) személyében. Ennek megfelelő mértékben dicsőítették őt mindenféle módon és műfajban. Mindenki vele érvelt mindenki ellen. \r

\r

\r

\r

","shortLead":"A szocialista félvilág a Teremtőjét istenítette a százötven évvel ezelőtt, 1870. április 22-én született Vlagyimir...","id":"20200422_Lenin_150_I_Sztalin_vagy_Antisztalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38adeb21-3f4c-47d4-85ce-2868d5cbbbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2afa052-f02d-4060-94a9-971551630e78","keywords":null,"link":"/360/20200422_Lenin_150_I_Sztalin_vagy_Antisztalin","timestamp":"2020. április. 22. 19:00","title":"Lenin 150: I. Sztálin vagy Antisztálin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]