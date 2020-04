Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ac85903-a762-4ef6-9c5b-947968346c8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"45 éve látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","shortLead":"45 éve látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","id":"20200428_jubilal_az_elso_mercedes_sosztaly_69_literes_csucsmodellje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ac85903-a762-4ef6-9c5b-947968346c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69502b3-5b17-4ccf-b5e0-facef29ddd73","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_jubilal_az_elso_mercedes_sosztaly_69_literes_csucsmodellje","timestamp":"2020. április. 28. 06:41","title":"Jubilál az első Mercedes S-osztály 6,9 literes csúcsmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rögtön meg is bírságolták a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt.","shortLead":"Rögtön meg is bírságolták a kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt.","id":"20200428_parlament_festekszoro_spray","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfcd8041-c865-42d5-935a-7ee51bdd6195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc1714c-d9db-4e3f-9298-99a675bd0a6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_parlament_festekszoro_spray","timestamp":"2020. április. 28. 15:06","title":"Berúgva a Parlament támfalára fújta a nevét rózsaszínnel egy 19 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedély nélküli befektetési szolgáltatásért büntetett a jegybank.","shortLead":"Engedély nélküli befektetési szolgáltatásért büntetett a jegybank.","id":"20200428_mnb_buntetes_birsag_befekteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ff649f-9707-4021-92f8-da2f68a32380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_mnb_buntetes_birsag_befekteto","timestamp":"2020. április. 28. 12:04","title":"800 millió forintra büntették a befektetőknek nagy károkat okozó magyar–indonéz-párost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517","c_author":"Fokasz Oresztész, Kovács Gábor","category":"360","description":"Az Európai Unió pillérei közül legalább kettőt, a munkaerő és az áruk szabad mozgását is veszélyezteti a járványhelyzet. Vagy sikerül megtartani ezeket, vagy vége a közösségnek. Egyelőre előbbi a valószínűbb.","shortLead":"Az Európai Unió pillérei közül legalább kettőt, a munkaerő és az áruk szabad mozgását is veszélyezteti...","id":"202017__fuvarozas__munkaeroaramlas__europa_valaszut_elott__es_megis_mozog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfe1194-766c-43b4-af30-8fb47fd03ff7","keywords":null,"link":"/360/202017__fuvarozas__munkaeroaramlas__europa_valaszut_elott__es_megis_mozog","timestamp":"2020. április. 28. 15:00","title":"Az Európai Unió puszta létét fenyegeti a koronavírus-járvány miatti befagyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d3713c-3128-494f-aee4-4a8b030846a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így emlékeztek az ügyvédek.","shortLead":"Így emlékeztek az ügyvédek.","id":"20200427_Egy_gyertya_NehezPosony_Marton_emlekere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20d3713c-3128-494f-aee4-4a8b030846a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c1166c-8243-4d13-b509-da715d449586","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Egy_gyertya_NehezPosony_Marton_emlekere","timestamp":"2020. április. 27. 15:32","title":"Egy gyertya Nehéz-Posony Márton emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Munkába áll hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök, aki átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen, és néhány napig intenzív osztályon is kezelték.","shortLead":"Munkába áll hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök, aki átesett az új koronavírus okozta Covid-19 betegségen, és...","id":"20200426_Hetfotol_ismet_munkaba_all_Boris_Johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e6cb920-98b4-4f79-827b-ad20b3de3f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda6d998-2a34-45d4-b5f0-cb43bded3b1c","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Hetfotol_ismet_munkaba_all_Boris_Johnson","timestamp":"2020. április. 26. 18:03","title":"Hétfőtől ismét munkába áll Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus miatt eddig 23 521 ember hunyt el a dél-európai országban.","shortLead":"A koronavírus miatt eddig 23 521 ember hunyt el a dél-európai országban.","id":"20200427_spanyolorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52de99b-a489-4e5b-bdd3-1237951ddaca","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_spanyolorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:40","title":"Százezren gyógyultak már fel a fertőzésből Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5396a08-43ae-41f0-bf02-ebe8a447208f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Madsen ráért újragondolni a Kutyaszorítóban egyik legendás jelenetét. ","shortLead":"Michael Madsen ráért újragondolni a Kutyaszorítóban egyik legendás jelenetét. ","id":"20200427_Tarantino_szinesze_fuleket_vagdos_otthon_a_karantenban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5396a08-43ae-41f0-bf02-ebe8a447208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d027bb-c490-45a4-b983-bdb9794d8ab4","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Tarantino_szinesze_fuleket_vagdos_otthon_a_karantenban","timestamp":"2020. április. 27. 11:10","title":"Tarantino színésze füleket vagdos otthon, a karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]