[{"available":true,"c_guid":"eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A nő lánya szerint édesanyjának \"szuperember\" DNS-e van.","shortLead":"A nő lánya szerint édesanyjának \"szuperember\" DNS-e van.","id":"20200428_spanyolnatha_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb351e86-8190-4c75-ab66-c8bbe9297de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3766ebc3-e908-472d-a75c-0daf0a7c8a93","keywords":null,"link":"/elet/20200428_spanyolnatha_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 21:32","title":"Túlélte a spanyolnáthát, most a koronavírusból is kigyógyult egy 101 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4f396-9992-46d9-921c-09bb1c667a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flightradar24 végig követte egy amerikai kisgép pilótájának 1 óra 17 perces útját, amely végén egyértelművé vált, miért szállt fel vele.","shortLead":"A Flightradar24 végig követte egy amerikai kisgép pilótájának 1 óra 17 perces útját, amely végén egyértelművé vált...","id":"20200429_koronavirus_jarvany_covid_19_repulogep_flightradar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4f396-9992-46d9-921c-09bb1c667a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f490f5-f0d7-4b8f-9e6b-e5368cc68f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_koronavirus_jarvany_covid_19_repulogep_flightradar","timestamp":"2020. április. 29. 16:03","title":"Az égre rajzolta az amerikai pilóta, mit gondol a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mikor tetőzik a járvány, és mikor lehetünk túl rajta? Előrejelzésekből nincs hiány, ám a különböző számítási modellek igen eltérő eredményeket adnak. Ráadásul naponta, hetente változnak.","shortLead":"Mikor tetőzik a járvány, és mikor lehetünk túl rajta? Előrejelzésekből nincs hiány, ám a különböző számítási modellek...","id":"20200429_koronavirus_jarvany_elorejelzes_modellek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15724bff-0def-4969-ae21-965c586e16a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_koronavirus_jarvany_elorejelzes_modellek","timestamp":"2020. április. 29. 14:33","title":"Az a baj, hogy a koronavírus-járvány végének becslése nem olyan, mint egy időjárás-előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem érintette meg nagyon a válság a céget, az osztalékból a főrészvényesek 1,6 milliárd forintnak örülhetnek.","shortLead":"Nem érintette meg nagyon a válság a céget, az osztalékból a főrészvényesek 1,6 milliárd forintnak örülhetnek.","id":"20200429_bif_osztalek_schmidt_maria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97edb5b-5036-49aa-9f59-e7a1322e5ff6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_bif_osztalek_schmidt_maria","timestamp":"2020. április. 29. 19:19","title":"2,5 milliárd forint osztalékot fizet Schmidt Máriáék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","id":"20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c5b8fa-b3a3-45a7-9f21-eb601ee8a08d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 08:05","title":"Tombol a járvány, de Trump elrendelte, hogy nyissanak ki a húsüzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d56c1d-499c-458a-9d9c-c59ea9e0544a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igaz, csak hallgatólagosan bólintott rá az alsóház: a határidő lejártáig nem utasították el a javaslatot, annak ellenére, hogy máskor érdemi vita nélkül megtették ezt. ","shortLead":"Igaz, csak hallgatólagosan bólintott rá az alsóház: a határidő lejártáig nem utasították el a javaslatot, annak...","id":"20200428_roman_alsohaz_autonomia_statutum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9d56c1d-499c-458a-9d9c-c59ea9e0544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6029f7d-6dcc-4933-a7da-5e618e814a1b","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_roman_alsohaz_autonomia_statutum","timestamp":"2020. április. 28. 19:51","title":"Elfogadta Székelyföld autonómia-statútumát a román képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91c6ce9-cbe7-4280-877e-272b54862f86","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A későbbi kormányfő politikusi ideálja Hans-Dietrich Genscher volt, aki Orbán Viktor tanítómestere, Helmut Kohl külügyminisztereként vezényelte a német újraegyesítést. A HVG 1989 decemberében készített portréinterjút Horn Gyulával, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A későbbi kormányfő politikusi ideálja Hans-Dietrich Genscher volt, aki Orbán Viktor tanítómestere, Helmut Kohl...","id":"20200428_Horn_Gyula_HVGportre_1989_december_23_rendszervaltok30","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d91c6ce9-cbe7-4280-877e-272b54862f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf574ec-e980-4186-84f2-e29cb9906182","keywords":null,"link":"/360/20200428_Horn_Gyula_HVGportre_1989_december_23_rendszervaltok30","timestamp":"2020. április. 28. 16:45","title":"Rendszerváltók30 – Horn Gyula: Életem legnehezebb elhatározása volt a határnyitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héttől fokozatos enyhítések jönnek, ezért Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint várhatóan nőni fog a fertőzöttek és a súlyos betegek száma. Ha pedig a járvány túllépne az előre meghatározott mértéken, akkor ismét szigorítások következnek.","shortLead":"A jövő héttől fokozatos enyhítések jönnek, ezért Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint...","id":"20200428_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag_palkovics_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04edd7c-ff20-4c85-be58-7869714c2583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bcbdb8-ee06-4146-8910-ff4570f4da0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_magyar_gazdasag_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. április. 28. 10:49","title":"Palkovics a kormány koronavírus elleni védekezéséről: A lényeg a „húzd meg, ereszd meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]