[{"available":true,"c_guid":"dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberek magyarázatot keresnek, magyarázatokat akarnak a mindennapokat feldúló koronavírus-járványra. Szép számmal születnek is az összeesküvés-elméletek, közöttük például az, hogy az 5G, az új generációs mobilhálózat a fertőzés felelőse. A Twitter saját eszközeivel lép fel az ilyesfajta hírekkel szemben.","shortLead":"Az emberek magyarázatot keresnek, magyarázatokat akarnak a mindennapokat feldúló koronavírus-járványra. Szép számmal...","id":"20200428_twitter_5g_vandalizmus_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbaf279b-e5e8-48fe-86a9-677699d6c5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418198db-3472-4ac9-8fa2-f2eaa5caaffb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_twitter_5g_vandalizmus_koronavirus_jarvany_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. április. 28. 10:03","title":"Letiltja az 5G-hez kapcsolódó, erőszakra buzdító összeesküvés-elméleteket a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek ellenére is stabil helyzetben vannak, és még egy a vártnál hosszabb visszaesést is átvészelnének, nyilatkozta Rolf Schnitzler. Az ígért bérfejlesztéseket is végrehajtották, még ha a leépítéseket nem is tudják elkerülni.","shortLead":"Ennek ellenére is stabil helyzetben vannak, és még egy a vártnál hosszabb visszaesést is átvészelnének, nyilatkozta...","id":"20200429_budapest_airport_valsag_Rolf_Schnitzler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd1d32a-a5e4-4f8a-8a7d-7f8b1f2b96d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_budapest_airport_valsag_Rolf_Schnitzler","timestamp":"2020. április. 29. 12:30","title":"Minden nap 99 százalék feletti a Budapest Airport vesztesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c3657-095b-4ed1-9abd-865e3eaae844","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Proletárdiktatúra alulnézetben című kötet kétszáz, forrásértékű dokumentumon keresztül mutatja be Magyarország 133 \"dicsőséges\" vagy \"legsötétebb\" napját.","shortLead":"A Proletárdiktatúra alulnézetben című kötet kétszáz, forrásértékű dokumentumon keresztül mutatja be Magyarország 133...","id":"20200428_1919es_feljegyzesek_meselnek_a_proletardiktatura_abszurditasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d20c3657-095b-4ed1-9abd-865e3eaae844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99267e99-0655-4273-8929-6d7d73c38da3","keywords":null,"link":"/360/20200428_1919es_feljegyzesek_meselnek_a_proletardiktatura_abszurditasarol","timestamp":"2020. április. 28. 12:00","title":"1919-es feljegyzések mesélnek a proletárdiktatúra abszurditásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 50 ember van lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 50 ember van lélegeztetőgépen.","id":"20200429_Elhunyt_kilenc_beteg_2727_fore_nott_a_beazonositott_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0f3076-36af-4e64-a1bd-4a2aa70a59a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Elhunyt_kilenc_beteg_2727_fore_nott_a_beazonositott_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 29. 06:45","title":"Elhunyt kilenc beteg, 2727 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint Vietnámban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Már több amerikai halt meg koronavírusban, mint Vietnámban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200429_Radar360_Gigabirsag_az_egyik_legnagyobb_szallasfoglalo_cegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d4e800-16f1-4fb7-a3c6-39fa5c4c6141","keywords":null,"link":"/360/20200429_Radar360_Gigabirsag_az_egyik_legnagyobb_szallasfoglalo_cegnek","timestamp":"2020. április. 29. 08:00","title":"Radar360: Gigabírság az egyik legnagyobb szállásfoglaló cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt annyival kevesebbet kellett márciusban a járóbeteg- és a szakellátásra költeni, hogy több tízmilliárd forinttal apadt a kórházak adóssága.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt annyival kevesebbet kellett márciusban a járóbeteg- és a szakellátásra...","id":"20200428_korhaz_adossag_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d36cd9-a24b-49bf-822b-c4487992db93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_korhaz_adossag_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 28. 09:16","title":"Hatalmasat csökkent a kórházi adósságállomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szélesre tárja eddig csak egy szűkebb kör által használható videokonferencia-rendszerének kapuit a Google, a vállalat már fogadja a regisztrációs igényeket. A Meet nevű szolgáltatásban hasonlóan folytathatunk akár csoportos videós hívásokat, mint a Zoomban – csak a Google szerint biztonságosabban.","shortLead":"Szélesre tárja eddig csak egy szűkebb kör által használható videokonferencia-rendszerének kapuit a Google, a vállalat...","id":"20200429_google_meet_ingyenes_videokonferencia_szolgaltatas_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad0358c-6da9-4c8f-ba2c-f8315bbc6cf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_google_meet_ingyenes_videokonferencia_szolgaltatas_home_office","timestamp":"2020. április. 29. 17:33","title":"100 résztvevős, korlátlan hívásokkal mindenki előtt megnyílik a Google saját Zoomja, a Meet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot csökkent 2019-ben az egész EU-ban a súlyos nélkülözésben élők aránya, a magyar folyamat is illik az európai trendbe.","shortLead":"Nagyot csökkent 2019-ben az egész EU-ban a súlyos nélkülözésben élők aránya, a magyar folyamat is illik az európai...","id":"20200429_eu_deprivacio_nelkulozo_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4d96c71-aa3d-4f4b-8f19-343a984a7161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e33ac3cb-2f7e-4746-a554-4206ab155a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_eu_deprivacio_nelkulozo_lista","timestamp":"2020. április. 29. 15:51","title":"Csak öt ország van az EU-ban, ahol több a súlyosan nélkülöző ember, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]