Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis a Google adatai alapján.","shortLead":"Legalábbis a Google adatai alapján.","id":"20200503_A_fovarosiak_eleg_rendesen_betartottak_a_kijarasi_korlatozasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d91dee-42eb-42ef-8925-42a0f4bce616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7982c-50da-4012-974d-d002189866cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_A_fovarosiak_eleg_rendesen_betartottak_a_kijarasi_korlatozasokat","timestamp":"2020. május. 03. 17:29","title":"A fővárosiak elég rendesen betartották a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen a vállalkozás, akkor visszakozik, mondta Nagy Andor a Wiener Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"Orbán nem irracionálisan cselekszik, mindig megpróbál elmenni szinte a falig, de ha látja, hogy reménytelen...","id":"20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d794f6b-9387-4ad7-a5f0-acfa187084e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc790f5-46eb-4759-8acc-0824e9c9e251","keywords":null,"link":"/360/20200503_Orban_Viktos_Nagy_Andor_Wiener_Zeitung","timestamp":"2020. május. 03. 07:30","title":"Orbán nem lépi át a vörös vonalakat - a bécsi magyar nagykövet az illiberalizmust magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d1981f-ee62-48e2-b3d7-e75925311fdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálatokhoz ugyanis először egy negatív koronavírus teszt kéne.","shortLead":"A vizsgálatokhoz ugyanis először egy negatív koronavírus teszt kéne.","id":"20200503_Nyitnak_a_rendelok_de_ettol_meg_nem_biztos_hogy_vizsgalat_is_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d1981f-ee62-48e2-b3d7-e75925311fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b6ba5-40d0-4000-8e04-48e322a8941f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Nyitnak_a_rendelok_de_ettol_meg_nem_biztos_hogy_vizsgalat_is_lesz","timestamp":"2020. május. 03. 19:39","title":"Nyitnak a rendelők, de ettől még nem biztos, hogy vizsgálat is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e02851-ae63-4467-bcd3-66a6a07c6cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok a következő években kizárólag szurkolóként vesz részt a hazai vízilabdaéletben.\r

","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok a következő években kizárólag szurkolóként vesz részt a hazai vízilabdaéletben.\r

","id":"20200504_benedek_tibor_uvse_vizilabda_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16e02851-ae63-4467-bcd3-66a6a07c6cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f220a35-d79d-4fcc-b6c7-88f8c82c022b","keywords":null,"link":"/sport/20200504_benedek_tibor_uvse_vizilabda_visszavonulas","timestamp":"2020. május. 04. 09:50","title":"Teljesen visszavonul a vízilabdától Benedek Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1fde31-ebd7-46e3-835d-641b760fe5bc","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Átköltéseinél születtek Villonhoz sokkal hűbb, poétikailag hitelesebb tolmácsolások, Faludy György és fél évezreddel korábbi poétaelődje magyar nyelven mégis mindmáig szétválaszthatatlan.","shortLead":"Átköltéseinél születtek Villonhoz sokkal hűbb, poétikailag hitelesebb tolmácsolások, Faludy György és fél évezreddel...","id":"202018__faludy_maszkja__villonvillongasok__forditasi_jarvany__eltakarhatatlanok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b1fde31-ebd7-46e3-835d-641b760fe5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4785ff-a1c7-4818-ae20-0a199a305fdd","keywords":null,"link":"/360/202018__faludy_maszkja__villonvillongasok__forditasi_jarvany__eltakarhatatlanok","timestamp":"2020. május. 04. 10:00","title":"Hiába próbálkoztak mások is Villon-fordítással, Faludy sorai felejthetetlenné váltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"","category":"cegauto","description":"Baranya megyében történt a szerencsétlenség.","shortLead":"Baranya megyében történt a szerencsétlenség.","id":"20200502_Markoloval_borult_az_arokba_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a327cf-4821-4f12-b0fa-383db5fbf1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200502_Markoloval_borult_az_arokba_meghalt","timestamp":"2020. május. 02. 15:45","title":"Markolóval borult az árokba, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd8376f-234c-4987-b939-91d5ea433048","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A koronavírus-világjárvány utáni polgári repülés egészen más lesz, mint a COVID-19-válság előtti időkben volt. A robbanásszerűen fejlődő légiközlekedés ugyanis jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kórokozó beterítette a világot, így az új norma a fizikai távolságtartás fenntartása lesz.","shortLead":"A koronavírus-világjárvány utáni polgári repülés egészen más lesz, mint a COVID-19-válság előtti időkben volt...","id":"20200503_Telefonfulkeben_repulni__ez_varhat_az_utasokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fd8376f-234c-4987-b939-91d5ea433048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d787a8-edbc-4e7b-b261-6971c9fe52ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Telefonfulkeben_repulni__ez_varhat_az_utasokra","timestamp":"2020. május. 03. 13:00","title":"Úgy fogunk ezután repülni, mintha egy telefonfülkében ülnénk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt szombaton.","shortLead":"Bezártak a New York-i tábori kórházak, több amerikai városban légi parádéval tisztelegtek az ápolók és orvosok előtt...","id":"20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8dc0847-f2fb-4c25-ad71-662e7504fa90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c52818-b1c6-4962-a91e-84b0baffc674","keywords":null,"link":"/vilag/20200503_Leszereltek_a_tabori_korhazakat_New_Yorkban_koronavirus","timestamp":"2020. május. 03. 08:48","title":"Leszerelték a tábori kórházakat New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]