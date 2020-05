Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b88ccf6c-7604-422c-a601-5c3f6e509011","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Hang szerint Lénárd András új cége 1,7 milliárd forintnyi magyar közpénzt is nyert.","shortLead":"A Magyar Hang szerint Lénárd András új cége 1,7 milliárd forintnyi magyar közpénzt is nyert.","id":"20200509_Diplomatautlevelet_kapott_a_Tiltott_Csiki_sort_gyarto_szekelyfoldi_ceg_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b88ccf6c-7604-422c-a601-5c3f6e509011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b442130e-7f82-47bf-b75f-b757e989619a","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Diplomatautlevelet_kapott_a_Tiltott_Csiki_sort_gyarto_szekelyfoldi_ceg_vezetoje","timestamp":"2020. május. 09. 11:59","title":"Diplomata-útlevelet kapott a Tiltott Csíki sört gyártó székelyföldi cég vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8665df9e-48bd-44b9-b77a-5816f6b8cafc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuált is megihlette az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján adagolt rendőri zsargon. Klasszikus mese egy kicsi másképp, Hadházi László tolmácsolásában. ","shortLead":"A Duma Aktuált is megihlette az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján adagolt rendőri zsargon. Klasszikus mese...","id":"20200508_Hadhazi_fotorzs_mesel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8665df9e-48bd-44b9-b77a-5816f6b8cafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9be1f07-6e4f-4ca6-a43a-9d0c8bd89956","keywords":null,"link":"/360/20200508_Hadhazi_fotorzs_mesel","timestamp":"2020. május. 09. 17:30","title":"Hadházi főtörzs mesél: H. Fehérke kiskorú állampolgár és a hét zömök fizikai munkás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a budapesti fertőzöttségi adatokat akarja tudni, kérése három nap alatt nem jutott el az illetékesekhez.","shortLead":"A főpolgármester a budapesti fertőzöttségi adatokat akarja tudni, kérése három nap alatt nem jutott el...","id":"20200510_Karacsony_A_Miniszterelnokseg_nem_tovabbitotta_a_levelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ef17b4-268c-4916-9f69-11fb7379ba1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Karacsony_A_Miniszterelnokseg_nem_tovabbitotta_a_levelem","timestamp":"2020. május. 10. 19:18","title":"Karácsony: A Miniszterelnökség nem továbbította a levelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044f4b3f-eea7-480d-ad88-4595b395f8ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkvában elmaradt a május 9-ei győzelmi napi díszszemle, míg a szomszédos Fehéroroszországban – dacolva a koronavírus-járvánnyal – több ezer katona vonult fel, hogy megemlékezzen a második világháborúban Németország ellen aratott győzelem 75. évfordulójáról.","shortLead":"Moszkvában elmaradt a május 9-ei győzelmi napi díszszemle, míg a szomszédos Fehéroroszországban – dacolva...","id":"20200509_Gyozelem_napja__csend_Moszkvaban_diszszemle_Minszkben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=044f4b3f-eea7-480d-ad88-4595b395f8ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c378e1-c736-409c-b867-88bfac14255d","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Gyozelem_napja__csend_Moszkvaban_diszszemle_Minszkben","timestamp":"2020. május. 09. 14:51","title":"Győzelem napja – csend Moszkvában, díszszemle Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681dfb27-2585-402a-b651-9323fcf5720f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az erdőirtásoknak jelentős szerepe van az állatokról emberre terjedő betegségek kialakulásában. Világszerte arra figyelmeztetnek a tudósok, hogy Kelet-Ázsiában és Brazíliában is nagy az esélye annak, hogy egy újabb járvány üsse fel a fejét. A jó hír viszont, hogy ezeket még megelőzhetjük. ","shortLead":"Az erdőirtásoknak jelentős szerepe van az állatokról emberre terjedő betegségek kialakulásában. Világszerte arra...","id":"20200509_A_termeszet_pusztitasaval_ujabb_vilagjarvanyokat_idezunk_elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681dfb27-2585-402a-b651-9323fcf5720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6fa8e96-39a5-4b37-b0f1-19d0939b49a8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200509_A_termeszet_pusztitasaval_ujabb_vilagjarvanyokat_idezunk_elo","timestamp":"2020. május. 09. 18:07","title":"Ha azt hitte, a koronavírusnak nincs köze a környezetpusztításhoz, most kiábrándítjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Német és francia parlamenti képviselők szombaton közös nyilatkozatban sürgették a közös határ korlátozások nélküli azonnali megnyitását.","shortLead":"Német és francia parlamenti képviselők szombaton közös nyilatkozatban sürgették a közös határ korlátozások nélküli...","id":"20200509_Francia_es_nemet_kepviselok_a_hatarellenorzesek_azonnali_megszunteteset_kovetelik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988c36b6-95c3-4a97-bb2e-aad55b1d4745","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Francia_es_nemet_kepviselok_a_hatarellenorzesek_azonnali_megszunteteset_kovetelik","timestamp":"2020. május. 09. 16:30","title":"Francia és német képviselők a határellenőrzések azonnali megszüntetését követelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különleges pillanatot hozott el az Európa-nap: minden uniós vezető összeállt egy videó kedvéért.","shortLead":"Különleges pillanatot hozott el az Európa-nap: minden uniós vezető összeállt egy videó kedvéért.","id":"20200509_Orban_is_beallt_a_sorba_egyutt_uzent_az_unios_vezetokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2674d1b-557f-4b8a-8918-2345b4a4a1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Orban_is_beallt_a_sorba_egyutt_uzent_az_unios_vezetokkel","timestamp":"2020. május. 09. 10:18","title":"Orbán is beállt a sorba: együtt üzent az uniós vezetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5bfc01-0a4f-4041-a866-e8052fb375ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200510_Karantenvers_VI__PartiNagy_Lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa5bfc01-0a4f-4041-a866-e8052fb375ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc23615-fb83-465e-b6ed-fdc10cc4f788","keywords":null,"link":"/360/20200510_Karantenvers_VI__PartiNagy_Lajos","timestamp":"2020. május. 10. 15:00","title":"Karanténvers VI. – Parti Nagy Lajos: ner-ének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]