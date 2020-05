Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 42 beteg van lélegeztetőgépen.","shortLead":"Jelenleg 42 beteg van lélegeztetőgépen.","id":"20200511_Fokozatosan_csokkent_a_korhazban_apolt_koronavirusos_betegek_szama_elmult_egy_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19dd4bf-ecd8-415b-9701-0a9e63303aae","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_Fokozatosan_csokkent_a_korhazban_apolt_koronavirusos_betegek_szama_elmult_egy_heten","timestamp":"2020. május. 11. 21:41","title":"Fokozatosan csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma az elmúlt egy héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c3c801-8652-4381-8dd7-1918fe6c7242","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Távol van még a nyájimmunitás – ezt mutatják az országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat részeredményei. Tízezer főre 2,4 fertőzött jut, ami a teljes lakosságra számítva legfeljebb 7230 fertőzöttet jelent, ami bő kétszerese a keddi hivatalos adatoknak. A vizsgálat során megvizsgálni kívánt közel 18 ezer embernek eddig 46,5 százalékát szűrték le PCR-tesztekkel, a többieket arra kérik, hogy vállalják a vizsgálatot.","shortLead":"Távol van még a nyájimmunitás – ezt mutatják az országos reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat részeredményei...","id":"20200512_Nagyon_alacsony_atfertozottseget_mutat_az_orszagos_koronateszt_reszeredmenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1c3c801-8652-4381-8dd7-1918fe6c7242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13fbae0-619c-45ef-b8cf-9ce06b8ba9d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Nagyon_alacsony_atfertozottseget_mutat_az_orszagos_koronateszt_reszeredmenye","timestamp":"2020. május. 12. 12:52","title":"Nagyon alacsony átfertőzöttséget mutat az országos koronateszt részeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6949de40-0ea9-4c3b-8677-b7fda9b0ca06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Múlt hét pénteken egy figyelmetlen autós miatt került veszélybe az egyik dolgozójuk. ","shortLead":"Múlt hét pénteken egy figyelmetlen autós miatt került veszélybe az egyik dolgozójuk. ","id":"20200513_A_kozut_kezelo_tette_kozze_egy_videot_milyen_balesetveszelyben_dolgoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6949de40-0ea9-4c3b-8677-b7fda9b0ca06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaa622f-1cfb-475c-83ea-5e3a9b1683c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_A_kozut_kezelo_tette_kozze_egy_videot_milyen_balesetveszelyben_dolgoznak","timestamp":"2020. május. 13. 09:34","title":"A közútkezelő közzétett egy karambolvideót, hogy megmutassa, milyen veszélyben dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peskov nejét szintén kórházban ápolják, ő azt mondta, a férfi a munkából hozta haza a vírust, ami miatt most mindketten ellátásra szorulnak.","shortLead":"Dmitrij Peskov nejét szintén kórházban ápolják, ő azt mondta, a férfi a munkából hozta haza a vírust, ami miatt most...","id":"20200512_dmitrij_peskov_kreml_szovivo_vlagyimir_putyin_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf3ad12-bc24-41e8-8fb0-49212c07632f","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_dmitrij_peskov_kreml_szovivo_vlagyimir_putyin_koronavirus","timestamp":"2020. május. 12. 16:06","title":"Koronavírussal kórházba került Putyin szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló TUI Group, amely 1,8 milliárd eurós állami segélyt is kapott, hogy megbirkózhasson a koronavírus gazdasági következményeivel.","shortLead":"Költségei csökkentésére készül, ezért leépítéseket tervez az újraindulás előtt álló TUI Group, amely 1,8 milliárd eurós...","id":"20200513_tui_group_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc9fced-ae73-4255-bb09-bce03953269b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_tui_group_leepites","timestamp":"2020. május. 13. 17:19","title":"8000 alkalmazottját küldi el a német turisztikai óriás, a TUI Group","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év alatt már másodszor rabolták ki ugyanazt a bankot Pécsen.","shortLead":"Fél év alatt már másodszor rabolták ki ugyanazt a bankot Pécsen.","id":"20200512_rablas_takarekszovetkezet_pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff45b3-d1d5-43e1-ad21-1e9e10af10d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_rablas_takarekszovetkezet_pecs","timestamp":"2020. május. 12. 18:26","title":"Kirabolt egy szájmaszkos férfi egy takarékszövetkezetet Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. Elvileg a programozás alapjait is megtanítják.","shortLead":"Az online tanfolyamhoz saját számítógép és internet kell. 