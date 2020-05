Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egész Európában megdöbbenést keltett, hogy a német alkotmánybíróság egy május eleji határozatában felülbírálta az Európai Unió Bíróságát. Sokan attól tartanak, hogy a történtek felbátorítják a lengyeleket és a magyarokat, akiknek már több jogi vitájuk volt az Európai Unióval. A félelem nem alaptalan: a magyar kormány a luxemburgi testület csütörtöki ítélete után egyből előhúzta ezt a kártyát. Csakhogy ez legfeljebb politikai játszma, nem jogi.","shortLead":"Egész Európában megdöbbenést keltett, hogy a német alkotmánybíróság egy május eleji határozatában felülbírálta...","id":"20200515_nemet_alkotmanybirosag_itelet_europai_birosag_gulyas_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ded0dd-b6a7-4219-a3f2-8a89e69c1526","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_nemet_alkotmanybirosag_itelet_europai_birosag_gulyas_gergely","timestamp":"2020. május. 15. 06:30","title":"Hiába akar szembemenni az EU Bíróságával a kormány, nincs sok esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"23,2 ezer magyar tért haza. Miközben sok ezren közben el is hagyták az országot.","shortLead":"23,2 ezer magyar tért haza. Miközben sok ezren közben el is hagyták az országot.","id":"20200515_kivandorlas_kulfoldi_kivandorlo_magyarok_ksh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280a9faf-d353-4bf5-b470-35165bd1e437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_kivandorlas_kulfoldi_kivandorlo_magyarok_ksh","timestamp":"2020. május. 15. 07:00","title":"10 éves kivándorlási trend fordult meg tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól, hogy lakáshitelt vegyenek fel. Ők most két ellentétes dolgot tapasztalhatnak: a bankok nagyon megválogatják, hogy kiknek adnak hitelt, ám ha valakit hitelképesnek találnak, az a válság előtti alacsony kamattal juthat most pénzhez.","shortLead":"A koronavírus veszélyhelyzet, a mostanra borítékolható gazdasági visszaesés sem vette el sokak kedvét attól...","id":"20200516_Nem_dragultak_iden_a_lakashitelek_viszont_sokaknak_nehezebb_lett_hozzajuk_jutni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de4042f-08e0-4963-98fe-e21c5dd3fd8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_Nem_dragultak_iden_a_lakashitelek_viszont_sokaknak_nehezebb_lett_hozzajuk_jutni","timestamp":"2020. május. 16. 07:38","title":"Nem drágultak idén a lakáshitelek, viszont sokaknak nehezebb lett hozzájuk jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07695df7-4153-43f5-ac3a-bb17828fae80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány sújtotta Olaszország újraindításáért hirdetett demonstrációt a Liga vezetője.","shortLead":"A járvány sújtotta Olaszország újraindításáért hirdetett demonstrációt a Liga vezetője.","id":"20200515_Tuntetni_hivja_a_hiveit_Matteo_Salvini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07695df7-4153-43f5-ac3a-bb17828fae80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ef6f3f-8bdf-4dea-baa1-234059c4d281","keywords":null,"link":"/vilag/20200515_Tuntetni_hivja_a_hiveit_Matteo_Salvini","timestamp":"2020. május. 15. 21:33","title":"Tüntetni hívja a híveit Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b769a0-02e9-44c9-944f-aab2a1536f17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a főzde megrendelést kap, Buddy és Barely viszi az ajtóig a csomagot.","shortLead":"Ha a főzde megrendelést kap, Buddy és Barely viszi az ajtóig a csomagot.","id":"20200514_kutyak_viszik_hazhoz_a_sort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b769a0-02e9-44c9-944f-aab2a1536f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c959670b-f12a-4d24-b1f4-56782266a11b","keywords":null,"link":"/elet/20200514_kutyak_viszik_hazhoz_a_sort","timestamp":"2020. május. 14. 15:48","title":"Kutyák viszik házhoz a sört egy New York-i sörfőzdéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben felforr a bolygó, Európa sem menekül meg a felmelegedéstől egy elemzés szerint. A fővárosok és repterek környékei érintettek a legsúlyosabban.","shortLead":"Miközben felforr a bolygó, Európa sem menekül meg a felmelegedéstől egy elemzés szerint. A fővárosok és repterek...","id":"20200515_europai_felmelegedes_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24c134a-47af-4724-b638-65aa64a01477","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_europai_felmelegedes_budapest","timestamp":"2020. május. 15. 17:28","title":"Egy kutatás szerint 4 fokkal nőtt Budapest átlaghőmérséklete 50 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Robert Behnken és Douglas Hurley egy Model X-szel vágnak neki a küldetésüknek. ","shortLead":"Robert Behnken és Douglas Hurley egy Model X-szel vágnak neki a küldetésüknek. ","id":"20200515_felszallas_elott_teslat_hasznalnak_a_nasa_urhajosai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=973998ee-7e16-4b27-a66b-792b182e531d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be719d9-c0b6-4bf6-a825-c7502a6cf1e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200515_felszallas_elott_teslat_hasznalnak_a_nasa_urhajosai","timestamp":"2020. május. 15. 07:59","title":"Egy Teslával kezdik meg a NASA asztronautái az űrutazásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ae51b3-d799-44c6-93a1-91f1d8ef1ad9","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Orbán Viktor válságkezelő intézkedései már a következő választásról is szólnak, miközben az ellenzék mozgástere egyre szűkül a rendeleti kormányzás alatt - véli Lakner Zoltán politikai elemző és Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, akik a HVG-nek elmondták azt is, szerintük veszélyben van-e a kormányfő hatalma.","shortLead":"Orbán Viktor válságkezelő intézkedései már a következő választásról is szólnak, miközben az ellenzék mozgástere egyre...","id":"202020_politologusszemmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ae51b3-d799-44c6-93a1-91f1d8ef1ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188b7558-50c9-49c7-bd7b-bfa32e02ca86","keywords":null,"link":"/360/202020_politologusszemmel","timestamp":"2020. május. 15. 13:30","title":"Orbánnak nincs zseniális stratégiája, de nemigen hagyja majd levegőhöz jutni az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]