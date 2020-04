Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9238155-1842-4e87-bed5-dab78706d22c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple megengedte néhány dolgozójának, hogy hazavigyék a készülőben lévő eszközök prototípusát, és ott dolgozzanak rajta tovább. Mindez rizikós lépés, de jól is elsülhet.","shortLead":"Az Apple megengedte néhány dolgozójának, hogy hazavigyék a készülőben lévő eszközök prototípusát, és ott dolgozzanak...","id":"20200331_apple_koronavirus_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9238155-1842-4e87-bed5-dab78706d22c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd914d7-78f1-4a6d-a5e1-2b2a9bccb942","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_apple_koronavirus_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. március. 31. 19:03","title":"Szokatlan húzással előzheti meg versenytársait az Apple a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe22703-907d-4ba7-9dec-0b4a6977fe42","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eredetileg 2021. július 16. és augusztus 1. között tartották volna fukuokai világbajnokságot, az olimpia azonban közbeszólt. ","shortLead":"Eredetileg 2021. július 16. és augusztus 1. között tartották volna fukuokai világbajnokságot, az olimpia azonban...","id":"20200330_Uj_idopont_2021_vizes_vb_fukuoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fe22703-907d-4ba7-9dec-0b4a6977fe42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a0bf83-304a-40a2-bba7-faeacd501e2a","keywords":null,"link":"/sport/20200330_Uj_idopont_2021_vizes_vb_fukuoka","timestamp":"2020. március. 30. 16:49","title":"Új időpontot keresnek a 2021-es vizes vb-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két focista engedély nélkül hazautazott, amivel a klub sportigazgatója szerint csapattársaik és a hozzátartozóik egészségét is kockáztatták.","shortLead":"A két focista engedély nélkül hazautazott, amivel a klub sportigazgatója szerint csapattársaik és a hozzátartozóik...","id":"20200331_kisvarda_foci_szerzodesszeges_koronavirus_roman_labdarugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6600ab9-a2c9-4875-9c27-972db810daf0","keywords":null,"link":"/sport/20200331_kisvarda_foci_szerzodesszeges_koronavirus_roman_labdarugo","timestamp":"2020. március. 31. 22:05","title":"Két román légióst rúgott ki a Kisvárda, mert hazalógtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33973a57-85c4-4e01-a58e-3c039e431ec7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Codecool és az Országos Mentőszolgálat együttműködésének köszönhetően egy olyan alkalmazás készült el, ami növelheti a mentőszolgálat hatékonyságát.","shortLead":"A Codecool és az Országos Mentőszolgálat együttműködésének köszönhetően egy olyan alkalmazás készült el, ami növelheti...","id":"20200331_codecool_orszagos_mentoszolglat_applikacio_hackathlon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33973a57-85c4-4e01-a58e-3c039e431ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d882d35-fc89-4cf6-b164-6367fc08d5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_codecool_orszagos_mentoszolglat_applikacio_hackathlon","timestamp":"2020. március. 31. 18:03","title":"48 óra alatt dobta össze két magyar programozó az appot, ami sokat segíthet a mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d623fea4-a106-4ddf-ab7b-de0829212ff1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Online oktatási céllal Milbacher Róbert író, irodalomtudós a magyar romantika irodalmi tévhiteiről rántja le a leplet.","shortLead":"Online oktatási céllal Milbacher Róbert író, irodalomtudós a magyar romantika irodalmi tévhiteiről rántja le a leplet.","id":"20200331_Jokainak_is_a_koronavirusig_kellett_varnia_hogy_leleplezodjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d623fea4-a106-4ddf-ab7b-de0829212ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a055a6a-9f19-4e27-a588-05ec2a6ffa8e","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Jokainak_is_a_koronavirusig_kellett_varnia_hogy_leleplezodjon","timestamp":"2020. március. 31. 14:39","title":"Jókainak is a koronavírusig kellett várnia, hogy lelepleződjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elrendelte a kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását és megjelent a rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről. ","shortLead":"Elrendelte a kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések meghosszabbítását és megjelent a rendelete...","id":"20200331_koronavirus_jarvany_magyar_kormany_felhatalmazasi_torveny_veszlyhelyzet_rendelkezesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7169f803-6d64-4d71-b759-db5101c3e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9642f84f-618d-4d3f-985e-c760f242647a","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_jarvany_magyar_kormany_felhatalmazasi_torveny_veszlyhelyzet_rendelkezesek","timestamp":"2020. március. 31. 17:26","title":"Kijött a közlönyben: meghosszabbította a kormány a veszélyhelyzeti intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1e907-9936-49e0-95f5-9d72d61fd7b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergelyt meglepte, hogy míg egy olyan fenyegetés megállításáért, mint a klímaváltozás, nem tettek sokat az emberek, most egyből leállt az élet. A stand-upos otthoni relaxációval kezeli a bezártságot és már azon gondolkozik, hogy mi jöhet ezután. ","shortLead":"Litkai Gergelyt meglepte, hogy míg egy olyan fenyegetés megállításáért, mint a klímaváltozás, nem tettek sokat...","id":"20200331_Litkai_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c1e907-9936-49e0-95f5-9d72d61fd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a946b03c-14a9-4cb8-b2fa-0b8604b97364","keywords":null,"link":"/360/20200331_Litkai_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 31. 18:30","title":"Litkai Gergely a Home office-ban: \"Ez egy jó lehetőség, hogy restartot nyomjunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","shortLead":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","id":"20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a6f25-9fb2-4eae-bfee-65cf3fa84779","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","timestamp":"2020. március. 31. 10:13","title":"Az online autóvásárlások korát hozhatja el a mostani válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]