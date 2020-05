Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek majd mérkőzéseket a nyár folyamán.","shortLead":"Rendhagyó menetrenddel folytatódik június 3-tól a portugál labdarúgó-bajnokság, amelyben szinte minden nap rendeznek...","id":"20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2430e8-48e2-45ae-aecd-0c653f6efb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77422ad8-109f-4838-abef-98bd4c61fa87","keywords":null,"link":"/sport/20200523_Minden_nap_lesznek_focimeccsek_Portugaliaban","timestamp":"2020. május. 23. 18:27","title":"Majdnem minden nap lesznek focimeccsek Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri élőlényekre és a klímaváltozásra is.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri...","id":"20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574dc284-a39c-494d-af4c-a427536fef83","keywords":null,"link":"/zhvg/20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. május. 25. 11:59","title":"Veszélyesen alábecsülték az óceánok mikroműanyag-szennyezettségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6632a0-b35a-43eb-b383-1e32f575cb1f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és megakadályozzon egy újabb világháborút. Balul elsült próbálkozásáról a storytelling egyik nagyágyúja, Malcolm Gladwell számol be Ismerős ismeretlenek című könyvében. Részlet.","shortLead":"A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és...","id":"20200524_Az_ember_aki_megprobalta_megismerni_a_Fuhrert_hogy_megakadalyozza_a_haborut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b6632a0-b35a-43eb-b383-1e32f575cb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c34f6897-3147-47b0-8856-f02e0c28126a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200524_Az_ember_aki_megprobalta_megismerni_a_Fuhrert_hogy_megakadalyozza_a_haborut","timestamp":"2020. május. 24. 19:15","title":"Az ember, aki megpróbálta megismerni a Führert, hogy megakadályozza a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Június 8-ától a Franciaországba érkező brit állampolgároknak 14 napig tartó kötelező önelszigetelésbe kell vonulniuk. Párizs néhány órával az után jelentette be a karantént, hogy Priti Patel brit belügyminiszter ugyanilyen szabályokat jelentett be a szigetorszáégba érkezők számára.","shortLead":"Június 8-ától a Franciaországba érkező brit állampolgároknak 14 napig tartó kötelező önelszigetelésbe kell vonulniuk...","id":"20200523_Kitort_a_britfrancia_karantenhaboru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580ae48b-57a4-4030-8aa5-f54aaf5e9a54","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Kitort_a_britfrancia_karantenhaboru","timestamp":"2020. május. 23. 14:54","title":"Kitört a brit-francia karanténháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két személygépkocsi ütközött a 7309-es úton, az egyik sofőr belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"Két személygépkocsi ütközött a 7309-es úton, az egyik sofőr belehalt a sérüléseibe.","id":"20200525_halalos_baleset_ajka_karambol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a1291b-1e17-4aff-a6a1-16b286476e1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200525_halalos_baleset_ajka_karambol","timestamp":"2020. május. 25. 05:15","title":"Meghalt egy autós az éjjel Ajkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már a következő nagy frissítésben megjelennek.","shortLead":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már...","id":"20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175793ef-e1d1-44f6-aab7-0af63a4cb547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","timestamp":"2020. május. 24. 10:03","title":"Feketén-fehéren: akadálymentesítő új funkciók érkeznek a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: fickós, szardarab, ottalvós, normalitás, partizán.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200524_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa4c411c-faee-4659-9a9d-d2a266be27b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3c7669-d668-4e93-b3ae-5ecb326267a1","keywords":null,"link":"/360/20200524_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. május. 24. 18:30","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos rémhírt terjeszt. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei augusztus 20-i tűzijátékról azt ígérik, Európa leglátványosabbja lesz. A Turisztikai Ügynökség a belföldi turizmus élénkítésével indokolja a nagyszabású programsorozatot, több mint 70 ezren viszont úgy látják: egy katasztrofális gazdasági hatásokkal lecsengett első járványhullám után és egy várható második előtt ezt nagyon nem így kellene. ","shortLead":"Az idei augusztus 20-i tűzijátékról azt ígérik, Európa leglátványosabbja lesz. A Turisztikai Ügynökség a belföldi...","id":"20200525_Magyarorszag_is_megerdemli_a_melto_unneplest__az_MTU_szerint_ezert_kell_minden_idok_leglatvanyosabb_tuzijateka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08426d89-5d82-4112-99e1-e9fb42b6fca3","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Magyarorszag_is_megerdemli_a_melto_unneplest__az_MTU_szerint_ezert_kell_minden_idok_leglatvanyosabb_tuzijateka","timestamp":"2020. május. 25. 14:30","title":"\"Magyarország is megérdemli a méltó ünneplést\" - ezzel magyarázzák a grandiózus 20-i tűzijátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]