[{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök hétfőn újra ígéretet tett arra, hogy a közelgő hónapokban megvalósítja Ciszjordánia egyes részeinek annexióját, az egyre erősödő nemzetközi bírálatok ellenére is.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök hétfőn újra ígéretet tett arra, hogy a közelgő hónapokban megvalósítja Ciszjordánia egyes...","id":"20200526_izrael_ciszjordania_annexio_benjamin_netanjanu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aa952d-d4b1-4e78-b31d-538c4e3ce6e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200526_izrael_ciszjordania_annexio_benjamin_netanjanu","timestamp":"2020. május. 26. 06:27","title":"Rövid időn belül Izraelhez csatolná Ciszjordánia egyes részeit Netanjanu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást?","shortLead":"Farmerek döntik el az amerikai elnökválasztást?","id":"20200526_Elelmiszerert_allnak_sorba_az_USA_eleskamrajaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97f04d84-b971-4a6b-80bf-50cd2be61d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b14c4c-53ad-4c6d-9f71-0f161417f6d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Elelmiszerert_allnak_sorba_az_USA_eleskamrajaban","timestamp":"2020. május. 26. 20:10","title":"Élelmiszerért állnak sorba az USA éléskamrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazán harcore Spotify-felhasználóknak eddig meg kellett gondolniuk, milyen zenét, albumot vagy podcastot mentenek el a gyűjteményükbe. Mostantól már nem kell ezen dilemmázni.","shortLead":"Az igazán harcore Spotify-felhasználóknak eddig meg kellett gondolniuk, milyen zenét, albumot vagy podcastot mentenek...","id":"20200527_spotify_gyujtemeny_hany_dal_fer_el_10_ezres_korlatozas_zene_podcast_album","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406719bb-c196-44ea-96bf-be4d0f0fe45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spotify_gyujtemeny_hany_dal_fer_el_10_ezres_korlatozas_zene_podcast_album","timestamp":"2020. május. 27. 07:33","title":"Kivették a sorompót a Spotifyból, mostantól korlátlan mennyiségű dalt gyűjthetünk össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360d45d5-4883-4e5d-a230-876c38997da8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA még 2001-ben juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére az Express tudományos hordozóegység első darabját. Most az utolsó is megérkezett.","shortLead":"A NASA még 2001-ben juttatta fel a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére az Express tudományos hordozóegység első darabját...","id":"20200525_nasa_express_kiserlet_rakomany_tudomanyos_hordozoegyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=360d45d5-4883-4e5d-a230-876c38997da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1435e159-c8be-4e92-b1b2-acc8c30fee74","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_nasa_express_kiserlet_rakomany_tudomanyos_hordozoegyseg","timestamp":"2020. május. 25. 15:03","title":"Felküldött egy nagy fekete dobozt a NASA a Nemzetközi Űrállomásra, új időszámítás kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad8dff1c-47f8-46c1-ac6a-7cb09611b08b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hét tengerésszel együtt áprilisban esett fogságba, a bolgár külügy szerint hamarosan hazatérhet.","shortLead":"Hét tengerésszel együtt áprilisban esett fogságba, a bolgár külügy szerint hamarosan hazatérhet.","id":"20200525_kiszabadult_bolgar_hajoskapitany_kalozok_emberrablas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad8dff1c-47f8-46c1-ac6a-7cb09611b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6aa2ec-85c8-4cfc-9a86-07423419c933","keywords":null,"link":"/elet/20200525_kiszabadult_bolgar_hajoskapitany_kalozok_emberrablas","timestamp":"2020. május. 25. 16:17","title":"Egy hónap után kiszabadult a bolgár hajóskapitány, akit kalózok raboltak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9293774-a0ab-46dc-aab2-38cbdc26d0c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csatát vesztett a kormány az Unióval szemben, de a tranzitzónák megszüntetésével párhuzamosan az ország minden kapuját befalazta a menedékkérők előtt, és a koronavírus is elég indokot szolgáltat arra, hogy bizonyítsa bátorságát. \r

","shortLead":"Csatát vesztett a kormány az Unióval szemben, de a tranzitzónák megszüntetésével párhuzamosan az ország minden kapuját...","id":"20200527_Zarora_tranzitzona_europai_unio_birosaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9293774-a0ab-46dc-aab2-38cbdc26d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5459082-81f4-4989-9a83-d632c0bb9662","keywords":null,"link":"/360/20200527_Zarora_tranzitzona_europai_unio_birosaga","timestamp":"2020. május. 27. 11:00","title":"Minimális politikai kárral megúszhatják Orbánék a tranzitzónák kényszerű bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában a következő hetekben.","shortLead":"A kiutazásra, a boltokra, éttermekre, és a sportlétesítményekre vonatkozó szabályok is enyhülnek Szlovákiában...","id":"20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=201e8d89-e3f8-4be5-9307-7926d69f1c7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63c2364-229b-4a36-826c-100651bd921a","keywords":null,"link":"/vilag/20200525_szlovakia_koronavirus_jarvany_matovic","timestamp":"2020. május. 25. 20:42","title":"Egyre több korlátozást enyhítenek vagy oldanak fel Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter május 12-én elrendelte a vizsgálatot az ügyben. Egy héttel korábban még élcelődött az erről szóló parlamenti kérdésen.\r

","shortLead":"A miniszter május 12-én elrendelte a vizsgálatot az ügyben. Egy héttel korábban még élcelődött az erről szóló...","id":"20200525_kasler_miklos_bangone_borbely_ildiko_koronavirus_halaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ec61ef-82d3-41c7-a58b-fb12a3d9a643","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_kasler_miklos_bangone_borbely_ildiko_koronavirus_halaleset","timestamp":"2020. május. 25. 14:02","title":"Kásler: Nincs összefüggés a kétgyerekes édesanya halála és a központi intézkedések között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]