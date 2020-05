Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b42140-0d3b-4857-9500-4107fc7888b1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha a gyerek döntheti el, mikor és hogyan válik le a szülőről, kisebb az esélye annak, hogy bizonytalanná és túlzottan ragaszkodóvá válik, mint ha a szülők magára hagyják, mielőtt még készen állna az elválásra - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író.","shortLead":"Ha a gyerek döntheti el, mikor és hogyan válik le a szülőről, kisebb az esélye annak, hogy bizonytalanná és túlzottan...","id":"20200527_Megmentes_helyett_segitseg_igy_segithetjuk_gyerekunk_onallosodasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3b42140-0d3b-4857-9500-4107fc7888b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44476e4f-b5af-44e5-a5cc-63f6954486a5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200527_Megmentes_helyett_segitseg_igy_segithetjuk_gyerekunk_onallosodasat","timestamp":"2020. május. 27. 19:13","title":"Megmentés helyett így segíthetjük gyerekünk önállósodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db7223a-8d23-48e7-aef7-27402193008b","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A kereszténydemokrata politikus nagy éve volt 1990. Népjóléti miniszter, majd pártelnök lett, de mindezt csak sejteni lehetett 1990 áprilisában, amikor a HVG portréinterjút készített vele. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A kereszténydemokrata politikus nagy éve volt 1990. Népjóléti miniszter, majd pártelnök lett, de mindezt csak sejteni...","id":"20200526_Rendszervaltok30__Surjan_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6db7223a-8d23-48e7-aef7-27402193008b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2ad5b-fff0-4147-a67b-330f43b8f20f","keywords":null,"link":"/360/20200526_Rendszervaltok30__Surjan_Laszlo","timestamp":"2020. május. 26. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Surján László: Az abortusz elítélését nem lehet rákényszeríteni az emberekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d91a58-d7e2-495b-b4e2-98c269b846ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kartonpapírból készült és gumiszalagokkal működik az első olyan italautomata, amit nem kell bedugni a konnektorba. ","shortLead":"Kartonpapírból készült és gumiszalagokkal működik az első olyan italautomata, amit nem kell bedugni a konnektorba. ","id":"20200527_Japanb_aram_papir_italautomata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53d91a58-d7e2-495b-b4e2-98c269b846ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d6bca8-62e2-4f03-a92c-3e9a70dca5af","keywords":null,"link":"/zhvg/20200527_Japanb_aram_papir_italautomata","timestamp":"2020. május. 27. 15:50","title":"Japánban elkészült az első áram nélkül működő, papír italautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Rengeteg külön nevesített projektet söpört össze semmitmondó címek alá a költségvetésben a pénzügyminisztérium, így ezekről már nem tudni, mennyi pénzt visznek el külön-külön. Felolvadt például a nemrég tíz évre titkosított Budapest–Belgrád vasút.","shortLead":"Rengeteg külön nevesített projektet söpört össze semmitmondó címek alá a költségvetésben a pénzügyminisztérium...","id":"20200527_A_kormany_szazmilliardokat_dugott_el_a_budzseben_az_attekinthetoseg_urugyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a61b09e-74f7-4f85-9012-d9b938904f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be88677-0e2b-4779-8c2e-ecf61a207964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_A_kormany_szazmilliardokat_dugott_el_a_budzseben_az_attekinthetoseg_urugyen","timestamp":"2020. május. 27. 05:33","title":"A kormány százmilliárdokat dugott el a büdzsében az áttekinthetőség ürügyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","shortLead":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","id":"20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dcd0f8-b4a5-4b9b-bdb1-6e370cbfdc06","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","timestamp":"2020. május. 27. 18:50","title":"Varga-Damm Andrea is kilép a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf92aca-972c-4efc-a6e4-9d295a3a297c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól a legnagyobb Mini hátulját is az Egyesült Királyság zászlómotívuma díszíti.\r

","shortLead":"Mostantól a legnagyobb Mini hátulját is az Egyesült Királyság zászlómotívuma díszíti.\r

","id":"20200528_megerkezett_a_felfrissitett_mini_countryman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adf92aca-972c-4efc-a6e4-9d295a3a297c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce310bd-345b-4a08-ba46-42d5b1e6f806","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_megerkezett_a_felfrissitett_mini_countryman","timestamp":"2020. május. 28. 09:21","title":"Megérkezett a felfrissített Mini Countryman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a kormány, egészségügyi válsághelyzetben viszont különleges jogokat kaphat. Hat ember halálát okozta a COVID-19 kedden. Hírek a koronavírus-járványról percről percre.","shortLead":"Benyújtotta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot a kormány, egészségügyi válsághelyzetben viszont...","id":"20200527_koronavirus_jarvany_covid19_percrol_percre_majus27","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439c558a-757a-447a-9973-79c6296d105d","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_koronavirus_jarvany_covid19_percrol_percre_majus27","timestamp":"2020. május. 27. 07:37","title":"Már 505 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon – a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok egy nagyszabású akció keretében kapcsolták le az ügyvédet és társait.","shortLead":"A hatóságok egy nagyszabású akció keretében kapcsolták le az ügyvédet és társait.","id":"20200527_zsarolas_feltalalo_uzletember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c138ac02-06f8-4ad1-a8d7-8f6278450149","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_zsarolas_feltalalo_uzletember","timestamp":"2020. május. 27. 14:12","title":"Százmilliókat zsarolt ki egy feltalálótól a saját ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]