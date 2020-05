Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"29 ezerhez közelít az elhunytak száma az országban.\r

","shortLead":"29 ezerhez közelít az elhunytak száma az országban.\r

","id":"20200531_Rekord_fertozott_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0e066e-d4fe-411a-af9c-91f964faa3de","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_Rekord_fertozott_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 31. 09:16","title":"Rekordszámú új fertőzött Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5054be0d-5bba-44ed-a69d-ba7c0d27265b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200530_Autosmoziszeru_koncertet_adott_a_Tankcsapda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5054be0d-5bba-44ed-a69d-ba7c0d27265b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b3e2b8-b745-4b89-b316-7d417ec20c5f","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Autosmoziszeru_koncertet_adott_a_Tankcsapda","timestamp":"2020. május. 30. 12:23","title":"Autósmoziszerű koncertet adott a Tankcsapda (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztusban érkezik a Chrome-ba a káros hirdetéseket automatikusan blokkoló funkció, de aki szeretné, néhány másodperc alatt már bekapcsolhatja magának.","shortLead":"Augusztusban érkezik a Chrome-ba a káros hirdetéseket automatikusan blokkoló funkció, de aki szeretné, néhány másodperc...","id":"20200530_google_chrome_hirdetes_reklam_blokkolas_beallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9ce043-877c-4375-9bdf-f1592ebb6bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_google_chrome_hirdetes_reklam_blokkolas_beallitasa","timestamp":"2020. május. 30. 08:03","title":"Ezt állítsa be, hálás lesz a telefonja: mostantól blokkolhatja a Chrome-ban a túlpörgő hirdetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés igénylésének feltételei, valamint bővül az igénylők köre.","shortLead":"Egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés...","id":"20200530_Egyszerubben_lehet_igenybe_venni_a_csokot_es_a_babavaro_hitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75260d-2fcd-4fd2-a776-d34cc9611e5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Egyszerubben_lehet_igenybe_venni_a_csokot_es_a_babavaro_hitelt","timestamp":"2020. május. 30. 10:48","title":"Egyszerűbben lehet igénybe venni a csok-ot és a babaváró hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű kezelni a koronavírus miatt kialakult problémákat, de egy igazán briliáns elme néhány rendelettel megoldja a főbb gondokat. A Duma Aktuálból Litkai Gergely tűnt a legalkalmasabbnak a feladatra és nem is okozott csalódást. Néhány egyszerű szabály bevezetése után nem lesz gond a klímaváltozással és az utakon sem, sőt mindenkinek lesz munkája.","shortLead":"Nem könnyű kezelni a koronavírus miatt kialakult problémákat, de egy igazán briliáns elme néhány rendelettel megoldja...","id":"20200529_Duma_Aktual_Litkai_rendeletei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9548388-760a-4a33-8fcf-1478544bebb6","keywords":null,"link":"/360/20200529_Duma_Aktual_Litkai_rendeletei","timestamp":"2020. május. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ki az okosabb Gergely, Litkai vagy Karácsony? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeed13e5-cb12-4a7a-9c92-9f6d368490a5","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Majdnem három hónap kényszerszünet után újranyitott Budapest talán legismertebb vendéglátóhelye, a New York kávéház. Egy ilyen bizonytalan helyzetben azonban éppen ez jelenti az igazi kockázatot – vallja Kőrössy Zoltán, a patinás kávéházon kívül több szállodát és rendezvényhelyszínt üzemeltető Eventrend alapító-tulajdonosa, akivel az ünnepélyes megnyitó után beszélgettünk. Szó esett arról, mire számítanak a nyáron, és kiderült, mitől tartanak leginkább a wellnesshotelekbe visszatérő vendégek.","shortLead":"Majdnem három hónap kényszerszünet után újranyitott Budapest talán legismertebb vendéglátóhelye, a New York kávéház...","id":"20200531_new_york_kavehaz_turizmus_koronavirus_ujranyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeed13e5-cb12-4a7a-9c92-9f6d368490a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860f56f7-a339-4ea3-99e7-4ceec7998649","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_new_york_kavehaz_turizmus_koronavirus_ujranyitas","timestamp":"2020. május. 31. 11:30","title":"Egy jó augusztusi keddért már ölik egymást - így indul újra a hazai vendéglátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egykori klubja visszavárja az aranylabdás játékosát.","shortLead":"Egykori klubja visszavárja az aranylabdás játékosát.","id":"20200530_messzirol_almodnak_messirol_newells_old_boys_lionel_messi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bd00f1-ceb8-4b85-ab1e-57d97e249f60","keywords":null,"link":"/sport/20200530_messzirol_almodnak_messirol_newells_old_boys_lionel_messi","timestamp":"2020. május. 30. 19:33","title":"Messziről álmodnak Messiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Keszthelyen az állomáson már a rendőrök vártak rájuk.","shortLead":"Keszthelyen az állomáson már a rendőrök vártak rájuk.","id":"20200531_Vonaton_menekultek_a_tolvajok_Zalaegerszegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12388e4c-8f2b-4081-a252-ed6a13c8ee45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Vonaton_menekultek_a_tolvajok_Zalaegerszegen","timestamp":"2020. május. 31. 15:06","title":"Kifosztott egy boltot, majd vonattal menekült két tolvaj Zalaegerszegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]